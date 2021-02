Rynek pracy odporny na wirusa? Mamy najnowsze dane GUS

Stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,5% (poprzednio 6,2%). To głównie efekt sezonowy. Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła w IV kwartale do 3,1% z 3,3% (zrewidowane) w poprzednim kwartale. pic.twitter.com/HWRIbqPTKo