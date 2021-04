Rynek pracy w marcu. Jeszcze nie widać skutków kolejnej fali obostrzeń

Niskie tempo szczepienia Polaków przeciwko COVID-19 jest jednym z czynników, który negatywnie wpływa na rynek pracy. - W efekcie całkiem realne zagrożenie wciąż wisi nad tegorocznym okresem wakacyjnym, gdyż przy rosnącej liczbie zakażeń gospodarka po raz kolejny może zostać zamrożona - komentują eksperci z Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

- Skutki wprowadzonych z końcem marca nowych działań osłonowych przeciwko epidemii w postaci restrykcji gospodarczych mogą być bardziej widoczne w kwietniu. Większe spadki niż w marcu ubiegłego roku raczej nie wystąpią, gdyż transformację w tryb zdalny w branżach które na to pozwalają obserwujemy od ponad dziesięciu miesięcy. Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów oferowanych przyszłym pracownikom umów, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom - czytamy w komunikacie BIEC i WSIiZ.

Zdaniem analityków niskie tempo szczepienia Polaków przeciwko COVID-19 w porównaniu z niektórymi innymi państwami Europy Zachodniej jest jednym z czynników, który negatywnie wpływa na rynek pracy. W efekcie całkiem realne zagrożenie wciąż wisi nad tegorocznym okresem wakacyjnym, gdyż przy rosnącej liczbie zakażeń gospodarka po raz kolejny może zostać zamrożona.

- Należy również podkreślić, że spośród pośrednich zagrożeń dla rynku wakatów ostatnich okresach coraz częściej mówi się o wyższych oczekiwaniach inflacyjnych, i co za tym idzie o wzrostach kosztu kredytu. Istnieje możliwość, że po zakończeniu epidemii czynnik ten będzie negatywnie oddziaływał na działalność gospodarczą, a zatem również na perspektywy zatrudnienia - podkreślają autorzy badania.

W przekroju mapy zakażeń rosnąca w marcu liczba nowych przypadków COVID-19 nie wpłynęła istotnie na rozmiar popytu na pracę w województwach. Nieznaczny wzrost odsetka opublikowanych ofert pracy w skali miesiąca w regionach o wysokiej liczbie zakażeń był zbliżony do tego w regionach o niższej liczbie takich przypadków.

Kogo potrzebuje rynek pracy

Najbardziej podatna na ograniczenia sanitarne grupa zawodów usługowych jeszcze nie odczuła skutków trzeciej fali zamrażania ze względu na działania osłonowe, które będą obowiązywać co najmniej do połowy kwietnia.

- We wszystkich kategoriach za wyjątkiem grupy zawodów ścisłych w ostatnich miesiącach obserwujemy oscylację liczby opublikowanych ofert na zbliżonym poziomie. Grupa zawodów ścisłych jako jedyna od kilku miesięcy wykazuje tendencję wzrostową, choć nieregularną. Przyczynia się do tego zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami teleinformatycznymi, umożliwiającymi m. in. pracę zdalną oraz handel internetowy. W przekroju szerokich grup ofert pracy obserwujemy pewne oznaki adaptacji rynku do bieżących reguł gry. Odsetek ofert pracy zdalnej wyraźnie wzrósł we wszystkich kategoriach za wyjątkiem prac fizycznych. Obecnie najwięcej ofert pracy zdalnej notujemy wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych - wskazuje Robert Pater.

Dla ogółu zawodów od czerwca 2020 odsetek ogłoszeń o pracy, w których oferuje się pracę zdalną wzrósł z 6 do 14 proc. Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) wzrósł w tym okresie z 14 proc. do 17 proc. Formę tę częściej wybierają firmy zagraniczne, dla mniejszych przedsiębiorców może to być wciąż nowa alternatywa zatrudnieniowa. Z kolei odsetek ogłoszeń dotyczących pracy na umowy cywilnoprawne wzrasta z dopiero od listopada 2020 roku i obecnie szacuje się, że jest na poziomie 8 proc. ogółu ofert pracy.

Na tych stanowiskach luki kadrowe

W marcu widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania praktykami i stażami. Dla zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk społecznych, ścisłych oraz usługowych widać wzrost odsetka ofert skierowanych do osób z minimalnym doświadczeniem zawodowym oraz spadek dla osób obejmujących stanowiska kierownicze. Odsetek poszukiwanych specjalistów z kolei nie uległ istotnym zmianom w ostatnich miesiącach.

- Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w samym marcu spadła w kilku kategoriach. Były to kategorie związane z branżą ubezpieczeniową, doradztwem oraz pracą w sektorze publicznym. W pozostałych obszarach w skali miesiąca ofert nieco przybyło. Największy wzrost dotyczył marketingu, zawodów prawnych oraz public relations. Rozpatrując grupę w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, pomijając przy tym branżę bankową oraz oferty związane z pracą w biurze, które odrobiły część strat po spadkach w ubiegłym roku, liczba wakatów skierowanych do przedstawicieli branży nieruchomości oraz działów związanych ze sprzedażą oraz zakupami firmowymi kontynuuje spadkową tendencję, pomimo okazjonalnych wzrostów - komentują autorzy badania.

Z punktu widzenia pracy zdalnej interesująco wygląda sytuacja w kategoriach związanych z administracją biurową oraz call center. Odsetek tych ofert mocno się waha, a najwyższe wartości przypadają na okresy obostrzeń sanitarnych. Podobne zachowanie obserwowane jest również dla sektora publicznego. W doradztwie oraz call center od maja 2020 widoczny jest również wzrost odsetka wakatów oferujących zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie. W tej drugiej kategorii odsetek takich ofert jest największy spośród wszystkich grup ofert pracy.

Spadek w branży budowlanej

Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych, w marcu spadek notujemy przede wszystkim w branży budowlanej. Wzrost liczby ofert zatrudniania wystąpił z kolei w pozostałych kategoriach. Najwięcej nowych wakatów napłynęło dla fachowców w zakresie administracji systemami informatycznymi, ochrony środowiska oraz e-commerce.

- Z punktu widzenia tendencji rozwojowych, najbardziej obiecująco wyglądają kategorie związane z szeroko pojętą informatyką, badaniami i rozwojem oraz handlem internetowym. Ponadto wśród tych ogłoszeń odnotowano największy odsetek ofert z możliwością pracy zdalnej. Umowy zlecenie w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych na ogół są mniej popularne niż w pozostałych grupach ofert, a najczęściej pracodawcy oferują je przedstawicielom branży e-commerce oraz energetycznej. Kontrakty typu B2B z kolei są bardziej popularne wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych niż pozostałych. Najczęściej pojawiają się one w informatyce - wskazują autorzy badania.

W zawodach usługowych w marcu spadek dotyczył przede wszystkim branży spedycyjnej oraz medialnej. Wzrost liczby ofert pracy w skali miesiąca wystąpił branży zdrowotnej. W pozostałych kategoriach tendencje obserwowane w miesiącach poprzednich nie zmieniły się istotnie. Praca zdalna w tej grupie na ogół pojawia się rzadziej i w większości przypadków i dotyczy branży edukacyjnej oraz medialnej. W branży hotelarsko-gastronomicznej, której sytuacja gospodarcza jest trudna w okresie większych obostrzeń zwiększa się odsetek oferowanych umów zlecenia. B2B jako forma zatrudnienia częściej spotykana jest w branży zdrowotnej, medialnej oraz edukacyjnej.