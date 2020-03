Rozmowa kwalifikacyjna on-line. Oto przydatne narzędzia i zasady

W dobie walki z koronawirusem trend pracy zdalnej staje się coraz bardziej popularny i coraz więcej firm dojrzewa do decyzji o umożliwianiu pracownikom pracy z domu.

Z pewnością jednym z obszarów, które można przenieść na formę pracy zdalnej jest rekrutacja.

Współcześnie istnieje wiele rozwiązań, które ułatwiają procesy rekrutacyjne, w tym rozmowę kwalifikacyjną, prowadzone w takiej formie.

Na wdrożenie pracy zdalnej w obliczu zaistniałej epidemii pozwala Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Oczywiste jest, że przedsiębiorstwa mają różny charakter i nie każde z nich może pozwolić sobie na wdrożenie takiego rozwiązania na wszystkich szczeblach organizacji, przykładem są chociażby firmy produkcyjne. Jednak nawet one mogą przenieść część działalności w tryb pracy zdalnej. W takich organizacjach występują chociażby takie działy, jak administracja, kadry, księgowość czy marketing. To właśnie te obszary można zaadoptować do pracy zdalnej.

Rekrutacja w sieci

Narzędziem wspierającym rekrutację są oczywiście systemy ATS, które mogą nie tylko służyć jako baza kandydatów i narzędzie do sprawnego procesowania aplikacjami, lecz także jako narzędzie selekcyjne w rekrutacji online.

Przykładem może być też serwis z ogłoszeniami OLX Praca, gdzie w panelu do zarządzania aplikacjami kandydatów można wygodnie posegregować swoje ogłoszenia i zweryfikować przesłane odpowiedzi. W sytuacji, w której chcemy zatrudnić większą liczbę kandydatów i nie mamy czasu na rekrutację lub, jak w obecnej sytuacji, nie możemy sobie pozwolić na spotkanie twarzą w twarz, możemy skorzystać z formularzy aplikacyjnych i zawrzeć w nich np. test kompetencyjny sytuacyjny, który pozwoli nam wyselekcjonować najodpowiedniejsze osoby.

