Rynek pracy wciska hamulec? Od ponad pół roku spada liczba ofert pracy

Liczba nowych ofert publikowanych w sieci była w listopadzie tylko nieznacznie niższa niż przed rokiem – wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton.

Polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli tylko o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o aż 53 proc. więcej niż w listopadzie 2020 roku.

Możliwe więc, że choć pracodawcy nadal chronią miejsca pracy, to jednak trend ograniczania zatrudnienia będzie coraz bardziej widoczny - komentuje Monika Smulewicz z Grant Thornton.

Jak wynika z najnowszych danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w listopadzie 2022 polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 298 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli tylko o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o aż 53 proc. więcej niż w listopadzie 2020 roku.

Warto dodać, że liczba ofert pracy nadal utrzymuje się wyraźnie powyżej analogicznych poziomów z 2019 roku, a więc sprzed pandemii.

źródło: Element i Grant Thornton

Jak podkreślają autorzy raportu, dane te można odczytywać w dwojaki sposób. Z jednej strony, jest to już siódmy miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ogłoszeń jest niższa niż w analogicznym miesiącu rok temu. Z drugiej strony – dane te nie wydają się złe, biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne.

- Wnioski płynące z naszego badania ponownie są słodko-gorzkie. Z jednej strony, optymistyczny wydaje się fakt, że nie spełnił się czarny scenariusz dla polskiego rynku pracy, który rysował się na wiosnę, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wzrosły skokowo koszty dla przedsiębiorców i obywateli. Wydawało się, że pracodawcy będą silnie ograniczać liczbę ofert pracy, bo ich zapał do szybkiego rozwoju wygaśnie. Tak się na szczęście nie stało – liczba ofert spada, ale nadal w bardzo powolnym tempie. Widać, że pracodawcy chronią swoich pracowników i swoje plany rozwojowe - komentuje wyniki badania Monika Smulewicz, partner Grant Thornton. - Z drugiej strony – spowolnienie w gospodarce jest coraz bardziej widoczne i nic nie wskazuje na to, aby koszty firm miały wkrótce spaść. Coraz częściej słychać o kolejnych firmach, które zmuszone są do zwolnień grupowych. Możliwe więc, że choć pracodawcy nadal chronią miejsca pracy, to jednak trend ograniczania zatrudnienia będzie coraz bardziej widoczny - dodaje.