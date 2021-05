Rozmowa kwalifikacyjna przez internet. Zobacz, jak się przygotować

Tradycyjna rozmowa niczym się nie różni od rozmowy wirtualnej. Proces rekrutacyjny może być nieco dłuższy, ale procedura jest ta sama. Warto więc się do niej przygotować. Jak?

Rozmowa rekrutacyjna online nie jest mniej oficjalna czy ważna od tradycyjnego, bezpośredniego spotkania i wymaga od kandydatów dobrego przygotowaniaw. Jedną z najważniejszych kwestii jest przygotowanie techniczne. O tym, jak przygotować sprzęt, otoczenie oraz jak zachować się w czasie awarii pisaliśmy tutaj. Istotne jest również przygotowanie się do samej rozmowy, aby zrobić dobre wrażenie na rekruterze czy potencjalnym szefie.

Czytanie maili w piżamie w łóżku, wideokonferencja w dresie, zakładanie do pracy codziennych ciuchów, które nigdy nie widziały biura. Większość z osób, które wykonywały pracę zdalną z domu, zna podobne sytuacje z autopsji. Według badań Pracuj.pl aż 2 na 3 Polaków ubiera się na tzw. home office mniej formalnie niż do siedziby firmy, przy czym aż 42 proc. „zdecydowanie” mniej. Ponadto blisko połowie zdarzyło się usiąść do takiej pracy w piżamie czy dresie. Czy w związku z tym podczas wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej można postawić na bardziej luźny ubiór? Tutaj zdania są podzielone.

Agnieszka Put, senior client manager w Hays Poland, zaznacza, że na wirtualne spotkanie w sprawie pracy należy wybrać schludny i biznesowy strój. Jej zdaniem fakt, że rozmowa odbywa się w domu, pozwala przyjąć nieco luźniejszy styl. Nie można jednak zapomnieć, że mimo wszystko jest to pełnoprawna rozmowa rekrutacyjna, a te rządzą się własnymi prawami.

– Od kandydatów oczekuje się, że podczas spotkania zaprezentują się jako profesjonaliści, a jest to trudne do osiągnięcia w koszulce z zabawnym napisem lub w dresie. Warto również podkreślić, że biznesowy strój powinien dotyczyć całej sylwetki, a nie tylko części widocznej w kamerze. Może się bowiem okazać, że w trakcie spotkania kandydat będzie zmuszony wstać od biurka, aby np. zasłonić roletę lub zamknąć drzwi – komentuje Put.

Z kolei Ewa Grzegorczyk, learning & development specialist w Randstad Polska podkreśla, że dress code jest ważny i wciąż obowiązuje, jeśli chodzi o ubiór, makijaż i biżuterię – w myśl złotej zasady: rozmowa kwalifikacyjna online odbywa się jak normalna rozmowa kwalifikacyjna, tyle że z wykorzystaniem narzędzi do spotkań online.

– Niebieska koszula jest zawsze mile widziana, a ja szczerze polecam zasadę "Dress for the job you like to have, not the one you're having". Zadbajmy zatem o dress code i zaplanujmy strój z podobną dokładnością jak w sytuacji, gdybyśmy spotkali się osobiście z pracodawcą w jego siedzibie – radzi ekspert Randstad.

W podobnym tonie wypowiada się Agata Górska, lider zespołu rekrutacyjnego w Devire, która podkreśla, że spotkanie online zastępuje tradycyjną rozmowę w biurze przyszłego pracodawcy i poza jego formą niewiele się zmienia. Powinniśmy pamiętać o tej zasadzie, przygotowując ubiór na rozmowę kwalifikacyjną.

– Zadbajmy zatem o schludną fryzurę i elegancki ubiór. Pierwsze wrażenie jest równie ważne, jak podczas osobistego spotkania. Mimo że podczas rozmowy online nie prezentujemy się w całości, to na wypadek potrzeby wstania od biurka nie zapominajmy o odpowiedniej dolnej części ubrania – mówi Górska.

(Fot. Shutterstock)

Merytorycznie i profesjonalnie

Ewa Grzegorczyk tłumaczy, że tradycyjna rozmowa niczym nie różni się od rozmowy wirtualnej. Proces rekrutacyjny może być nieco dłuższy, ale procedura jest ta sama. Struktura spotkania online jest także podobna do tej w trakcie spotkania bezpośredniego.

- Zabraknie oczywiście standardowego uścisku dłoni czy wymiany wizytówki, ale warto przygotować się na krótką wymianę zdań wprowadzającą dobrą atmosferę spotkania, serię pytań dotyczących motywacji do pracy u danego pracodawcy oraz pytań o dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Pamiętajmy zatem, żeby także pytać rekrutera lub pracodawcę o ważne dla nas kwestie związane z ofertą pracy. Nie zmienia się także to, że każdy kandydat powinien otrzymać informację zwrotną, także w ramach rekrutacji online - wyjaśnia Grzegorczyk.

W podobnym tonie wypowiada się Agata Górska, która potwierdza, iż jeśli chodzi o merytoryczny aspekt spotkania, rozmowa online nie różni się w żaden sposób od rozmów tradycyjnych.

- Przygotowanie do niej jest bardzo ważne niezależnie od formy, w jakiej się odbywa. Mam tu oczywiście na myśli zapoznanie się z informacjami o firmie, podsumowanie swoich najważniejszych osiągnięć, słabych i mocnych stron. Nie wolno zapominać o dokładnym zapoznaniu się z opisem stanowiska, na które aplikowaliśmy, a przede wszystkim zawsze warto powtórnie przeczytać swoje CV - mówi ekspert Devire.

– Nie rekomenduję przygotowywania gotowych odpowiedzi na pytania. Rekruter łatwo może zauważyć, że kandydat mówi z pamięci lub czyta wcześniej przygotowane odpowiedzi, co nie wróży sukcesu w rekrutacji. Liczy się autentyczność i umiejętność szczerej, spontanicznej odpowiedzi. Zachęcam natomiast do zanotowania pytań, które chcielibyśmy zadać rekruterowi podczas rozmowy. To dobry moment, aby lepiej poznać firmę i stanowisko, na które aplikujemy – dodaje.

Ewa Grzegorczyk potwierdza, że jeśli kandydat jest autorem swojego CV i nie planuje go w żaden sposób upiększać, powinien sobie poradzić bez przygotowania odpowiedzi na potencjalne pytania. Przed rozmową warto jednak przemyśleć podstawowe kwestie związane ze swoją sytuacją zawodową i planami zawodowymi.

– Można pomyśleć, co lubimy robić w pracy i w czym jesteśmy dobrzy, z czego jesteśmy najbardziej dumni, za co ostatnio ktoś nas docenił w pracy, nad czym w kontekście naszego rozwoju musimy jeszcze pracować – mówi Grzegorczyk.

– Zawsze warto przygotować się do każdej rozmowy i traktować każdą z nich indywidualnie. Polecam zapoznanie się szczegółowo z ofertą, na którą kandydat aplikował, przewertować dostępne informacje o firmie w internecie, odwiedzić jej stronę internetową, zakładkę kariera, portale społecznościowe. Pracodawca lub rekruter zdecydowanie to doceni – dodaje.

Co istotne, na każdej rozmowie padnie pytanie o motywację do pracy na danym stanowisku, ale także o powód poszukiwania pracy u konkretnego pracodawcy.

– Rekruterzy nadal lubią analizować luki w CV czy weryfikować plany i ambicje zawodowe kandydata na przyszłość. Na większości rozmów rekrutacyjnych kandydat zostanie też pewnie zapytany o swój największy sukces, osiągnięcie – podkreśla Ewa Grzegorczyk.

Na każdej rozmowie padnie pytanie o motywację do pracy na danym stanowisku, ale także powód poszukiwania pracy u danego konkretnego pracodawcy (Fot. Shutterstock)

Mowa ciała podczas rozmowy

Podstawową różnicą między rozmową online a rozmową offline jest fakt, że umyka bardzo ważny element komunikacji międzyludzkiej, czyli mowa ciała.

- Kandydaci, którzy odczuwają duży stres związany z rozmowami rekrutacyjnymi, mogą uznać to za atut – łatwiej ukryć im nerwowe ruchy czy gesty. Z drugiej strony cała uwaga rekrutera jest wówczas skupiona na mimice twarzy i wypowiedzi kandydata. Mimo że jest to spotkanie online, należy pamiętać o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego ze swoim rozmówcą - tłumaczy Agata Górska.

Agnieszka Put zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt - podczas zdalnej rozmowy łatwiej o rozproszenie uwagi z powodu wielu bodźców utrudniających skupienie.

– Należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje i powiadomienia, aktywnie słuchać oraz koncentrować się na rozmówcy, aby móc zbudować z nim relację. Warto również zadawać pytania oraz dawać rekruterowi sygnały (np. poprzez delikatne gesty) potwierdzające, że go słuchamy – tłumaczy Put.