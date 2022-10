Ruszają wojskowe punkty rekrutacji. Można zaciągnąć się na dworcu kolejowym

jk

13 paź 2022





Na kilkunastu dworcach kolejowych otwarte zostały wojskowe Mobilne Punkty Rekrutacyjne. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość złożenia wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wojskowe punkty rekrutacji zostały otwarte m.in. na dworcach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie czy Wrocławiu (Fot. Shutterstock)

Wojskowe punkty rekrutacji zostały otwarte m.in. na dworcach: Warszawa Centralna, Gdynia Główna, Kraków Główny, Bydgoszcz Główna, Lublin Główny, Wrocław Główny. Działają w godzinach 13:00-18:00, od poniedziałku do piątku i będą czynne do końca października.

Każdy zainteresowany podjęciem służby w Wojsku Polskim może tam porozmawiać z oddelegowanymi żołnierzami i uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Będzie miał również możliwość złożenia wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

- Kolejarze stali na posterunku w czasie pandemii. Podołali, gdy trzeba było przewieźć ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Teraz występują z cenną inicjatywą. Duże dworce to świetne miejsca, by promować służbę wojskową, by zachęcać do obrony ojczyzny. Codziennie przewijają się przez nie setki tysięcy pasażerów, często młodych mężczyzn. Dziś promocja służby wojskowej to patriotyczny obowiązek każdego obywatela i każdej instytucji - mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Uruchomienie Mobilnych Punktów Rekrutacji na dworcach kolejowych to jeden z kluczowych elementów porozumienia podpisanego przez PKP z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji (Fot. mat. pras.)

– Mieszkańcy największych miast Polski zyskają możliwość złożenia na terenie dworców kolejowych wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zarobki żołnierzy po podwyżkach

Od 2022 roku wynagrodzenie żołnierzy zawodowych poszło w górę. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Mariusza Błaszczaka, uposażenie zasadnicze brutto dla przykładowych grup od stycznia prezentuje się następująco: szeregowy - 4560 zł

młodszy chorąży - 5650 zł

sierżant - 5600 zł

starszy chorąży - 6100 zł

plutonowy - 5540 zł

podporucznik - 6300 zł

generał lub admirał - od 11 400 do 17 750 zł. To jednak nie koniec wzrostów, bowiem wyższa kwota zasadnicza wiąże się z podwyższeniem wysokości otrzymywanych dodatków do pensji. A tych jest kilka, to m.in. dodatek za długoletnią służbę, dodatek specjalny, motywacyjny, służbowy i kompensacyjny.

