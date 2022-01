Rusza program "Dobry pracownik nie ma wieku"

W styczniu warszawski Urząd Pracy zainaugurował pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. Program skierowany jest do emerytów i ma być dla nich szansą na ponowne wejście na rynek pracy.

Program skierowany jest do emerytów i ma być dla nich szansą na ponowne wejście na rynek pracy (fot. mat. pras.)

Adresatami projektu są dwie grupy. - osoby w wieku emerytalnym, chcące być nadal aktywne zawodowo oraz pracodawcy gotowi j zatrudniać. Pilotaż „Dobry pracownik nie ma wieku” ma sprawdzić, na ile możliwy jest powrót tej grupy kandydatów na rynek pracy oraz jakie warunki i rozwiązania mogą temu sprzyjać.

Osoba w wieku emerytalnym przystępując do projektu będzie mogła skorzystać ze wsparcia przygotowującego ją do pracy. Nacisk położony jest na aktywne uczenie się poprzez staże i szkolenia zawodowe. Seniorzy, który trafią do projektu, odbędą nie tylko szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy, ale też indywidualne szkolenia zawodowe, pod kątem wymagań przyszłej pracy.

Przedsiębiorcy, którzy otworzą się na nową grupę pracowników, uzyskają dofinansowanie do wynagrodzenia przez pół roku w kwocie 1500 zł miesięcznie. Poprzez organizację krótkich, dwumiesięcznych staży będą mieć możliwość poznania kandydata, nie ponosząc przy tym kosztów stażu. Stypendium stażowe będzie wypłacane przez Urząd Pracy.

Projekt realizuje Urząd Pracy m.st. Warszawy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do programu już ruszyła. Jak informuje warszawski UP, Przez pierwsze dwa dni biuro projektu odwiedziło 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn, zdecydowanych na podnoszenie swych kwalifikacji i chętnych do pracy.

- Były to osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, reprezentanci różnych zawodów, szukający pracy w biurze, ochronie, obsłudze klienta, w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, ale też i w pełnym wymiarze, w zależności od potrzeb oraz możliwości zdrowotnych i rodzinnych. Wiele z tych osób doświadczyło wykluczenia z rynku pracy, właśnie ze względu na wiek – informuje urząd.

Realizacja projektu to odpowiedź na prognozy demograficzne. Z szacunków wynika, że procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej w całej populacji będzie się zwiększać odpowiednio w 2030 r. – do 29 proc., w 2040 r. – 34,4 proc., w 2050 r. - 40,4 proc. całej ludności Polski. W Warszawie w 2050 r. na milion osób w wieku produkcyjnym przypadało będzie 500 tys. emerytów.

Więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik.

