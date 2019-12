Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od chmury

Autor: AT

Usługi w chmurze należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiego rynku IT. Ich outsourcing jest interesujący dla 63 proc. firm w Polsce, które korzystają z chmury lub mają to w planach.

Do najbardziej pożądanych usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty należą migracja systemów i danych do chmury oraz zarządzanie nią - wynika z raportu IDG i Oktawave "Chmura Publiczna w Polsce 2019 - wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju".

Według badania rozwój rynku usług w chmurze będzie przyczyniał się do dalszego wzrostu zainteresowania usługami doradztwa ze strony dostawców i ich partnerów. Zwłaszcza w zakresie rozwijania i utrzymywania złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze.

- Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania lokalowe, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Aby oferować takie usługi, dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie - informuje Ewa Zborowska, Senior Research Manager w IDC.

Obecnie zdecydowana większość firm w Polsce zainteresowanych rozwiązaniami w chmurze publicznej, decyduje się na wsparcie zewnętrznych dostawców, podczas migracji, wdrożenia oraz utrzymania systemów (63 proc.). Własnym specjalistom proces ten powierza tylko 37 proc. z nich - wynika z badania IDG i Oktawave "Chmura Publiczna w Polsce 2019 - wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju" .

Migracje do chmury (Źródło: Raport IDG i Oktawave)

Jak czytamy w badaniu, spośród firm, które sięgają po pomoc zewnętrznych ekspertów, przeważająca część (34 proc.) decyduje się na przekazanie im całości zadań związanych z wdrożeniem lub utrzymaniem chmury. Niecała jedna trzecia (29 proc.), korzysta z częściowego wsparcia partnerów w tym zakresie.

Najbardziej pożądane kompetencje

Firmy w zbliżonym stopniu poszukują wsparcia na etapie wynoszenia systemów do chmury i ich późniejszego utrzymania - wynika z raportu. - Już 14 proc. z nich zdecydowało się outsourcować zarówno proces wdrożenia, jak i utrzymania chmury. Kolejne 12 proc. zaangażowało zewnętrznych dostawców do samej migracji, a 8 proc. wydzieliło na zewnątrz tylko zadania związane z utrzymaniem chmury.

Jeśli chodzi o samą migrację do chmury, to z zewnętrznej pomocy w tym procesie korzysta 17 proc. małych firm, 11 proc. średnich i 9 proc. korporacji. Inaczej przedstawia się skłonność do powierzenia wyspecjalizowanym podmiotom samego utrzymania już wdrożonych systemów chmurowych - na tę opcję decyduje się 10 proc. korporacji, 8 proc. małych i 7 proc. średnich firm.

Usługi zewnętrzne (Źródło: Raport IDG i Oktawave)

Jak wynika z badań okazuje się, że to małe firmy najchętniej przekazują w ręce zewnętrznych dostawców zadania związane z migracją lub utrzymaniem - robi tak 40 proc. z nich. Dla porównania, praktykę tę deklaruje 36 proc. średnich firm i 29 proc. korporacji.

- Zarówno małe i średnie firmy, jak i duże korporacje, są zainteresowane pomocą we wdrażaniu projektów chmurowych. Przy czym w przypadku tych pierwszych przyjmuje to formę skorzystania ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, a z kolei korporacje zazwyczaj poszukują bardziej kompleksowego podejścia do outsourcingu większych projektów chmurowych - podsumowuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

Usługi potrzebne z perspektywy infrastruktury

Obecni i przyszli użytkownicy chmury wskazali również usługi dostawców chmurowych, które uważają za najbardziej atrakcyjne, z perspektywy posiadanej obecnie infrastruktury IT. Do najbardziej pożądanych należą pełne administrowanie oraz utrzymanie infrastruktury w chmurze (47 proc.) oraz migracja systemów i danych do chmury (40 proc.).

Najbardziej atrakcyjne usługi (Źródło: Raport IDG i Oktawave)

Znaczna część deklaruje też potrzebę otrzymania wsparcia przy analizie i zaprojektowaniu infrastruktury przed migracją (36 proc.). Z kolei ponad jedna czwarta (26 proc.) oczekuje pomocy przy zmianie obecnego dostawcy chmury na innego.

Chmura obliczeniowa tak, ale nie dla wszystkich danych

Jak zauważył wiceprezes ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Veritas Payman Armin, nie każda aplikacja czy proces mogą lub powinny być przenoszone do chmury.

- Przeniesienie danych czy obciążeń roboczych do chmury jest procesem szybkim; aby jednak migracja zakończyła się sukcesem, trzeba się do niej odpowiednio przygotować – wskazał Armin.