Rynek pracy wciska hamulec. Bicie rekordów się skończyło

Polscy pracodawcy wyraźnie ograniczają skalę tworzenia nowych miejsc pracy – wynika z najnowszej edycji raportu „Oferty pracy w Polsce”. Według danych zbieranych przez system rekrutacyjny Element dla Grant Thornton w czerwcu na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowano 288,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. Roczna dynamika spadła tym samym do -8 proc., co jest najniższym wynikiem od 16 miesięcy.

Polski rynek pracy w świetnej formie przeszedł pandemię. Po ostrym załamaniu liczby ofert pracy na wiosnę 2020 roku liczba ta zaczęła szybko rosnąć i w 2021 roku było już jasne, że pandemiczny ubytek miejsc pracy został odbudowany, i to z nawiązką.

Ostatnie wydarzenia na świecie i pogłębiające się spowolnienie gospodarcze w Polsce zaczynają powoli odbijać się na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w czerwcu 2022 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali 288,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę - to spadek o 8 proc. w stosunku do czerwca 2021 roku (kiedy pojawiło się 311,8 tys. ofert pracy).

To drugi miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ogłoszeń jest niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Jak zauważają autorzy badania, aktualny spadek dynamiki rocznej jest na razie stosunkowo niewielki, w dodatku w porównywanym okresie – zarówno w maju, jak i w czerwcu 2021 roku – ofert pracy było rekordowo dużo, dlatego ciężko jednoznacznie prognozować długotrwały trend hamowania rynku pracy w Polsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że okres rekordowego tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce jest już zakończony.

- Czas rekordów mamy za sobą, a spadki liczby ogłoszeń o pracę są już wyraźne i pewnie w kolejnych miesiącach będą się pogłębiać, bo wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe i rosnące żądania płacowe będą utrudniać pracodawcom tworzenie miejsc pracy. Warto mieć jednak świadomość, że opublikowane w czerwcu 288 tys. ofert pracy to na tle historycznym nadal dość wysoki wynik. Nie rekordowy, nie spektakularny, ale nadal pozytywny. Pokazujący, że pracodawcy wciąż się rozwijają i dość chętnie tworzą nowe miejsca pracy - komentuje Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

źródło: Element dla Grant Thornton

Warszawa na czele, w Poznaniu najgorzej

Od początku pandemii najniższą liczbę nowych ofert pracy notuje Poznań. W czerwcu 2022 roku pojawiło się tu zaledwie 2,8 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co stanowi spadek o 8 proc. w stosunku do czerwca 2021 roku. Stolicy Wielkopolski stale towarzyszą Katowice – w czerwcu opublikowano tam 3,8 tys. ofert pracy. W tym przypadku zauważalny jest wzrost o 26 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok temu.

Taką samą liczbę ofert co w Katowicach (3,8 tys.) w czerwcu zanotowano także w Bydgoszczy, gdzie w stosunku do czerwca 2021 roku nastąpił spadek liczby ofert o 11 proc.

Wśród badanych miast od początku pandemii najlepiej radzi sobie Warszawa. W czerwcu 2022 roku w stolicy opublikowano 39,9 tys. ofert (19 proc. więcej niż rok temu). Drugie miejsce zajmuje Kraków (18,2 tys. ogłoszeń, co stanowi wzrost o 4 proc.) oraz Wrocław (12,2 tys. ogłoszeń, wzrost o 8 proc.). Za to najwyższą dynamikę rok do roku w czerwcu zanotowano w Gdańsku, gdzie pracodawcy opublikowali o 56 proc. ofert więcej niż w czerwcu 2021 roku (7,5 tys. wobec 4,8 tys.).

Od początku pandemii najniższą liczbę nowych ofert pracy notuje Poznań (fot. Marek Piwnicki/Unsplash)

Wśród branż z największą liczbą ofert nadal wybija się IT (wzrost o 40 proc. w stosunku do czerwca 2021 roku). Większy popyt rok do roku zanotowano również wśród zawodów związanych z prawem (o 27 proc.) oraz w branży HR (22 proc.).

Największe spadki odnotowano wśród zawodów związanych z pracą fizyczną oraz wśród zawodów medycznych.

Atrakcyjność ofert na wysokim poziomie. Jeszcze

W czerwcu w jednej ofercie znajdowało się średnio 6,7 zachęt dla potencjalnych pracowników. To lekki wzrost atrakcyjności zawartości ofert w stosunku do maja i jeden z najwyższych wyników w historii tego badania.

"Pomimo spadku liczby ofert pracy ich atrakcyjność utrzymuje się na wysokim poziomie. W czerwcu 2022 roku pracodawcy w ogłoszeniach o pracę oferowali kandydatom średnio 6,7 zachęt (np. darmowa opieka medyczna, karty sportowe czy elastyczny czas pracy). To dokładnie tyle samo co w lutym 2022 roku oraz najwyższy wynik w całej historii naszego badania. Aktualny wynik jest również o 0,2 wyższy niż w analogicznym miesiącu rok temu i aż o 1,3 wyższy niż w czerwcu 2020 roku (tuż po wybuchu pandemii). Jest to też o 0,5 wyższy wynik w stosunku do czerwca 2019 roku, czyli na długo przed wybuchem pandemii. Potwierdza to powtarzaną od kilku edycji tego raportu tezę, że bogata w benefity oferta jest już nie tyle wabikiem na najlepszych kandydatów, a zwyczajnym rynkowym standardem, bez którego pracodawcy trudno znaleźć interesujących kandydatów i widoczny już trend wyhamowania liczby nowych ofert pracy jeszcze tego standardu nie zmienił" - zauważają autorzy badania.

W czerwcu 2022 roku, tak jak przez ostatnie miesiące, pracodawcy niezmiennie najczęściej oferowali przyszłym pracownikom szkolenia. Ta zachęta była obecna w 77 proc. badanych ofert (spadek o 2 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca).

Zmiana nastąpiła w przypadku zachęty w postaci obietnicy wysokiego wynagrodzenia – w czerwcu ta zachęta była obecna tylko w 46 proc. ofert, czyli spadek o 11 pkt. proc. z maja. Tym samym najczęstszymi zachętami obecnymi w czerwcowych ofertach zaraz po szkoleniach były pakiety medyczne (67 proc. – wzrost z 57 proc. w maju) oraz karty sportowe (62 proc. – wzrost z 53 proc.). Innym benefitem pojawiającym się w większości badanych ofert jest możliwość elastycznego czasu pracy – 54 proc., wzrost z 46 proc.