Rynek IT musi być czujny. Inaczej skończy jak służba zdrowia

Rynek pracy w branży IT potrzebuje coraz więcej "midów" i seniorów, a coraz mniej juniorów. Według Marka Pokorskiego z Inetum Polska może to doprowadzić do sytuacji jak w służbie zdrowia (fot. Sigmund/Unsplash)

W sektorze IT, pomimo trudności, istnieją możliwości rozwoju dla osób o ograniczonym doświadczeniu. Odzwierciedlenia nie widać jednak na rynku pracy, na którym przybywa ofert dla doświadczonych pracowników z branży. Za to ich wzrost wynagrodzeń zwalnia.

Marek Pokorski z Inetum Polska mówi, że mimo spowolnienia gospodarczego rynek ma problem z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, co potwierdzają dane i stałe zapotrzebowanie na doświadczonych inżynierów. On podkreśla, że doświadczeni pracownicy zaczną wkrótce opuszczać rynek, więc istotne jest stworzenie przestrzeni dla młodych talentów, co pozwoli na przyszły rozwój projektów i ma znaczenie nie tylko dla sektora, ale dla całej gospodarki.

Porównuje to do problemów w sektorze ochrony zdrowia, gdzie brakuje lekarzy i pielęgniarek, a wiek pracujących w tym obszarze rośnie. Uczelnie medyczne podjęły działania, zwiększając przyjęcia i wprowadzając nowe kierunki, by wykształcić specjalistów na przyszłość. To jednak proces wymagający czasu. W obecnych czasach, kiedy rośnie znaczenie cyfrowej rzeczywistości, branża IT musi unikać podobnej sytuacji. Dlatego ważne jest, aby pozostała otwarta dla osób rozwijających umiejętności. To powinno być priorytetem, a zaniedbania w tym obszarze mogą przynieść negatywne skutki - podkreśla Pokorski.

Według raportu "Niedobór talentów" Manpower Group, aż 72 proc. organizacji w Polsce boryka się z problemem rekrutowania pracowników posiadających pożądane umiejętności. W tym samym czasie firmy działające w sektorze IT szczególnie konkurują o osoby na poziomie "mid" i "senior", ponieważ łatwiej przekonać klientów, że tacy specjaliści mogą efektywnie włączyć się do projektów i skutecznie pełnić swoje role. Ten trend jest zwłaszcza zauważalny w obecnej sytuacji spowolnienia na rynku.

To zjawisko jest także obserwowane na rynku pracy. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku zaobserwowano niemal 30-procentowy spadek liczby dostępnych ofert pracy skierowanych do początkujących specjalistów IT w porównaniu z drugą połową roku 2022 - wynika z analizy rynku przeprowadzonej przez platformę Just Join IT.

W ramach tej analizy portal pracy Just Join IT przeanalizował ponad 85 tysięcy ogłoszeń pracy dla osób z sektora IT, które były dostępne do zgłaszania aplikacji od stycznia do czerwca 2023 roku. W tym okresie ogólna liczba ogłoszeń zmniejszyła się o 1,75 procent, a średnia liczba aktywnych ofert miesięcznie była niższa o 8,36 procent w porównaniu z drugą połową 2022 roku.

Największy spadek odnotowano w liczbie ogłoszeń skierowanych do początkujących specjalistów. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku liczba takich ofert zmniejszyła się o 26,76 procent w porównaniu z drugą połową 2022 roku. Warto jednak zauważyć, że mimo tego spadku, pensje oferowane juniorom wzrosły średnio o niemal 15 procent. Z drugiej strony, dla specjalistów z doświadczeniem dostępnych było o prawie 3 tysiące ofert więcej niż w poprzednich sześciu miesiącach (wzrost o 8,84 procent), ale wynagrodzenia dla tej grupy praktycznie się nie zmieniły.

- Zrobienie kariery od zera w branży IT jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy, w których “z lodówki” wyskakiwały komunikaty kuszące świetlaną przyszłością każdego, kto przekwalifikuje się na programistę, zdają się mijać. Rynek od początku roku przechodzi znaczące optymalizacje i studzi zapał chętnych na łatwy start oraz szybkie pieniądze w IT. Obecnie dla wielu firm kapitał i czas potrzebny na rozwój juniora to większy koszt niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty, który dostarczy funkcjonalne rozwiązanie w krótszym terminie. Mamy więc do czynienia z przebiegunowaniem i powrotem do ścieżek sprawdzonych przed pandemią - twierdzi head of customer success w Just Join IT Michał Szum.

Jakich pracowników w takim razie potrzebuje teraz rynek?

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z doświadczeniem przekłada się na większą liczbę dostępnych ofert pracy dla seniorów. Jednocześnie, w wyniku zwolnień w większych firmach technologicznych, rynek doświadczonych kandydatów stał się bardziej konkurencyjny, co wpływa na spowolnienie wzrostu ich wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla pracowników senior level przestają rosnąć w tak szybkim tempie, ponieważ firmy mają nieco łatwiejszy dostęp do odpowiednich kandydatów.

W przypadku osób na poziomie junior, rynek staje się niezwykle konkurencyjny, co stwarza pracodawcom możliwość wyłowienia najlepszych talentów. W tym obszarze pensje wzrastają, jednak zdobycie dobrze płatnej juniorskiej pozycji często wymaga posiadania umiejętności na poziomie średniozaawansowanym (mid-level).

- Na pewno rozwój narzędzi AI wspierających programistów oraz całego technologicznego stacka narzędzi no-code, umożliwiającego tworzenie prototypów tanio i bez specjalistycznej wiedzy sprawia że pracodawcy mniej chętnie rekrutują juniorów. Inżynieryjne czy kreatywne myślenie nadal jest w cenie, ale znacznie gorzej widzę przyszłość osób, które skupiły się tylko na nauce pisania kodu, bez większego zrozumienia tego, jakie problemy biznesowe rozwiązują - dodaje Piotr Durlej, head of product Just Join IT.

Z analizy portalu Just Join IT wynika, że w pierwszym półroczu roku największy popyt na pracowników dotyczył programistów JavaScript, z 10 362 dostępnymi ofertami pracy. W tej samej kategorii odnotowano rekordową liczbę aktywnych ogłoszeń w styczniu 2023 roku - 3755. W kolejności kategorii z największą ilością ogłoszeń znalazły się Java (8898), DevOps (6814), Data (5985) oraz .NET (5763).

Najmniejsze zainteresowanie pracodawców było widoczne w przypadku kategorii Scala (330 ogłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku), HTML (413), Game (512) oraz Go (583). Warto zauważyć, że kategorie, w których odnotowano spadki liczby dostępnych ofert pracy, to Ruby (48,78 proc. spadek w porównaniu do drugiej połowy 2022 roku), Game (32,19 proc. spadek), Go (25,54 proc. spadek) oraz HTML (24,22 proc. spadek), co koreluje z kategoriami, w których liczba ogłoszeń była najmniejsza.

