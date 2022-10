Rynek pracy wciska hamulec. Zapotrzebowanie na pracowników mniejsze nawet o 40 proc.

We wrześniu pracodawcy zamieścili o 8 proc. mniej ogłoszeń o pracę niż w sierpniu 2022 r. (fot. mat. pras.)

Boom rekrutacyjny powoli dobiega końca. Jak wynika z najnowszych danych serwisu ogłoszeniowego OLX Praca, pracodawcy zamieścili we wrześniu o 8 proc. mniej ogłoszeń niż w sierpniu. Spadki widoczne są głównie w branży gastronomicznej (o 20 proc.), a także w powiązanej z nią kategorią dostawca, kurier miejski (spadek liczby ofert o prawie 30 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku).

Z danych OLX wynika, że powoli kończy się zapotrzebowanie na pracowników, głównie sezonowych. Największe spadki w liczbie ogłoszeń o pracę widać w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, budownictwo czy też na stanowiskach jako kurierzy miejscy.

W sumie we wrześniu pracodawcy zamieścili o 8 proc. mniej ogłoszeń o pracę niż w sierpniu 2022 r. W gastronomii spadek ogłoszeń w ujęciu miesięcznym wyniósł 20 proc. Ucierpiała także powiązana z nią kategoria dostawca/kurier miejski, gdzie w ujęciu rok do roku liczba ogłoszeń spadła o blisko 30 proc.

Inaczej jest jednak w branżach takich, jak marketing i PR, gdzie w ujęciu rok do roku odnotowano wzrost liczby ofert o 25 proc. Wzrasta także zapotrzebowanie na pracowników ochrony oraz specjalistów z zakresu montażu i serwisu, odpowiednio o 16 proc. i 11 proc.

Po raz kolejny bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się możliwość pracy za granicą – w tej kategorii użytkownicy OLX przesłali o 70 proc. więcej odpowiedzi pracodawcom.

- Inflacja prawdopodobnie utrzyma się na dwucyfrowym poziomie przez kolejne miesiące, a zapowiedź blisko 15 proc. wzrostu pensji minimalnej w Niemczech powinna dalej sprzyjać wzrostowi poszukujących pracy za granicą. Niemcy są głównym krajem z największą dostępnością ofert pracy zagranicznej na OLX. Jako kierunek zarobkowy Polacy wybierają również Holandię. Niezależnie od pory roku ofert pracy za granicą jest cały czas całkiem sporo - komentują autorzy badania.

Spadki w liczbie zamieszczanych ogłoszeń o pracę, choć dużo mniejsze niż na OLX, widać również w cyklicznej analizie przeprowadzanej przez Element dla Grant Thornton. Wynika z nich, że w sierpniu 2022 polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 316 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 10 proc. więcej niż w lipcu.

Rośnie liczba osób poszukujących pracy

Z drugiej strony wzrasta zainteresowanie pracowników ofertami pracy. Jak pokazują dane OLX, wrzesień przyniósł wyraźny wzrost aktywności poszukujących pracy – ich liczba wzrosła o 11 proc. w ujęciu rocznym i o 9 proc w porównaniu z sierpniem tego roku.

Również sami kandydaci są bardziej aktywni. Świadczy o tym przesłanie o 15 proc. więcej odpowiedzi na oferty pracy, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a także o 14 proc. więcej w porównaniu miesiąc do miesiąca. Co ciekawe, mimo spadku zapotrzebowania, coraz więcej osób chce pracować w gastronomii (wzrost o 1/4 rok do roku w liczbie odpowiedzi na ogłoszenia).

Znaczącą zmianę widać także w segmencie zdrowia. Kandydaci chcą podejmować pracę w tym obszarze (placówki ochrony zdrowia, fizjoterapia i masaż) – liczba aplikacji w ujęciu rocznym wzrosła w tej branży o blisko 3/4, a w ciągu miesiąca o prawie 20 proc. Większe zainteresowanie kandydatów zauważalne jest wśród prac związanych z magazynowaniem i logistyką - wzrost liczby odpowiedzi ze strony poszukujących średnio o 14 proc. w ujęciu rok do roku oraz 19 proc. miesiąc do miesiąca.

Nastroje pracowników już mniej optymistyczne

Z badania przeprowadzonego przez OLX Praca wynika, że wśród szukających pracy jedynie 2 proc. ocenia obecnie, że łatwo jest teraz znaleźć zatrudnienie, a 12 proc. uważa, że raczej łatwo. Z kolei według ponad połowy (54 proc.) respondentów znalezienie nowej pracy jest aktualnie trudne.

Pośród tych, którzy pracę zmienili w ciągu roku (wrzesień 2021 - sierpień 2022) nastroje kształtowały się zgoła inaczej. Wśród respondentów 25 proc. uznało, że raczej łatwo było im znaleźć pracę, a dla kolejnych 17 proc. proces ten był bardzo łatwy. Na trudności w znalezieniu pracy wskazało 30 proc.

Rynek pracy wyhamuje, ale minimalnie

Podczas ostatniego posiedzenia sejmu minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas prezentacji założeń budżetu na 2023 roku wskazała, że w najbliższych miesiącach czekają nas zmiany na rynku pracy.

- Scenariusz zakłada utrzymanie się dobrej sytuacji na rynku pracy do końca tego roku, zatrudnienie wzrośnie o 1,8 proc. a bezrobocie na koniec roku wyniesie 5 proc. W przyszłym roku popyt na pracę obniży się, zatrudnienie spadnie nieznacznie, o 0,5 proc. a bezrobocie na koniec roku wyniesie 5,4 proc. - wyliczała minister Rzeczkowska.