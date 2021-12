Rynek pracownika ma się dobrze. Te dane to potwierdzają

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w grudniu zmalał w porównaniu do listopada o 1,5 punktu. Skala spadku była trzykrotnie większa niż przed miesiącem i silniejsza niż przed rokiem. Jak podkreślają autorzy opracowania, jego wartość absolutna zbliżyła się do minimum, ostatnio odnotowanego na początku 2020 roku. Oznacza to przesunięcie rynku pracy w kierunku rynku pracownika a tym samym poprawę siły przetargowej pracowników na rynku pracy.

Poprawia się siła przetargowa pracowników na rynku pracy (fot. PAP/Andrzej Grygiel)

Jak zaznaczają autorzy WRP, aktualnie pięć z siedmiu składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a w konsekwencji spadku stopy bezrobocia rejestrowanego.

W listopadzie w porównaniu do października o blisko 8 proc. wzrosła liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia.

W listopadzie 2021 r. w porównaniu do października w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 proc. więcej ofert pracy. W porównaniu do sytuacji sprzed roku ofert pracy przybyło o blisko 40 proc.

To, co dobre dla pracowników, jest zdecydowanie mniej pozytywną wiadomością dla pracodawców. Autorzy badania podkreślają, że wzmocnienie pozycji pracowników będzie dodatkowym czynnikiem pogarszającym warunki funkcjonowania firm (obok wzrostu niepewności, wyższych kosztów działalności gospodarczej i wprowadzanych zmian instytucjonalnych)

„Tendencji braku rąk do pracy, szczególnie tych wykwalifikowanych, nie da się odwrócić w krótkim okresie. Dla wielu firm jedynym rozwiązaniem stanie się inwestowanie w nowoczesne technologie zastępujące pracę człowieka. Do tego jednak potrzeba sprzyjającego klimatu inwestycyjnego a to jedna ze słabszych stron naszej gospodarki” - czytamy w opracowaniu.

Źródło: BIEC

Stopa bezrobocia będzie spadać

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,4 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego przyjmując w listopadzie wartość 5,5 proc..

Jak zaznaczają autorzy WRP, aktualnie pięć z siedmiu składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku spadku jego wartości, a w konsekwencji spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Wpływ jednej zmiennej jest neutralny, a jedna zmienna nieznacznie oddziałuje w kierunku wzrostu wartości wskaźnika.

W listopadzie w porównaniu do października o blisko 8 proc. wzrosła liczba osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. W okresie ostatnich dwóch lat jedynie dwukrotnie odnotowano drastyczne zmniejszenie liczby wychodzących z bezrobocia z efekcie znalezienia pracy. Było to w okresie kwiecień-maj 2020 roku i styczeń-luty 2021, czyli w okresach wprowadzenia największych ograniczeń związanych z pandemią. Od czerwca na rynku pracy obserwowany jest systematyczny wzrost liczby osób, które znajdują zatrudnienie i wyrejestrowują się ze spisu bezrobotnych. Jednocześnie maleje liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy i nie przybywa nowo rejestrujących się bezrobotnych. fot. UMGW Więcej ofert pracy W listopadzie 2021 r. w porównaniu do października w urzędach pracy zarejestrowano o ponad 30 proc. więcej ofert pracy. W porównaniu do sytuacji sprzed roku ofert pracy przybyło o blisko 40 proc. Na wzrost liczby ofert pracy wskazuje również Barometr Ofert Pracy, rejestrujący zmiany w ilości ogłoszeń o zatrudnieniu publikowanych w Internecie. Wskaźnik ten w listopadzie ponownie wzrósł i osiągnął kolejne maksimum. - Niepewność sytuacji (otoczenia gospodarczego) stawia jednak pod pewnym znakiem zapytania dalsze tendencje. Świadczyć o tym mogą choćby prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Plany zatrudnieniowe ankietowanych menadżerów firm oraz oceny ogólnej sytuacji gospodarczej systematycznie pogarszały się w ostatnim czasie. W przypadku obu pytań ponownie przeważają oceny negatywne. Spadek wielkości zatrudnienia prognozują głównie firmy małe, duże z kolei zapowiadają wzrost zatrudnienia. W przekroju branż, największe wzrosty zapowiadają przedsiębiorstwa związane z przemysłem energetycznym, producenci mebli oraz pozostałego sprzętu transportowego. Największe spadki wielkości zatrudnienia prognozowane są natomiast w przemyśle skórzanym i odzieżowym - zauważają analitycy.

