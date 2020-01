Rotacja w firmach maleje. Pracownicy z niepewnością spoglądają w przyszłość

20 proc. Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniło pracodawcę. To o 2 punkty procentowe mniej niż w trzecim kwartale 2019 r. oraz tyle samo co rok temu. Dane te wskazują na cykliczność zmian na rynku pracy.

Najczęściej pracę zmieniali mieszkańcy miast powyżej 200 tys., od 20 do 50 tys. oraz do 20 tys. mieszkańców (po 22 proc.). Najmniej mobilne w tej kategorii były osoby, które mieszkają na wsiach poza obrębem aglomeracji (13 proc.).

W podziale na regiony najbardziej mobilni na rynku pracy (25 proc.) byli Polacy na wschodzie kraju (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie), najmniej natomiast Ci zamieszkujący obszary zachodnie (województwa lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie) – 15 proc.

Znacznie częściej miejsce zatrudnienia zmieniali też ludzie z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat). Współczynnik rotacji pomiędzy firmami wyniósł tutaj 35 proc. Najmniejszy odsetek osób (10 proc.), które zmieniły pracodawcę, odnotowano w grupie od 40 do 49 lat.

Obserwujemy też korelację pomiędzy poziomem wykształcenia a zmianą pracodawcy. Częściej decydowały się na to osoby z wykształceniem podstawowym (22 proc.) niż wyższym (18 proc.). W analizowanym okresie zatrudniającego rzadziej zmieniali mężczyźni (18 proc.) niż kobiety (22 proc.).

W podziale na stanowiska największą rotację między firmami widać wśród sprzedawców i kasjerów (35 proc.), robotników niewykwalifikowanych (30 proc.) oraz inżynierów (28 proc.). Najrzadziej pracę zmieniały osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników średniego (11 proc.) i wyższego szczebla (12 proc.) oraz techników i robotników wykwalifikowanych (13 proc.).

CZYTAJ DALEJ »

Branżą, w której największa liczba pracowników zmieniła pracodawcę, jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów (29 proc.). Na drugim miejscu pod tym względem uplasowały się usługi (24 proc.). Pierwszą trójkę zamykają transport, gospodarka magazynowa i logistyka, budownictwo oraz hotelarstwo i gastronomia (po 22 proc.).

Najmniejszy poziom rotacji w firmach występował natomiast w branży telekomunikacji, technologii informatycznych i IT (10 proc.), a także w administracji publicznej (12 proc.) i przemyśle (14 proc.).

Co piąta osoba zmieniła stanowisko

Taki sam odsetek pracowników (20 proc.), jak w drugim i trzecim kwartale 2019 r., zmienił stanowisko w ramach pracy w obecnej firmie. Największa rotacja u obecnego pracodawcy (23 proc.) dotyczy zatrudnionych w miastach powyżej 200 tys. oraz od 20 do 50 tys. mieszkańców.

Częściej pozycję wewnątrz organizacji zmieniały też osoby od 18 do 29 lat (30 proc.). Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, to stanowisko zmieniło najwięcej osób z wykształceniem średnim (21 proc.). W podziale na regiony największe zmiany w tej kategorii zaobserwowano na wschodzie Polski (26 proc.), najmniejsze zaś w centrum kraju (województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie), gdzie poziom zmiany stanowisk wewnątrz organizacji sięgnął 16 proc.

Największa rotacja na stanowiskach wystąpiła wśród obecnych mistrzów i brygadzistów – aż 46 proc. osób wykonujących ten zawód zmieniło pozycję w ramach obecnej firmy. Najmniejsza zmiana zaszła natomiast wśród kierowców (6 proc.). W podziale na branże najwięcej osób zmieniło stanowisko w przemyśle (26 proc.), a najmniej w edukacji (11 proc.).

Powody zmiany pracodawcy

W czwartym kwartale 2019 r. chęć rozwoju zawodowego pozostała kluczowym powodem zmiany pracy dla 46 proc. Polaków. Obserwujemy jednak spadek znaczenia tego czynnika z 53 proc. w trzecim kwartale ubiegłego roku. Coraz mniej osób wskazuje także na możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia – 43 proc., tj. spadek o 5 punktów procentowych względem trzeciego kwartału 2019 r.

Zmniejszyła się także liczba osób, dla których niezadowolenie z obecnego pracodawcy jest motywacją do podejmowania decyzji zawodowych. Taki powód podało 27 proc. badanych, czyli mniej o 5 punktów procentowych niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Na znaczeniu zyskała natomiast korzystniejsza forma zatrudnienia u obecnego pracodawcy. Aspekt ten wskazało 36 proc. ankietowanych.

- Ogół elementów składających się na spełnienie zawodowe, w tym forma zatrudnienia i wsparcie w rozwoju, pozostaje głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia dla co najmniej połowy Polaków. Jednocześnie obserwujemy spadek znaczenia wynagrodzenia i niezadowolenia z poprzedniego pracodawcy. Firmy szczególnie powinny przyjrzeć się indywidualnym ścieżkom rozwoju dla swoich pracowników, a także tworzyć możliwości zatrudnienia w takiej formie, która preferowana jest przez członków zespołu. Nie zawsze musi to oznaczać pracę etatową. Jak pokazują nasze analizy, w przypadku niektórych grup zawodowych i wiekowych coraz częściej preferowaną są także elastyczne formy - mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska.

- Wzrost znaczenia korzystniejszej formy zatrudnienia u nowego pracodawcy wśród powodów zmiany pracy przy równoczesnym zmniejszeniu odsetka osób, które deklarują, że przyczyną takiej decyzji jest chęć uzyskania większych zarobków czy możliwości rozwoju zawodowego można łączyć z wynikami badań wskazującymi, że znaczna część respondentów przewiduje pogorszenie sytuacji gospodarczej. Ponieważ w ocenie pracowników może to wpłynąć niekorzystnie na ich indywidualną sytuację zawodową, poszukiwanie pracodawcy oferującego bardziej stabilną czy bezpieczniejszą formę zatrudnienia, nawet kosztem braku możliwości rozwoju zawodowego czy zahamowania wzrostu wynagrodzeń, może być strategią wybieraną przez część pracowników na okres spowolnienia gospodarczego - podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Krótszy czas poszukiwania pracy

W czwartym kwartale 2019 r. skrócił się czas poszukiwania nowej pracy. 6 proc. respondentów badania wskazało, że szukało nowego zatrudnienia krócej niż miesiąc. Średni czas poszukiwania nowej pracy wyniósł 2,4 miesiąca w porównaniu z 3 miesiącami w trzecim kwartale 2019 r.

Najdłużej, bo 2,9 miesiąca, nowej pracy poszukują osoby z północy Polski (województwa zachodniopomorskie i pomorskie). Najkrócej – 2,1 miesiąca – mieszkańcy wschodnich regionów kraju.

Najwięcej czasu na znalezienie pracy potrzebowały osoby w wieku od 40 do 49 lat (4 miesiące), najmniej – respondenci pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (2,1 miesiąca). Szybciej nowe zatrudnienie znajdowały też kobiety (2,2 miesiąca) niż mężczyźni (2,7 miesiąca).

Znalezienie pracy najmniej czasu zajmowało osobom z wykształceniem średnim (2,2 miesiąca). Szybciej zatrudnienie znajdowali też mieszkańcy wsi spoza aglomeracji miejskich. Średnio zajmowało im to 1,7 miesiąca.

Osoby aktywnie poszukujące pracy

Tyle samo pracowników, co przed kwartałem, aktywnie poszukuje pracy (10 proc.). Nieco większy odsetek (45 proc., tj. wzrost o 2 punkty procentowe) rozgląda się za ofertami, natomiast mniejszy (45 proc., tj. spadek o 2 punkty procentowe) deklaruje, że w ogóle nie szuka nowego zatrudnienia. Bardziej aktywni są pracownicy z miast od 20 do 50 tys. mieszkańców (14 proc.) oraz Ci najmłodsi – od 18 do 29 lat (16 proc.).

Najczęściej aktywne poszukiwanie nowej pracy deklarują kierowcy (13 proc.), najrzadziej natomiast kadra zarządzająca – 58 proc. w ogóle nie szukało pracy. W podziale na branże najbardziej aktywni są pracownicy transportu, gospodarki magazynowej i logistyki (15 proc.). Z drugiej strony, 61 proc. pracowników administracji publicznej deklaruje, że w ogóle nie szuka nowego zatrudnienia.

Umiarkowane nastroje wśród pracowników

Aż 46 proc. pracowników spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2020 r., nieco ponad 1/3 przewiduje, że sytuacja kraju nie zmieni się, a jedynie 17 proc. spodziewa się poprawy. Największymi pesymistami są osoby zamieszkujące zachód kraju (woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie), gdzie aż 51 proc. pracowników uważa, że nastąpi recesja. Z niepewnością w przyszłość patrzą też mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (52 proc.).

Optymizm Polaków spada wraz z wiekiem i poziomem wykształcenia. W grupie od 18-29 lat pogorszenie sytuacji gospodarczej prognozuje 36 proc., podczas gdy w przedziale od 50 do 64 już aż 56 proc. osób. 40 proc. ludzi z wykształceniem podstawowym twierdzi, że w 2020 r. sytuacja gospodarcza kraju pogorszy się. Dla osób z wykształceniem wyższym wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 51 proc.

Największymi optymistami są robotnicy niewykwalifikowani i inżynierowie. 30 proc. z nich uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce poprawi się. W podziale na branże z nadzieją w przyszłość patrzą najczęściej pracownicy hotelarstwa i gastronomii (27 proc.) oraz budownictwa (25 proc.).

Zdaniem zdecydowanej większości pracowników (77 proc.) spodziewających się recesji, sytuacja gospodarcza kraju ma wpływ na funkcjonowanie ich firmy. 3/4 zatrudnionych sądzi też, że będzie coraz trudniej utrzymać pracę w sytuacji spowolnienia, choć jedynie jedna trzecia obawia się, że zostanie zwolniona. Podobny odsetek obawia się, że pracodawca może obniżyć dotychczasowe wynagrodzenie w sytuacji kryzysu. Co istotne, aż dwie trzecie pracowników obawiających się recesji planuje podjąć dodatkowe działania, aby być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

3 na 4 Polaków odczuwa satysfakcję z pracy

75 proc. badanych deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy – o 3 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Największą satysfakcję (75 proc.) deklarują osoby z regionu zachodniego oraz z południa kraju (województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie). Zadowolenie z pracy częściej sygnalizują też mieszkańcy wsi w obrębie dużych aglomeracji miejskich (83 proc.). Najmniej zadowoleni z wykonywanych zadań są mieszkańcy miast od 50 do 20 tys. mieszkańców (71 proc.).

Jeśli chodzi o wiek respondentów, to 79 proc. osób od 18 do 29 lat odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy. W grupie wiekowej 50-64 lata czynnik ten ukształtował się na poziomie 71 proc. Bardziej zadowolone są kobiety niż mężczyźni. Satysfakcję z wykonywanej pracy odczuwa 79 proc. pań i 73 proc. panów.

Wśród grup zawodowych najwięcej satysfakcji odczuwali pracownicy kadry kierowniczej średniego szczebla (83 proc.), top managementu (81 proc.) oraz specjaliści (79 proc.). Niezadowolenie z pracy deklaruje natomiast 11 proc. kasjerów i sprzedawców oraz mistrzów i brygadzistów. Jeżeli chodzi o branże, to najwyższą, 87-procentową satysfakcję deklarują pracownicy hotelarstwa i gastronomii.

Oni obawiają się utraty pracy

Obawa pracowników o utratę pracy jest na zbliżonym poziomie, co przed kwartałem – 10 proc. pracowników uważa, że ryzyko utraty pracy jest duże, natomiast 20 proc., że średnie. Najbardziej zwolnienia obawiają się mieszkańcy północnych regionów Polski (13 proc.). Ryzyko utraty zatrudnienia jako duże ocenia też 15 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców.

Obawa o zwolnienie spada wraz ze wzrostem wykształcenia. 31 proc. osób z wykształceniem wyższym w ogóle nie obawia się utraty pracy. Dla osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten jest o 8 punktów procentowych niższy.

Utraty zatrudnienia boją się przede wszystkim kasjerzy i sprzedawcy (23 proc.) oraz przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej (19 proc.). W podziale na branże najwięcej obaw pojawia się w służbie zdrowia i pomocy społecznej (18 proc.) oraz w handlu (15 proc.).

- Według GUS, na koniec trzeciego kwartału 2019 roku w polskiej gospodarce było 148,6 tys. nieobsadzonych miejsc pracy – o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej, w tym 32,9 tys. wakatów na nowo utworzonych miejscach pracy – spadek o 8,4 proc. Liczba nowo utworzonych stanowisk netto (powstałe miejsca pracy minus miejsca zlikwidowane) w całym trzecim kwartale sięgała 69,1 tys., czyli była aż o 20,3 proc. niższa niż w trzecim kwartale 2018 roku - komentuje Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

- Te spadki mogliśmy obserwować przez cały 2019 rok, a to może znajdować odbicie w nastrojach pracowników, wśród których sukcesywnie zwiększał się odsetek obawiających się zwolnienia. Nie dostrzegamy tego z powodów demograficznych: w 2019 roku na rynek pracy po szkołach i studiach wchodziło ok. 420 tys. młodych ludzi, a wiek emerytalny osiągało ok. 240 tys. mężczyzn i ok. 290 tys. kobiet (razem 530 tys. osób), z których większość zaprzestawała pracy, co oznaczało ubytek ok. 100 tys. osób - dodaje.

Szanse na nową pracę

Ocena szansy na znalezienie nowej pracy w ciągu najbliższego półrocza w przypadku utraty dotychczasowego zajęcia jest zbliżona do tej sprzed kwartału – zarówno jeśli chodzi o szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy, jak i znalezienie pracy tak samo dobrej jak obecna. Prawie 9 na 10 badanych jest zdania, że udałoby im się znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, natomiast 7 na 10, że znaleźliby pracę przynajmniej tak dobrą jak obecna.

Dużym optymizmem pod tym względem charakteryzują się mieszkańcy miast od 50 do 200 tys. mieszkańców (95 proc.) i wsi znajdujących się w obrębie dużych aglomeracji miejskich (93 proc.), pracownicy kadry zarządzającej (98 proc.), robotnicy wykwalifikowani (92 proc.) oraz kasjerzy i sprzedawcy (91 proc.). Największy optymizm panuje też wśród osób zatrudnionych w branży telekomunikacyjnej i IT (94 proc.), przemyśle (93 proc.), hotelarstwie i gastronomii (93 proc.) oraz branży budowlanej (91 proc.).