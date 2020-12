Rynek pracy przyszłości. Kluczowa zmiana, która wpłynie na wszystko

Cyfryzacja, automatyzacja i digitalizacja. Tak prezentują się kluczowe zmiany, jakie dotyczyć będą rynku pracy w przyszłości. One też wypłyną na profil poszukiwanych do pracy kandydatów.

W badaniu wzięły udział 302 firmy, w tym przedstawiciele małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Badani reprezentują różne branże, począwszy od edukacji, administracji i opieki zdrowotnej poprzez budownictwo, kulturę i rekreację, usługi dla biznesu aż po handel i naprawy, transport i produkcję.

Z raportu wynika, że czas pandemii wpłyną na oczekiwania pracodawców względem kandydatów. Pracodawcy przewidują, że transformacji ulegnie sylwetka idealnego pracownika. Na pytanie: Jakie zjawiska przybiorą na sile i będą się rozwijać na rynku pracy po pandemii, aż 82 proc. respondentów odpowiedziało, że nastąpi cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów, 81 proc. odpowiedziało, że obserwowany będzie rozwój adaptacyjności przedsiębiorstwa, 80 proc. wskazało na tworzenie warunków do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a 77 proc. uważa, że nastąpi rozwój pracy zdalnej i zwiększy się elastyczność związana z miejscem i godzinami pracy.

Dla 87 proc. ankietowanych kompetencją, która będzie najbardziej ceniona po okresie pandemii, będzie umiejętność współpracy. Na drugim miejscu znajdują się odporność na stres oraz umiejętność zarządzania czasem - 83 proc.

- Cyfryzacja automatyzacja, digitalizacja procesów - to zmiany, które działy się jeszcze przed pandemią, ale COVID-19 je w znaczący sposób przyspieszył. Jeszcze przed "czasami wirusa" budziły one spory niepokój wśród HRowców i pracodawców. Tymczasem wprowadzenie ich okazało się nieuniknione. Niemal z dnia na dzień w OLX Praca pojawiły się takie parametry zatrudnienia, jak praca zdalna, czy rekrutacja online. Wprowadziliśmy też narzędzia umożliwiające przeprowadzenie rekrutacji zdalnej. W przypadku takich zjawisk jak automatyzacja i cyfryzacja procesów ważne jest, by oswoić HRowców z narzędziami, nauczyć ich z nich korzystać i uświadamiać, jakie mogą nieść korzyści - są to m.in oszczędność czasu, pieniędzy, ale też zwiększenie bezpieczeństwa rekrutowanego i rekrutującego - w rozmowie z PulsHR.pl wyniki najnowszego badania komentuje Tomasz Grzechnik, szef OLX Praca.

Pytany z kolei, jak kandydaci do pracy odnajdą się w nowej rzeczywistości, stwierdza, że nie powinni mieć z tym większych problemów.

- Osoby kandydujące dziś do pracy to w większości przedstawiciele pokolenia, które urodziło się w czasach internetu, więc ich oczekiwania są naturalne, wpisane w ich cyfrową rzeczywistość. Chcą być rekrutowani szybko i w transparentny sposób, oczekują konkretnych informacji, odpowiedzi, aplikują przez urządzenia mobilne w dowolnym momencie i miejscu, i spodziewają się natychmiastowych rezultatów. Rolą pracodawców jest umożliwić im kandydowanie w dopasowany do oczekiwań sposób. W OLX służą do tego m.in profil kandydata oraz system zarządzania aplikacjami tak, by odpowiadać na ogłoszenia sprawnie - podsumowuje.

O rozwoju cyfrowych elementów codziennej pracy mówi również Siergiej Kriukow, CEO, Fitjob. Wskazuje on, że coraz więcej firm coraz więcej firm na całym świecie decyduje się na użycie algorytmów sztucznej inteligencji jako wsparcia poszczególnych etapów lub nawet całego procesu rekrutacji. Trend ten traktowany jest przede wszystkim jako szansa na znaczne zredukowanie czasu poświęconego na indywidualną ocenę aplikujących i wyłonienie tylko tych kandydatów, którzy najlepiej spełniają wymogi formalne ogłoszenia.

- AI pozwala w o wiele większym stopniu zagwarantować bezstronność i obiektywizm podejmowania decyzji kadrowych - o sukcesie aplikującego decydują jego faktyczne umiejętności i doświadczenie - dodaje Kriukow.

"Dobrostan" przestanie być tylko słowem

Ważną cechą idealnego pracownika będą też jego kompetencje cyfrowe. A jakie profesje będą odgrywać ważną rolę po pandemii? Według raportu będą to zawody związane z tworzeniem i obsługą rozwiązań IT, a więc: testowanie, programowanie i obsługa narzędzi informatycznych. Wzrośnie również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników i rzemieślników, czyli absolwentów szkół zawodowych.

Pandemia pokazała, jak ważne stają się partnerskie relacje oparte na obustronnym zaangażowaniu, zaufaniu i transparentnej komunikacji. Pracodawcy spodziewają się, że w perspektywie długoterminowej powróci wzrost znaczenia work-life balance oraz well-beingu. Ich zdaniem ma to związek wchodzeniem młodego pokolenia na rynek, dla którego idea slow-life jest ważniejsza niż korporacyjny wyścig.

(Fot. Pexels/Nick Bondarev)

Można więc spodziewać się redefinicji idei work-life balance, która nie będzie oparta na sztywnym podziale życia prywatnego i zawodowego, ale na elastycznym przenikaniu się tych dwóch światów, z zachowaniem równowagi. Zjawisku temu będzie sprzyjać stopniowe zanikanie systemu pracy „od–do” na rzecz zadaniowego i bardziej elastycznego modelu pracy.

- Widzimy, że w najbliższych latach pracownicy będą oczekiwać od swoich pracodawców więcej elastyczności oraz zaangażowania w ich well-being – w rozmowie z PulsHR.pl Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire, na tę zmianę zwracał uwagę już kilka miesięcy temu. W efekcie takich zmian powinni zwiększyć i poprawić poziom zaangażowania swoich pracowników. To z kolei przełoży się na zmniejszenie rotacji - dodaje.

Rekrutacja w czasie pandemii

Jak wynika z raportu OLX Praca aż 49 proc. firm, które wzięły udział w badaniu, prowadziło procesy rekrutacyjne w trakcie pandemii. Mimo że wiele firm pracowało w trybie hybrydowym lub zdalnym, to nadal najchętniej wybieraną formą rekrutacji były spotkania bezpośrednie. Popularną opcją było też łączenie formy online z bezpośrednią i realizowanie części procesu zdalnie. Według badania, w trakcie pandemii najczęściej poszukiwano pracowników do działów: administracji, HR, kadr, księgowości, produkcji, prac fizycznych i obsługi klienta.

W pełni zdalną rekrutację wybrał z kolei Budimex. grupa budowlana zatrudniająca prawie 8 tys. pracowników, już wcześniej głównie rekrutował online.

- Mamy czynnych 200 kontraktów, trudno przy niewielkim zespole jeździć na każdą rozmowę rekrutacyjną. Zmienił się natomiast finalny etap rekrutacji - rozmowa z menedżerem. Do wybuchu pandemii obywała się face to face, teraz przeszliśmy na spotkania online - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkim w Budimeksie.

Praca zdalna

Raport OLX Praca wskazał jeszcze na inny trend. Okazuje się, że ponad połowa firm korzystała lub wciąż korzysta z rozwiązań pracy zdalnej. Przejście na taki styl pracy według większości respondentów nie zaburzyło funkcjonowania najważniejszych procesów w firmie, co tylko pokazuje, że praca zdalna może być dobrym i efektywnym rozwiązaniem. Do przejścia na taki tryb trzeba się odpowiednio przygotować, stąd firmy nie uniknęły trudności w transformacji swoich organizacji.

Największe niedogodności pracy zdalnej były związane z brakiem odpowiedniego sprzętu, dostępu do internetu bądź innymi problemami technicznymi. Często wymienianą komplikacją był brak odpowiednich warunków do pracy w domu. Jak pokazuje raport, konieczność wprowadzenia zdalnego lub hybrydowego systemu pracy unaoczniła więc nie tylko zalety, lecz także wyzwania. Jednym z większych, jakie niesie ze sobą zdalny sposób pracy, jest utrzymanie więzi społecznych i poczucia przynależności do organizacji.

Uregulowania wymagają też zagadnienia formalno-prawne, które powinny objąć takie obszary, jak chociażby: bezpieczeństwo, kontrola czasu pracy, obieg dokumentacji czy ochrona danych.

fot. Pixabay

Z kolei najnowszy raport firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton pokazał, że mimo, iż przeniesienie się pracowników z biur do domów spowodowało, że koszty funkcjonowania firm stały się niższe - mowa tu o obszarze utrzymania infrastruktury biurowej (wynajem powierzchni, media etc.), gdzie część kosztów została przeniesiona na pracowników - niewiele firm dzieli się tymi oszczędnościami ze swoimi podwładnymi.

Aż 79,9 proc. badanych przyznało, że nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas pracy z domu. W firmach, które to robią - ekwiwalent pieniężny otrzymuje 2,4 proc. badanych - jest to wyraz dobrej woli ze strony szefostwa.

Holenderska fundacja finansowa NIBUD wyliczyła ile wynoszą realne dodatkowe koszty ponoszą pracownicy, którzy wykonują obowiązki zawodowe z domu.

Okazuje się, że pracodawca powinien też pokrywać koszty amortyzacji biurka i krzesła. Z wyliczeń fundacji wynika, że łącznie miałby dopłacać około 2 euro za każdy dzień roboczy, czyli ok. 9 zł. W ciągu miesiąca (licząc 20 dni roboczych) ta suma urasta do 180 zł.