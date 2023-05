Rynek pracy leci w dół, ale cieszmy się, bo mogło być gorzej

Czy jednak rzeczywiście jest to duży powód do pesymizmu? Zdaniem autorów raportu, biorąc pod uwagę kilkudziesięcioprocentową skalę wzrostu kosztów, z jaką mierzą się pracodawcy, spadek roczny o około 10 proc. wydaje się nadal relatywnie niewielki.

Choć w danych z ostatnich miesięcy widać sporą zmienność, to jednak trend spadkowy jest zauważalny – rynek rekrutacyjny w Polsce słabnie i liczba wakatów jest obecnie o około 10 proc. niższa niż przed rokiem.

Jak wynika z badania Grant Thornton i firmy Element, w kwietniu 2023 roku pracodawcy opublikowali 269 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o 13 proc. mniej niż przed rokiem. To drugi miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ofert pracy zalicza ujemny wynik w ujęciu rocznym i drugi najsilniejszy spadek od wybuchu wojny w Ukrainie.

- Mimo coraz wyraźniejszego i pogłębiającego się spowolnienia na polskim rynku pracy sytuacja pracowników wydaje się nadal relatywnie komfortowa. Polscy pracodawcy nie prześcigają się już w liczbie rekrutacji, jak miało to miejsce jeszcze rok temu, ale nadal dość chętnie i często poszukują nowych pracowników oraz utrzymują bogatą ofertę benefitów, nie podnosząc przy tym wymagań - mówi Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.

- To po raz kolejny potwierdza, że polski rynek pracy dosyć skutecznie przeciwstawia się negatywnym trendom w gospodarce. Pracownik, zwłaszcza wykwalifikowany, nadal raczej nie ma problemu ze znalezieniem pracy lub jej zmianą na lepszą, a z pewnością nie widać tutaj istotnej negatywnej zmiany w stosunku do czasu sprzed wojny w Ukrainie czy przed pandemią. Pracodawcy, chcąc utrzymać czy pozyskać wykwalifikowanych pracowników, muszą trzymać się pewnego standardu rynkowego – czy to jeśli chodzi o wynagrodzenia, czy o benefity i wymagania – dodaje.

Wzmożony popyt w branży medycznej, spadek w sektorze HR

W kwietniu największy przyrost liczby ofert pracy odnotowano w branży medycznej – wzrost o 33 proc. rok do roku. Lekko zwiększony popyt pojawił się również wśród finansistów (wzrost o 4 proc.).

W pozostałych badanych zawodach odnotowano spadki. Są wśród nich prawnicy (-38 proc.), HR-owcy (-33 proc.), marketingowcy (-29 proc.), pracownicy działu IT (-26 proc.) oraz pracownicy fizyczni (-24 proc.).

- Kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym kontynuowany był trend spadku aktywności rekrutacyjnej firm w Polsce. Widzimy np. wyraźne obniżenie popytu na pracowników w obszarze IT, gdzie jeszcze niedawno zauważalna była potężna, wręcz rekordowa aktywność. Po ponad roku od wybuchu wojny spowolnienie gospodarcze coraz wyraźniej dociera więc na rynek pracy.

- Z drugiej jednak strony sytuacja nadal jest relatywnie dobra. Pamiętajmy, że obecne spadki liczby ogłoszeń o pracę odnosimy do sytuacji sprzed roku czy dwóch. Był to rewelacyjny czas dla rynku pracy w Polsce, w którym zatrudnienie notowało rekordowe poziomy, a bezrobocie było bardzo niskie. Nikt przecież wtedy nie zakładał, że taka sytuacja będzie trwała w nieskończoność. Drobne spadki prędzej czy później musiały przyjść - komentuje wyniki badania Maciej Michalewski, CEO firmy Element.

Wymagania pracodawców wobec kandydatów są nadal wysokie

Kwietniowe oczekiwania pracodawców pozostały takie same jak w marcu – na jedną ofertę pracy wciąż przypada około 5,5 wymagań. To nadal jeden z wyższych wyników w całej historii badania.

W kwietniu pracodawcy najczęściej oczekiwali odpowiedniego doświadczenia (80 proc. ogłoszeń, spadek o 2 proc. w stosunku do marca) oraz odpowiedniego wykształcenia – 50 proc. (wzrost z 47 proc.).

Na trzecim miejscu znalazła się znajomość języka obcego (39 proc., wzrost z 38 proc.). Z kolei pracodawców wymagających dyspozycyjności było w kwietniu 38 proc. (wzrost z 37 proc.).

Lista benefitów oferowanych przez pracodawców kurczy się

Według badania od listopada 2022 roku do marca bieżącego roku rysował się wyraźny trend wzrostowy w obszarze benefitów – w tym okresie średnia liczba zachęt z 6,2 w listopadzie wzrosła do 6,6 w marcu. Jednak w kwietniu 2023 roku średnia liczba zachęt obniżyła się i osiągnęła poziom 6,5.

Jak podkreślają autorzy raportu, spadek jest jednak nieznaczny, a aktualny wynik jest nadal jednym z wyższych w ostatnich miesiącach.

Warto przypomnieć, że lista benefitów zmienia się. Z badania Personnel Service wynika, że pracownicy najchętniej zwróciliby się do pracodawcy o podwyżkę wynagrodzenia (73 proc.) albo premię finansową (63 proc.). Na trzecim miejscu najbardziej oczekiwanych benefitów znajduje się czterodniowy tydzień pracy, który zakorzenił się w myśleniu zatrudnionych.

Tuż za podium znalazł się benefit pozapłacowy wpływający na obniżenie kosztów życia. Chodzi o dofinansowanie paliwa, którego oczekuje 29 proc. pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się dwa dodatki z takim samym odsetkiem wskazań – co czwarty zatrudniony chciałby darmowego wyżywienia w pracy lub dodatkowych dni wolnych.

