Ruszyły rekrutacje sezonowe w Amazonie. Firma zatrudni 9000 pracowników

Amazon ogłosił rekrutacje sezonowe. Na okres przedświątecznego szczytu planuje zatrudnić w swoich centrach logistyki e-commerce w Polsce ponad 9 000 pracowników sezonowych.





Autor: KDS

• 23 wrz 2021 13:34





W tym roku Amazon chce zatrudnić 9 tys. pracowników sezonowych (Fot. materiały prasowe)

Gigant handlu e-commerce ogłosił plany rekrutacyjne na przedświąteczny czas.

W tym roku w najgorętszym dla handlu czasie stałych pracowników Amazona ma wesprzeć 9 tys. osób zatrudnionych sezonowo.

Firma liczy, że wielu z nich zdecyduje się zostać na stałe.

– Do przedświątecznego szczytu przygotowujemy się przez cały rok i bardzo cieszy nas, że tym razem będziemy mogli stworzyć ponad 9 000 dodatkowych miejsc pracy – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazona na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.

W Amazonie pracownicy poziomu początkowego mogą liczyć na stawkę godzinową rozpoczynającą się od 22,5 zł brutto za godz. oraz dodatkową miesięczną premię w wysokości do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu. Stawki te obowiązują we wszystkich dziesięciu centrach logistycznych Amazona w Polsce i dotyczą pracowników sezonowych, pełnoetatowych oraz tych pracujących na pół etatu.

W 2020 roku ponad 6 500 pracowników sezonowych, zatrudnionych na okres przedświątecznego szczytu, zdecydowało się pozostać w Amazonie, podejmując pracę etatową. Jednym z nich jest Jakub Kunat, który dziś pracuje jako kierownik w centrum Amazona w Kołbaskowie koło Szczecina.

– Rozpocząłem pracę na dziale pakowania produktów Amazona podczas szczytu przedświątecznego w 2017 roku. Po miesiącu zostałem instruktorem działu, a w ciągu roku udało mi się awansować na przewodnika procesu i lidera zespołu. Po kolejnym roku awansowałem na pozycję kierownika, którą pełnię do dziś. Zostałem w Amazonie na dłużej, ponieważ firma wyciągnęła do mnie pomocną dłoń, rozwinęła moje umiejętności, co pozwala mi być dziś w tym miejscu, w którym jestem - mówi Jakub.

Paula Gądek zaczęła pracę jako pracownik agencyjny w dziale rozkładania produktów. Kilka miesięcy później pomyślnie przeszła rekrutację na stanowisko recepcjonistki w okresie przedświątecznym, aby finalnie zostać na stale zatrudnioną w obecnym dziale.

– Do Amazona dołączyłam w trakcie pandemii. Poprzednia branża, w której pracowałam, czyli branża eventowa, napotkała duże trudności w tym czasie. Nigdy jednak nie żałowałam decyzji o zmianie – opowiada Paula Gądek, pracownik wsparcia ds. zarządzania zmianą w centrum logistycznym w Sosnowcu. Pracownicy sezonowi dołączą do ponad 23 000 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych w polskich centrach logistyki e-commerce Amazona, aby wesprzeć ich w realizacji zamówień klientów w okresie okołoświątecznego szczytu zakupowego. Firma przewiduje, że także w tym roku spora część z tych osób zdecyduje się zostać w Amazonie na stałe. Amazon działa w Polsce od 2014 roku. W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że jest też największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju. Dotychczas firma stworzyła ponad 23 000 stałych miejsc pracy w dziesięciu centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Świebodzinie, Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.

