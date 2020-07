Rynek pracy powoli się odbija. Rekrutacji coraz więcej, zwolnień mniej

Z raportu Gi Group oraz Grafton Recruitment wynika, że w lipcu 2020 roku (badanie przeprowadzono w dniach 20-21 lipca, poprzednie było zrealizowane 16-22 kwietnia) 58 proc. badanych firm prowadzi procesy rekrutacyjne. To o 4 punkty procentowe więcej niż pod koniec kwietnia, kiedy nowych pracowników rekrutowało 54 proc. organizacji.

Kolejne pozytywne symptomy na rynku to informacja, że zdecydowanie mniej firm deklaruje zamrażanie nowych zatrudnień. W lipcu decyzję o zamrożeniu zatrudnienia podtrzymywało 23 proc. firm. To spadek aż o 11 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem – wtedy było to 34 proc.. Mniej pracodawców zwalnia – i to zarówno, gdy chodzi o stałych pracowników, jak i tymczasowych. Odsetek firm redukujących zatrudnienie spadł do 3 proc. (to mniej o 2 punkty procentowe w porównaniu z II kwartałem).

– Z rozmów z naszymi klientami wynika, że wszyscy, zarówno pracodawcy jak i pracownicy, chcą patrzeć w przyszłość z optymizmem. Czas największego strachu przed utratą pracy z jednej, a spadkiem przychodów, ograniczaniem produkcji i redukcją zespołów z drugiej strony powoli się normalizuje – komentuje Joanna Wanatowicz, business director Grafton Recruitment.

Poprawę nastrojów na rynku pracy widać również w badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. 78 proc. z grona przebadanych pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne. Jednocześnie 12 proc. pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej prawdopodobne, co jest wynikiem o 4 pkt. proc. niższym niż na początku lipca.

W deklaracjach dotyczących planów zatrudnienia ponad 8 na 10 firm (83 proc.) planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia – w porównaniu z początkiem kwietnia to o 21 pkt. proc. więcej. Jedynie 5 proc. deklaruje redukcję personelu, zaś 9 proc. zamierza zwiększyć liczbę pracowników.

Warto przyjrzeć się sytuacji w poszczególnych branżach, bo ta w wyniku lockdownu była różna. W kwietniu szczególnie trudna sytuacja utrzymywała się w przemyśle. Pogłębiało się spowolnienie, którego oznaki widoczne były już na przełomie 2019 i 2020 roku. Z danych z lipca wynika, że sytuacja w branży produkcyjnej powoli się poprawia. 30 proc. firm produkcyjnych zawiesiło nowe rekrutacje, to o 8 punktów procentowych mniej niż w kwietniu.



Z kolei w branży IT, która najmniej ucierpiała na pandemii, tylko 17 proc. firm nadal nie zatrudnia nowych pracowników. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku korporacji – tu jeszcze 15 proc. organizacji nie wznowiło procesów rekrutacyjnych, w pozostałych sytuacja wróciła do normy.

– Klienci Gi Group deklarują stopniowe przywracanie liczebności zespołów sprzed koronawirusa. Szacujemy, że powrót do normalności zajmie kilka miesięcy – od 3-4 miesięcy w centrach usług dla biznesu, które nie ucierpiały mocno w „lockdownie”, pracując w większości zdalnie, do ponad 6 miesięcy w branży motoryzacyjnej, dotkniętej dużym spadkiem produkcji, która nadal boryka się z brakiem zamówień – mówi Magdalena Furs, dyrektor operacyjna w agencji pracy Gi Group.

Także Piotr Arak, dyrektor PIE przyznaje, że sytuacja w firmach jest dużo lepsza. - Z perspektywy kilku miesięcy od rozpoczęcia pandemii i restrykcji z nią związanych położenie przedsiębiorstw wyraźnie się zmieniało i dzisiaj jest ono znacznie lepsze niż w najbardziej kryzysowym okresie, jakim był kwiecień. Jeszcze na koniec kwietnia 67 proc. firm deklarowało spadek przychodów. W połowie lipca ten odsetek był o 40 pkt. proc. mniejszy i wyniósł 27 proc. – czyli najmniej od wybuchu kryzysu - mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Ze zdalnej w tryb mieszany

Firmy rekrutacyjne zapytały również o nastawienie do pracy zdalnej. A to, jak się okazało jest bardzo pozytywne. W 26 proc. firm pracownicy już wrócili do biura/zakładu pracy w pełnym wymiarze. W szczególności dotyczy to branży produkcyjnej, gdyż w jej przypadku powrót zespołów był niezbędny do rozpoczęcia produkcji.

Pozytywne w większości doświadczenia z pierwszego okresu pandemii dotyczące pracy zdalnej skutkują tym, że wiele firm rozważa wprowadzenie większej elastyczności w sposobach pracy, planuje także częściej wykorzystywać pracę zdalną. 64 proc. firm pracuje w trybie mieszanym, natomiast 10 proc. zdecydowało się na wprowadzenie stałego home office (dotyczy to głównie sektora IT oraz korporacji). Zmiany w trybie pracy nastąpiły także w agencjach rekrutacyjnych, wiele zespołów pracuje w trybie mieszanym, wiele rekrutacji przebiega online.

– Prowadzenie rekrutacji online ma liczne zalety. Oszczędzamy czas i możemy odciążyć wewnętrzne działy HR. Dzięki zdalnej rekrutacji konsultanci mają dostęp do zdecydowanie większej liczby wykwalifikowanych kandydatów i rozmowy mogą być jeszcze bardziej efektywne. Mimo tego, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni zaobserwowaliśmy stopniowy powrót potencjalnych pracodawców do osobistych spotkań z kandydatami do pracy, nie są to częste przypadki. W naszej ocenie taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do końca roku, a niewykluczone, że na stałe zmienią się „zwyczaje” w tym zakresie – tłumaczy Paweł Prociak, dyrektor Wyser Polska.

Z tej formy rekrutacji zadowolona jest też druga strona. Aż połowa respondentów deklaruje, że możliwość udziału we w pełni zdalnym procesie rekrutacyjnym jest dla nich dodatkową zachętą do wysłania swojego CV do pracodawcy. Co więcej, tylko 5 proc. uważa, że taka forma zniechęca ich do aplikowania. Tendencja ta pokrywa się z postawą wielu pracodawców. Już na początku maja połowa spośród ponad 40 tys. aktywnych ogłoszeń na portalu Pracuj.pl oznaczona była tagiem „rekrutacja zdalna”.

- Wiele działów HR sprawnie poradziło sobie z organizacją rekrutacji zdalnej w obliczu koronawirusa. Choć obserwujemy na rynku zawieszenie części procesów rekrutacyjnych, pandemia nie wprowadziła przecież całkowitego zamknięcia pracy działów HR czy zaprzestania kontaktu z kandydatami. Odpowiedzi badanych przez Pracuj.pl Polaków pokazują, że pojawienie się koronawirusa znacząco przyspieszyło zmiany w podejściu Polaków do nowych form rekrutacji i ich otwartość na nie. Wiele czynników wskazuje na to, że obawy o zdrowie nie są jedyną przyczyną tego stanu - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj.