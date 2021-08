Rynek pracy pełen wyzwań. Jest wiele znaków zapytania

Pandemia koronawirusa oraz konsekwencje, jakie niesie ze sobą dla rynku pracy to jeden z ważnych tematów, jakie poruszą prezesi, dyrektorzy HR czy ministrowie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Pandemia koronawirusa wywróciła świat biznesu i rynek pracy do góry nogami. Postawiła szereg wyzwań przed firmami, menedżerami, a także działami HR. Jednym z nich są cyfrowe technologie, które zaczęły modelować rynek pracy na długo przed pojawieniem się koronawirusa i jego gospodarczo-społecznych konsekwencji.

Z badania Deloitte „Przemysł 4.0 w Polsce – rewolucja czy ewolucja?” wynika, że jeszcze przed wybuchem epidemii ponad połowa (58 proc.) polskich menedżerów wyższego szczebla deklarowała, że transformacja cyfrowa jest priorytetem strategicznym ich firmy. Pandemia przyspieszyła ten trend.

Polacy uważają, że o nowych technologiach wiedzą sporo, a swoje kompetencje cyfrowe zdecydowana większość z nas ocenia bardzo dobrze. Z badania Pracuj.pl wynika, że aż 2/3 badanych oceniło swoje kompetencje cyfrowe dobrze. Kolejne 30 proc. ocenia je średnio, a tylko 4 proc. negatywnie. Wiek nie miał większego wpływu na ocenę posiadanych kompetencji cyfrowych. Widoczna natomiast była różnica w postrzeganiu ich przez przedstawicieli różnych płci – zdecydowanie pozytywną ocenę wystawiali sobie częściej mężczyźni (26 proc.) niż kobiety (19 proc.).

Tymczasem analiza Komisji Europejskiej z 2020 roku przyniosła alarmujące wnioski. Według ekspertów podstawowe kompetencje cyfrowe miało 44 proc. Polaków w wieku 16-74 lat, przy unijnej średniej wynoszącej 58 proc. Wynik ten przyniósł Polsce dalekie, 22. miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. To niejedyne badania, których wyniki wskazują, że Polacy zbyt wysoko oceniają posiadane kompetencje cyfrowe.

Bez względu jednak na rozbieżności między oceną pracowników a stanem rzeczywistym, jedno jest pewne – kompetencje cyfrowe są coraz ważniejsze na rynku pracy. Istotna jest edukacja w kierunku digitalizacji, która pomoże uzupełnić lukę kompetencyjną. Na rozwój postawił już Volkswagen Poznań, gdzie pracę nad kompetencjami rozpoczęto już w 2017 i jest to jeden z kluczowych elementów strategii przedsiębiorstwa.

– Trwa wielka transformacja w kierunku cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji. Powstają nowe zawody, o których jeszcze 20 lat temu nikt nie myślał, a wśród specjalistów panuje przekonanie, że już teraz ludzkość musi przygotowywać się do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma. Z pewnością będziemy potrzebować coraz więcej pracowników z umiejętnościami „digitalnymi”. Zwróćmy uwagę na to, że Polska w 2019 roku znalazła się po raz pierwszy w czołowej piętnastce państw kupujących najwięcej robotów przemysłowych – mówi Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych Volkswagen Poznań.

Praca zdalna zostanie z nami

Rozwój cyfryzacji zmienił także dotychczasowy model pracy. Pandemia pokazała, że biuro nie jest niezbędne, a pracownicy świetnie odnajdują się w modelu pracy zdalnej.

Z badania ManpowerGroup oraz HRlink wynika, że 55 proc. pracodawców planuje pozostać przy pracy zdalnej, w różnym zakresie, z czego 2 proc. chce kontynuować home office w pełnym wymiarze czasu pracy, a 53 proc. planuje zastosowanie modelu rotacyjnego. Wśród organizacji, które myślą o pracy hybrydowej, 54 proc. chce zaproponować swoim pracownikom do 10 dni pracy z domu, a 46 proc. zamierza oferować większy wymiar dni na home office. Co czwarta organizacja planuje powrót do pracy z biura w pełnym zakresie, a co piąta nie zna jeszcze swoich planów.

– Nauczyliśmy się integrować życie zawodowe z osobistym dużo lepiej, niż przed pandemią wydawało nam się, że możemy to zrobić. Wypracowaliśmy nowe sposoby na efektywność. Oczywiście wszystko zależy od warunków lokalowych pracowników i dostępu do internetu, niemniej myślę, że model hybrydowy będzie bardzo dostępny w Siemens Energy i zagości u nas na stałe – komentuje Anna Wołynko, dyrektor HR w Siemens Energy.

Szczególnie ważna jest rola liderów, którzy muszą umiejętnie zarządzać zespołem pracującym zdalnie lub hybrydowo. Wraz z załogą powinni wspólnie wypracować nowy model współpracy.

– Wymaga to zmiany profili kompetencyjnych większości stanowisk, zarówno tych szeregowych, jak i menedżerskich. Nie chodzi tu tylko o kompetencje cyfrowe, ale też na przykład o umiejętności zarządzania czasem i efektywną organizacją pracy – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR, public affairs director Poland, Eastern Europe, Middle East & North Africa w grupie Adecco.

– Zmianie ulega też rynek benefitów, dotychczasowe rozwiązania nie zawsze mogą być kontynuowane – na przykład praca zdalna, która nie jest już traktowana jak benefit, owoce czy darmowe lunche w biurze, czy nawet tak popularne wyjazdy firmowe. Zamiast tego pracodawcy coraz częściej oferują wsparcie przy pracy zdalnej, ćwiczenia fizyczne online, pomoc psychologa w obszarze zarządzania stresem czy organizację pracy z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym – dodaje Wicha.

Motywacja i rekrutacja w nowej odsłonie

Nowy system świadczeń pozapłacowych jest szczególnie ważny w kontekście motywacji i budowania zaangażowania pracowników. Sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc poprawia się – w serwisach ogłoszeniowych lawinowo przybywa ofert pracy. W I połowie br. w serwisie OLX opublikowano ponad 25 proc. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei w portalu Praca.pl liczba takich ogłoszeń zwiększyła się o przeszło 32 proc., a w przypadku Pracuj.pl nastąpił wzrost o 45 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2020 roku.

Coraz głośniej mówi się także o rynku specjalisty – są branże, gdzie podaż nie nadąża za popytem. Potwierdzają to dane z agencji zatrudnienia.

– Przychody firm headhunterskich były w II kwartale 2021 r. aż o 90 proc. wyższe niż rok wcześniej i o ponad 60 proc. wyższe niż w II kwartale 2019 r. Oczywiście jest to z pewnością skutek rozwoju gospodarczego oraz popandemicznego odbicia, ale również tego, że obecnie bardzo ciężko jest znaleźć odpowiedniego pracownika i zleca się to fachowcom z firm rekrutacyjnych – mówi Joanna Rutkowska, dyrektor HR agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Wyzwań na rynku jest sporo – to nie ulega wątpliwości. Co na trwałe zmieniła pandemia? Jakie są cienie i blaski nowych modeli pracy? Jak odnaleźć się w nowych realiach rynku pracy? Jakie są dylematy pracowników, menedżerów, przywódców, HR-owców? To tylko niektóre z pytań, jakie padną w trakcie debaty zaplanowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

