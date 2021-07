Ruszają "Opolskie staże z PO WERem"

Większa szansa na znalezienie pracy i rozwój kariery zawodowej, a także możliwość nabycia doświadczenia oraz nowych kompetencji to główne cele projektu „Opolskie staże z PO WERem”.

12 lip 2021





Projekt "Opolskie staże z PO WERem" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (fot. mat. pras.)

Projekt "Opolskie staże z PO WERem" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych do trzydziestego roku życia, potrzebujących wsparcia doradcy zawodowego w powrocie lub wchodzeniu na rynek pracy.

Dla osób decydujących się na udział w programie eksperci z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP przygotowali różnorodne oferty umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawców.

- Zachęcam do skorzystania z naszej propozycji. To dobry sposób, by z dobrej strony zaprezentować się przyszłemu pracodawcy oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. W trakcie stażu można też rozwinąć swoje kompetencje np. pracy w zespole – wyjaśnia Maciej Kalski, dyrektor WUP w Opolu.

Każdy uczestnik stażu ma zagwarantowane kompleksowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz fundusze w wysokości do 5 tys. zł. na szkolenia związane z charakterem pracy. Dodatkowo, można liczyć na zwrot kosztów dojazdu na staż realizowany poza miejscem zamieszkania, a także na zwrot finansowania opieki nad dzieckiem do lat 7, czy też osoby wymagającej opieki. Długość stażu uzgadniana jest indywidualnie (od 3 do 6 miesięcy).

Aktualnie podpisanych zostało ponad 30 umów stażowych, m.in. ze żłobkami, biurami rachunkowymi, firmami biznesowymi. Wsparciem objętych zostanie 130 osób, z których preferowane są osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku. Rekrutacja trwa na bieżąco, szczegóły na stronie www.strefaporadnictwa.wup.opole.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

