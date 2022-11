Rynek pracy się kurczy. Mniej oferty pracy, więcej poszukujących

Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu rok do roku i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Rośnie za to liczba poszukujących pracy i liczby odpowiedzi na publikowane ogłoszenia. Tych ostatnich w minionym miesiącu było o 20 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń o pracę w OLX odnotowano w kategoriach: montaż i serwis (+44 proc. rok do roku), marketing i PR (+27 proc. rok do roku) oraz rolnictwo i ogrodnictwo (+21 proc. rok do roku).

Największe spadki w liczbie ogłoszeń odnotowano w kategoriach: wykładanie i ekspozycja towaru (–29 proc. rok do roku), hotelarstwo (–26 proc. rok do roku) oraz gastronomia (–26 proc. rok do roku).

W październiku w OLX odnotowano o 20 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia w ujęciu rok do roku. Rośnie nie tylko liczba wysłanych aplikacji, ale także liczba poszukujących pracy (14 proc. rok do roku).

Pesymizm pracodawców jest widoczny, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem serwisy OLX w październiku było o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. To poziom równy temu sprzed 2 lat (październik 2020 r.), gdy mieliśmy do czynienia z drugą falą zachorowań na koronawirusa. Średnia dzienna liczba dostępnych aktywnych ogłoszeń w serwisie wyniosła 117 tysięcy (październik 2022 r.).

Gdzie przybywa, a gdzie ubywa ofert pracy?

Warto zwrócić uwagę, że sporo ogłoszeń w kategorii marketing i PR dotyczy prac realizowanych na potrzeby marketingowe, które nie są bezpośrednio związane z samym marketingiem czy PR-em. Oferty często opisywane są jako „praca zdalna bez wychodzenia z domu, 3 h dziennie”.

Kandydaci szukają pracy

Bardzo wyraźne wzrosty widoczne są po stronie poszukujących pracy. W październiku w OLX odnotowano o 20 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia w ujęciu rok do roku. To wynik podobny do tego z pandemicznego października sprzed dwóch lat. Co ciekawe, rośnie nie tylko liczba wysłanych aplikacji, ale także liczba poszukujących pracy (14 proc. rok do roku).