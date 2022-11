Rynek HR pod lupą. Pracowników tymczasowych wciąż ubywa

W trzecim kwartale 2022 r. liczba pracowników tymczasowych spadła o 17 proc. rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale spadek ten wyniósł aż 24 proc.

W trzecim kwartale 2022 r. liczba pracowników tymczasowych spadła o 17 proc. rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale spadek ten wyniósł aż 24 proc. W badanym okresie firmy członkowskie PFHR zatrudniały 69 tys. pracowników, o 4 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku.

Jednocześnie wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych i to aż o 8 proc. Znacznie zatem wydłużył się średni okres zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Obroty agencji zatrudnienia w górę

Obroty firm członkowskich również wzrosły o 5 proc. rok do roku, osiągając poziom 866 tys. zł.

- Nadal brakuje nam kandydatów do pracy tymczasowej, dlatego agencje robią wszystko aby wydłużyć zatrudnienie tej grupy pracowników. Średnio w okresie od lipca do końca września 2022 roku, pracownik tymczasowy przepracował 40 dni, w tym samym okresie poprzedniego roku 31 dni. Niewielki 4-procentowy wzrost liczby pracowników tymczasowych w trzecim kwartale w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku może wynikać z rosnącej niepewności na rynku i większej skłonności pracodawców do sięgania po elastyczne formy – komentuje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Agencje coraz więcej rekrutują

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały wysoki, 25-procentowy, wzrost rok do roku w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców, osiągając wynik 76 mln zł.

Niestety dynamika wzrostów słabnie z każdym kwartałem, w drugim kwartale 2022 wyniosła 40 proc,, a w pierwszym kwartale 2022 - 69 proc. Dodatkowo rynek rekrutacyjny odnotował niewielki, bo 2-procentowy spadek kwartał do kwartału.