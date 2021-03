Rynek pracy odrabia straty wywołane pandemią

Jak wynika z raportu Grant Thornton i Element, luty był niezłym miesiącem dla rynku pracy. Liczba ogłoszeń była o 12 proc. niższa niż przed rokiem. To jeden z najmniejszych spadków od wybuchu pandemii.

Autor:jk

• 18 mar 2021 15:57





W lutym 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 234,6 tys. ofert pracy (Fot. Shutterstock)

W lutym 2021 roku pracodawcy w Polsce opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 234,6 tys. ofert pracy – wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton. To co prawda 12,4 proc. mniej niż w lutym 2020 roku, jednak jest to drugi najmniejszy spadek od początku pandemii. Tylko we wrześniu roczna dynamika była mniejsza – wynosiła -10 proc.

Źródło: Grant Thornton i Element

- Dane za luty napawają optymizmem, bo pokazują, że choć liczba ofert pracy nadal jest niższa niż przed pandemią, to rynek mozolnie i z trudem, ale jednak odbudowuje się z zeszłorocznego kryzysu. Niestety, nasilająca się w marcu trzecia fala zakażeń koronawirusem w Polsce mocno studzi ten optymizm. Jeśli sytuacja pandemiczna znowu wymknie się w najbliższych tygodniach czy miesiącach spod kontroli i gospodarka zostanie spętana kolejnymi daleko idącymi obostrzeniami, pracodawcy mogą ponownie przestraszyć się o swoją przyszłość i cały pozytywny trend stopniowego powrotu do normalności zostanie znowu zatrzymany - mówi Monika Smulewicz, partner Grant Thornton.

W lutym 2021 roku, co zrozumiałe, widoczny jest wyraźny wzrost zapotrzebowania na przedstawicieli zawodów medycznych. Ponadto zauważalna jest rosnąca liczba nowych ofert dotyczących zawodów biurowych, zwłaszcza z obszaru HR, marketingu czy prawa – nadal jest ich mniej niż przed rokiem, ale spadki w ujęciu rocznym są już niewielkie.

Źródło: Grant Thornton i Element

Również z badań Randstad i Kodilla.com wynika, że HR rozkwita. W okresie od marca 2020 do lutego 2021, na stanowiska w branży HR aplikowało aż 89 proc. kobiet więcej niż jeszcze rok wcześniej.

- To sektor, który i tak jest mocno sfeminizowany, jednak to nie obecność kobiet jest tu najciekawsza, lecz aktywność tej branży w pandemicznej rzeczywistości. Większe zapotrzebowanie na rekruterów oznacza bowiem więcej procesów rekrutacyjnych, co optymistycznie świadczy o kierunku, w którym zmierza polski rynek pracy – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Badanie Grant Thornton pokazuje, że nadal spadki popytu są duże wśród zawodów związanych z pracą fizyczną.

