Rynek pracy w trzecim kwartale. Odbicie po wiosennym dołku

Krótszy czas pracy czy konieczność pracy zdalnej? W III kwartale 2020 roku te formy walki z pandemią nadal były widoczne, choć dotyczą dużo mniejszej grupy pracowników niż kwartał wcześniej. Przykładowo, 1 622 tys. osób miało pracę, ale jej nie wykonywało. W ramach tej grupy „tylko” 96 tys. (tj. 5,9 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią.

Dane GUS wskazują, że w III kwartale 2020 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 224 tys. osób, z tego: 16 644 tys. to pracujący i 580 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13 041 tys.

To wskazuje, że liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 423 tys., tj. o 2,5 proc.), jak i analogicznym okresem ubiegłego roku (o 73 tys., tj. o 0,4 proc.), a liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się zarówno w skali kwartału, jak i roku.

"Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się w stosunku do obu porównywanych okresów. W III kwartale 2020 r. na 1000 osób pracujących przypadało 818 osób bez pracy (w II kwartale 2020 r. i w III kwartale 2019 r. odpowiednio: 860 i 822 osoby)" - wyjaśniają analitycy GUS.

Z kolei populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16 644 tys. i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału (o 370 tys., tj. o 2,3 proc.). W stosunku do sytuacji rok wcześniej również odnotowano wzrost, ale był on niewielki (o 25 tys., tj. 0,2 proc.). Przyrost w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn. Mimo to, podobnie jak w poprzednich okresach, wśród pracujących nieco większą zbiorowość stanowili mężczyźni - w III kwartale 2020 r. ich udział w tej grupie wyniósł 55,2 proc..

GUS sprawdził też miejsce zamieszkania osób pracujących, które pojawiły się w statystykach. Okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, że łatwiej znaleźć pracę było mieszkańcom miast – w ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 260 tys., tj. 2,7 proc., a w ujęciu rocznym - 21 tys., tj. 0,2 proc.

Wśród mieszkańców wsi liczebność pracujących wzrosła o 110 tys., tj. 1,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i pozostała praktycznie na tym samym poziomie co przed rokiem (wzrost o 0,1 proc.).

Grafika: GUS

Zmiany w liczbie pracujących wpłynęły na wzrost wskaźnika zatrudnienia (do poziomu 55 proc. z 53,8 proc. odnotowanego w II kwartale 2020 r.). W III kwartale 2020 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród mężczyzn (odpowiednio 63,6 proc. wobec 47,1 proc. dla kobiet).

Dane GUS ukazują, że w tym czasie 1 622 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 9,7 proc. ogółu pracujących (analogiczne zbiorowości w poprzednim kwartale oraz przed rokiem liczyły odpowiednio: 1 962 tys., tj. 12,1 proc. oraz 1 614 tys. osób, tj. 9,7 proc.).

W ramach tej grupy „tylko” 96 tys. (tj. 5,9 proc.) wskazało, że miało to bezpośredni związek z pandemią (w poprzednim kwartale było to aż 1 221 tys. osób, co stanowiło 62,2 proc. wszystkich osób niewykonujących pracy w badanym tygodniu). Szczególnie istotną grupą są tu osoby, które jako przyczynę podały przerwę w działalności zakładu pracy - w III kwartale 2020 było ich 65 tys. (z czego dla 36 tys. przerwa ta związana była bezpośrednio z epidemią).

Jak wyglądała sytuacja w poprzednim kwartale? Spadek jest bardzo duży. Wtedy było to 684 tys. osób, z czego dla aż 675 tys. przerwa ta była bezpośrednio związana z pandemią.

Grafika: GUS

Nadal w wielu firmach wiele osób pracujących pracowało krócej niż zwykle - z przyczyn związanych z zakładem pracy. W III kwartale ich liczba wyniosła 103 tys. osób i znacznie zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 410 tys.), była jednak większa o 82 tys. w odniesieniu do III kwartału 2019 r. W tej grupie 77 tys. osób (tj. 74,8 proc.) wskazało, że sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią, gdy w II kwartale br. było to 504 tys. osób (tj. 98,2 proc.).

Wpływ pandemii widoczny był nadal w danych odnoszących się do miejsca świadczenia pracy. W III kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących pracę w domu wyniosła 1 180 tys. (co stanowiło 7,1 proc. wszystkich pracujących) i zmniejszyła się w stosunku do II kwartału 2020 r. o 944 tys. osób, lecz wzrosła do analogicznego okresu poprzedniego roku o 447 tys. osób. W badanym okresie w tej grupie 566 tys. osób (tj. 48 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 544 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

- Drugi kwartał 2020 roku to czas największych obostrzeń w polskiej gospodarce związanych z pandemią. Nic zatem dziwnego, że trzeci kwartał, w którym zrezygnowano z większości ograniczeń, był dla przedsiębiorców czasem na złapanie oddechu. Jeżeli jednak porównamy dane z poprzednim rokiem, ten obraz nie będzie aż tak optymistyczny: bezrobocie zwiększyło się o 0,3 pp. Można jednak z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie są to spadki, które mogą wskazywać na głęboki kryzys. Tego wielu pracodawców, jak i pracowników obawia się dopiero na koniec roku – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Bezrobocie w październiku

W środę GUS podał również dane na temat stopy bezrobocia rejestrowanego w październiku. Wyniosło ono 6.1 proc. Było takie samo, jak przez 5 wcześniejszych miesięcy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 1 018,4 tys. wobec 1 023,7 tys. osób we wrześniu.

Z kolei stopa bezrobocia według BAEL sięgnęła w III kwartale 3.4 proc. wobec 3.1 proc. w II kwartale 2020. Konsensus rynkowy wskazywał na jej wzrost do 3.2 proc..

Zdaniem Moniki Kurtek, głównego ekonomisty Banku Pocztowego dane BAEL świadczą, że na rynku pracy nie jest aż tak stabilnie, jak na to wskazują dane z urzędów pracy.

- Stopa bezrobocia BAEL w III kw. znalazła się już na wyraźnie wyższym poziomie w porównaniu z II kwartałem, i świadczy o tym, że bezrobocie w gospodarce, po okresie lockdownu, zaczęło rosnąć. To, że w tym samym okresie stopa bezrobocia rejestrowanego nie wzrosła, może wynikać m.in. z tego, że ci, którzy stracili pracę, po prostu nie udali się do urzędów pracy, zaprzestając czasowo w ogóle poszukiwania pracy - komentuje Monika Kurtek.

Z kolei Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan, zaznacza, że podane przez GUS dane obrazują sytuację sprzed blisko miesiąca, kiedy jeszcze obostrzenia, związane z drugą fala pandemii, nie ograniczały tak bardzo prowadzenia działalności gospodarczej.

- Październik był dla gospodarki stosunkowo dobrym miesiącem. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 3,7 proc. wobec września 2020. Z danych Polskiego Forum HR, dotyczących zapotrzebowania na pracę, wynika, że trzeci kwartał tego roku przyniósł wyraźne ożywienie na rynku pracy. Popyt na usługi HR, w szczególności na pracę tymczasową i rekrutację stałą, wzrósł znacznie w porównaniu do wcześniejszego kwartału. To oznacza, że firmy wykorzystały okazję do odrabiania strat z wiosny tego roku, a tym samym: utrzymania (a w niektórych przypadkach nawet zwiększenia) zapotrzebowania na pracę - komentuje Fedorczuk.

Jednocześnie zaznacza, że w październiku obserwowaliśmy już pogorszenie nastrojów kupujących - wskutek trudnej sytuacji epidemicznej i przygotowań do zapowiadanego "drugiego lockdownu". To spowodowało spadek sprzedaży detalicznej - zmniejszył się popyt na dobra inne niż pierwszej potrzeby, ale tendencja do gromadzenia zapasów żywności i leków była zdecydowanie słabsza niż na wiosnę. Z kolei zakup wielu typów usług - m.in. branży turystycznej, kulturalnej czy gastronomicznej - uniemożliwiły restrykcje administracyjne.

- Niewątpliwie spowodowało to ograniczenie zapotrzebowania na pracę świadczoną przez pracowników. Jednocześnie rząd nie przewidział tak dostępnego i powszechnego wsparcia, jak w ustawach uchwalanych w kwietniu tego roku - m.in. ze względu na ograniczenia budżetowe. Testem stabilności rynku pracy będzie zatem listopad i kolejne miesiące - podkreśla.

Jej zdaniem możliwość prowadzenia handlu w galeriach handlowych, która ma wejść w życie od 28 listopada, może pomóc utrzymać część miejsc pracy - jeśli konsumenci uznają taki model zakupów za bezpieczny.

Również nasilona skłonność do zakupów dokonywanych w związku z nadchodzącymi świętami może pomóc producentom krajowym, szczególnie w branży odzieżowej, obuwniczej czy spożywczej; bardziej kameralne święta nie pomagają jednak tego popytu rozkręcić.

- Niemniej jednak nadal mamy takie sektory gospodarki, które nie mogą wrócić do normalnego działania lub stosowane ograniczenia wpływają na możliwości świadczenia usług. Dlatego też zwolnienia w branży targowej, turystycznej, gastronomii czy w firmach, które nie mogą lub nie umieją dostosować się do pracy w trybie online, możliwe są w kolejnych miesiącach - podsumowuje sytuację na rynku pracy w Polsce Monika Fedorczuk.