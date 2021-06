Rusza ostra walka o pracownika. W tej branży będą brali jak leci

Konkurencja o pracowników w najbliższych trzech miesiącach zaostrzy się. Aż 21 proc. przedsiębiorców z sektora restauracji i hoteli deklaruje, że w III kwartale 2021 roku planuje rekrutacje.





W III kwartale 2021 roku osoby poszukujące pracy w restauracjach i hotelach mogą liczyć na stosunkowo wysoką liczbę ofert. Zgodnie z ostatnim raportem „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” obliczona dla tego sektora prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) po korekcie sezonowej osiągnęła poziom +10 proc. i jest najwyższa od czasu wybuchu pandemii COVID-19.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy w najbliższym kwartale będą skupiać się na pozyskiwaniu nowych pracowników, co zapowiada również znaczną rywalizację o kadry. Osoby zainteresowane karierą w sektorze HoReCa będą mogły liczyć na duży wybór spośród ofert zatrudnienia.

- Hotele i restauracje szczególnie dotkliwie odczuły konsekwencje pandemii COVID-19. W ubiegłym roku w wyniku wprowadzenia lockdownu drastycznie spadła liczba turystów, korzystających z bazy noclegowej, co wraz z zamknięciem restauracji spowodowało znaczący odpływ pracowników z tego sektora. Dynamiczne zmiany na rynku zauważalnie wpłynęły na plany pracodawców, którzy ograniczyli pozyskiwanie nowych pracowników i nie byli pewni, czy uda im się utrzymać obecną kadrę. Rozwiązywanie umów z szefami kuchni czy obsługą kelnerską było w 2020 roku częstym zjawiskiem. Trzeci kwartał 2021 roku to właściwie pierwsze tygodnie otwarcia branży gastronomicznej i hotelarskiej po ponad rocznym ograniczeniu lub wręcz zamknięciu działalności. Nic dziwnego, że wraz z odmrażaniem gospodarki w sektorze wzrosło zainteresowanie pozyskiwaniem nowych pracowników – tym bardziej że okres lipiec – wrzesień to sezon urlopowy, w którym przedsiębiorcy mogą spodziewać się dużego ruchu w biznesie – stwierdza Bogdan Grabczyk, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower.

W podobnym tonie wypowiada się Liliana Swoboda, założycielka i właścicielka agencji Lepsza Praca, która podkreśla, że czas lockdownu pokazał, że gastronomia to kapryśna i niestabilna branża. Spora część wysoko wykwalifikowanych pracowników przeniosła się do innych sektorów, dających stabilną pracę i bezpieczeństwo finansowe.

Potwierdzają to dane GUS, według których w 2020 r. przedsiębiorcy z sektora gastronomii i zakwaterowania zlikwidowali 24,1 tys. miejsc pracy, a utworzyli ich 18,8 tys. Z rynku – w wielu przypadkach bezpowrotnie – zniknęło 5,3 tys. etatów.

- Praca w gastronomii jest bardzo wymagająca. Pracownicy muszą być obecni w godzinach wieczornych i nocnych, a także w weekendy czy święta. Dodatkowe utrudnienia, jakimi były zamrażanie i odmrażanie gospodarki, spowodowały, że ludzie pouciekali z sektora. W efekcie mamy braki kadrowe na rynku pracy – ocenia Liliana Swoboda.

Ożywienie w HoReCa

Odsetek pracodawców chcących rozbudowywać swoje zespoły wzrósł w ujęciu kwartalnym o 11 punktów procentowych, natomiast w porównaniu z wynikiem dla III kwartału ubiegłego roku jest wyższy aż o 18 punktów.

Spadła natomiast liczba przedsiębiorców prognozujących redukcje etatów. Pomiędzy lipcem a wrześniem 2021 roku zwolnienia przewiduje tylko 2 proc. firm – wskaźnik ten jest o 6 punktów procentowych niższy niż w okresie kwiecień – czerwiec i wskazuje na zdecydowanie bardziej optymistyczne nastroje pracodawców niż te rejestrowane w III kwartale 2020 roku, kiedy zwolnienia planowała co czwarta organizacja.

Obecnie przedsiębiorcy zdecydowanie śmielej patrzą w przyszłość i bardziej precyzyjnie formułują swoje plany. Odsetek pracodawców, którzy nie potrafili określić, jak będzie kształtować się zatrudnienie w ich organizacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy, spadł aż o 11 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym.

- Po odbudowaniu tak zwanej obsady szkieletowej wzrost zatrudnienia w branży postępuje stosunkowo wolno – pomimo dużego zapotrzebowania na ręce do pracy i deklarowanej przez pracodawców chęci powiększania zespołów. Działania przedsiębiorców nadal są dość ostrożne ze względu na niepewność związaną z dalszym przebiegiem pandemii – wyjaśnia Bogdan Grabczyk.

Niedobory kadrowe zmorą pracodawców

Drugim czynnikiem, wpływającym na zatrudnienie w sektorze restauracji i hoteli, jest mała podaż wykwalifikowanych kandydatów – szczególnie dotyczy to kucharzy, barmanów i pracowników recepcji.

- Wielu z tych specjalistów w ciągu ostatnich miesięcy musiało przebranżowić się i poszukać pracy w innych sektorach gospodarki, ponieważ w obszarze HoReCa nie było dla nich ofert. Osoby, które dobrze poradziły sobie z nowymi wyzwaniami, niekoniecznie będą chciały wrócić do branży usług hotelarsko-gastronomicznych ze względu na ryzyko kolejnych ograniczeń, które mogą wystąpić na rynku w okresie jesiennym. Część pracowników prawdopodobnie polubiła też nowe obowiązki i nie planuje już powrotu do poprzedniego zajęcia i dodaje, że jest przekonany, że wraz z rosnącą liczbą klientów branża restauracji i hoteli będzie się odbudowywała, a pracodawcy systematycznie będą powiększać swoje zespoły - ocenia Bogdan Grabczyk.

- Warto zaznaczyć, że w obliczu niedoboru kandydatów stawki płacowe w tym sektorze prawdopodobnie również ulegną zmianie i pracownicy będą mogli liczyć na wyższe zarobki – podsumowuje ekspert Manpower.

Braki kadrowe nawarstwiają się, ponieważ hotelarstwo w dużej mierze poszukuje tych samych pracowników, co gastronomia.

– Branża hotelarska jest jedną z tych, które najmocniej odczuły skutki pandemii. Nie wszystkie miejsca wznowiły już działalność po luzowaniu obostrzeń. W okresie wakacyjnym możliwe będzie funkcjonowanie hoteli przy 75-procentowym obłożeniu, więc nadal nie będzie to pełny zakres. Ofert pracy w branży stopniowo zaczyna przybywać. Obecnie na OLX Praca w kategorii hotelarstwo mamy ponad 2 tysiące ogłoszeń. Głównie dotyczą one obsługi hotelowej i zarządzania – wyjaśnia Paweł Świderski, head of jobs w OLX.

– Hotele to również restauracje, kawiarnie i bary, a to właśnie tam brakuje pracowników najbardziej. W całej gastronomii widzimy ogromny deficyt pracowników na stanowiska kucharzy, kelnerów i barmanów. Być może jesienią sytuacja ulegnie poprawie, gdy będzie stabilniej i ludzie nie bojąc się ponownej utraty zatrudnienia, zaczną powoli wracać do pracy w branży, a inni, niezwiązani do tej pory z pracą w hotelach, będą chętniej aplikować – dodaje Świderski.