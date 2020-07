Rośnie zapotrzebowanie na informatyków. To dobry czas, żeby się przebranżowić

Nie każdy jest w stanie przebranżowić się na informatyka. Największe szanse na sukces mają ludzie, którzy potrafią myśleć technicznie, analitycznie i abstrakcyjnie. Mogą to być m.in. inżynierowie, konstruktorzy czy projektanci urządzeń. Humanistom może być zdecydowanie trudniej się przebranżowić, choć nie jest to niemożliwe. Poza tym trzeba pamiętać, że w informatyce, bez względu na specjalizację, liczy się dokładność i determinacja. Im wcześniej rozpocznie się pracę w branży IT, tym więcej będzie czasu na wyrobienie dobrego portfolio i zdobycie doświadczenia. Idealnie jest zostać informatykiem przed 30-ką, ale starsze osoby też mają na to szansę. Sukces zależy od zdolności i sposobu myślenia.

Kandydat na informatyka powinien przede wszystkim być nastawiony na nauczenie się biegłej obsługi komputera i podstawowego słownictwa informatycznego w języku ojczystym oraz angielskim. Ten drugi jest bardzo pomocny w branży IT. Oczywiście brak jego znajomości nie przekreśla drogi do informatyki. Jednak z dobrym angielskim wynagrodzenie może być nawet dwa razy wyższe niż bez niego.

- Chcąc wykonać pierwszy krok w kierunku zmiany zawodu, warto wpisać w wyszukiwarce „kurs przebranżowienia się na informatyka”. Najpierw należy zdobyć ogólną wiedzę na temat informatyki, a dopiero potem o konkretnej technologii. Nie wystarczy od razu wyspecjalizować się w wąskiej dziedzinie. Dla przykładu nikt nie chciałby korzystać z bankomatu, do którego oprogramowanie tworzył programista nieznający się na cyberbezpieczeństwie - podpowiada Sergiusz Diundyk,

szkoleniowiec, ekspert ds. nowych technologii i automatyzacji procesów w branży e-commerce oraz IT.

Jak wylicza, najtańszy kurs online w promocji może kosztować 300-400 zł, a nawet poniżej 100 zł. Z reguły solidne szkolenie, szczególnie z możliwością zadawania pytań trenerowi i sprawdzania przez niego prac domowych, kosztuje od 1800 zł wzwyż. Indywidualny kurs jest znacznie droższy, bo może wynieść od 2800 zł w górę.

(fot. Free-Photos z Pixabay)

- Jednak nie każdy go potrzebuje. To kwestia wyboru wyższych kompetencji. Cena nie zawsze jest uzależniona od czasu trwania i zakresu nauki. Dlatego trzeba uważnie wybierać kursy. Biorąc pod uwagę dwa, tj. ogólny i specjalizacyjny, należy podwoić ww. koszty - wyjaśnia ekspert.

Jego zdaniem najlepiej jest wybrać kurs, w trakcie którego można tworzyć własne portfolio, a trener prowadzi kursanta w określonym kierunku. To przydaje się na późniejszym etapie szukania pracy. Chcąc ułatwić sobie podjęcie trafnej decyzji, na podstawie znalezionego opisu, można przygotować kilka pytań dotyczących kursu i przesłać je e-mailem do organizatora. Uzyskane w ten sposób informacje powinny być wiążące. Jeśli jest taka możliwość, warto też wziąć kilka bezpłatnych lekcji, aby sprawdzić sposób nauczania. Niektórzy usługodawcy oferują również zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji, ale nie wszyscy.

Co na kursie

Jak wyjaśnia Diundyk, podstawowy kurs informatyki obejmuje co najmniej 50 godzin wykładów. Do tego dochodzą setki godzin pracy samodzielnej, np. w postaci zadań domowych. Znacznie dłużej może zająć zdobywanie specjalizacji. Mocno zdeterminowanej osobie potrafi to zająć najkrócej pół roku. Zwykle jednak trwa to dłużej, zwłaszcza jeśli kursant ma szereg innych obowiązków.

Solidny kurs przebranżowienia się na informatyka ma zapewnić wprowadzenie do wszystkich sfer informatyki i zrozumienie świata IT. Kursant powinien zdobyć podstawowe słownictwo, a także wiedzę na temat pracy komputera, interfejsów komputerowych, sprzętu, sieci, administrowania, produkcji oprogramowania, wydajności systemów IT, cyberbezpieczeństwa i grafiki komputerowej. To jest podstawa, bez względu na specjalizację.

- Kolejne kroki w nauce zależą już od konkretnej dziedziny. W informatyce istnieje wiele specjalizacji – od programistów – po grafików, od testerów – po menedżerów projektów, od architektów systemowych – po administratorów. Wybór ścieżki powinien wynikać z indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. I tak np. w zawodzie programisty szczególnie ważne jest analityczne i mocno abstrakcyjne myślenie. Taka osoba może zarabiać nawet dwa czy trzy razy więcej niż grafik komputerowy, ale musi mieć odpowiednie zdolności i doświadczenie, potrzebne w praktyce. Żaden kurs tego nie zapewni - wskazuje.

Sergiusz Diundyk (fot. materiały prasowe)

Co więcej, osoba zainteresowana karierą programisty powinna wybrać język programowania, który chce zgłębiać. A najlepiej nauczyć się kilku z nich. C/C++ to absolutna podstawa, Java czy też C# to sektor korporacyjny, a Python ostatnio nabiera popularności we wszystkich sferach. Z reguły nazwa języka jest podana w opisie kursu. W tym zawodzie trzeba opanować m.in. podstawy programowania, abstrakcyjnego myślenia, podstawowe formaty danych, sposoby przechowywania ich, bazy danych, architekturę aplikacji oraz specyfikę różnych języków programowania.

Z kolei kandydat na administratora systemowego powinien wybrać kurs dotyczący systemów operacyjnych. Wśród nich jest m.in. Linux, Unix, Windows czy Mac OS. Kursant musi opanować przede wszystkim budowę komputera, tworzenie i konfigurowanie sieci przewodowych oraz bezprzewodowych, a także obsługę, konfigurowanie i zabezpieczenie systemów.

Natomiast dla grafika komputerowego obowiązkowe jest posługiwanie się profesjonalnym edytorem graficznym, takim jak Photoshop, Gimp czy Corel Draw. Kandydat musi poznać formaty i specyfikę grafiki dla stron webowych, aplikacji mobilnych, a także grafikę rastrową i wektorową oraz prawo autorskie.

Perspektywa pracy

Jeśli kursant tworzy własne portfolio i ćwiczy, w tym wykonuje różne zadania i projekty, to po ukończeniu kursu może przekonać potencjalnych pracodawców do swoich kompetencji. Firmy dają szansę doświadczonym informatykom, którzy są w stanie udowodnić swoje umiejętności i wiedzę. Dlatego od samego początku trzeba pracować na własny wizerunek. Dobry kurs przebranżowienia się na informatyka powinien też tłumaczyć, jak znaleźć pierwszą pracę i zaplanować swoją ścieżkę rozwoju.

- Jednak nawet po ukończeniu kilku najlepszych kursów trzeba jeszcze dużo pracować samodzielnie, żeby stać się dobrym informatykiem. To wymaga tysięcy godzin praktyki i ogromnej determinacji. Warto udać się nawet na bezpłatny staż do dużej firmy softwarowej, bo tam można najwięcej się nauczyć w nowym zawodzie, m.in. od przełożonych i kolegów. Na rynku nie brakuje takich ofert, a także pracy dla początkujących informatyków. Trzeba tylko uważać, aby nie trafić na staż do zespołu, który tak naprawdę nie zna się na informatyce, bo np. nie zajmuje się profesjonalną produkcją oprogramowania. Można nabrać złych nawyków, których później bardzo trudno będzie się pozbyć - mówi Sergiusz Diundyk.

(fot. imperioame z Pixabay)

Po ukończeniu dwóch kursów – przebranżowienia się na informatyka i wybranej specjalizacji – można liczyć na ofertę pracy na stanowisku specjalista ds. informatyki, początkujący web developer, grafik komputerowy czy też tester aplikacji. Po zdobyciu doświadczenia na którymś z wymienionych stanowisk, można jeszcze bardziej się wyspecjalizować, np. nauczyć się wybranego języka programowania i zdobyć doświadczenie w konkretnym typie aplikacji. Wtedy łatwiej jest ubiegać się o pracę na stanowisku programista aplikacji mobilnych, gier czy baz danych.

Pod warunkiem dużej determinacji i samodzielnie tworzonego portfolio, w pierwszej pracy po kursie można liczyć na wynagrodzenie rzędu 2500-3000 tys. zł netto. Po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia można oczekiwać wynagrodzenia rzędu 3000 tys. zł netto w mniejszej miejscowości i 4000-4500 zł netto w dużym mieście. Takie stawki mogą dotyczyć grafików komputerowych czy też testerów aplikacji. Programiści o dużym doświadczeniu zarabiają często 8000-12000 zł netto i więcej.

Takie kwoty pojawiają się również w raporcie firmy rekrutacyjnej dla IT No Fluff Jobs. Z analizy oczekiwań płacowych pracowników IT wynika, że seniorzy (czyli osoby z doświadczeniem powyżej 8 lat) jeszcze w lutym deklarowali, że chcieliby zarabiać ok. 40 proc. więcej niż dziś. Ich średnie zarobki wynoszą około 19,5 tys. zł netto na umowie B2B, a w przypadku umowy o pracę ponad 11 tys. zł netto. Tymczasem oczekiwania to odpowiednio 27 tys. i 19 tys. (uśrednione zarobki na umowach B2B i etacie). Nieco mniej doświadczeni (5-8 lat) przyznają się, że dostają na rękę 10 tys. zł, a oczekują 12 tys. zł. Osoby pracujące w branży 2-5 lat deklarują, że ich pensja netto wynosi 8 tys. zł, a chcieliby, aby wynosiła prawie 10 tys. zł.

Najwyższe zarobki zadeklarowały osoby pracujące w Backendzie oraz Mobile, czyli w najbardziej pożądanych specjalizacjach. Co ciekawe, średnie deklarowane zarobki netto w Backendzie wynoszą 11 tys. zł na umowie B2B. To ok. 10 proc. więcej niż we Frontendzie.

Perspektywa dla branży

Do przebranżowienia zachęcać mogą nie tylko kwoty wynagrodzenia, ale również perspektywy, jakie ma przed sobą IT. Specjaliści zgodnie podkreślają, że dla branży IT spowolnienie (nie mówiąc już o regresie) nie będzie tak bardzo bolesne, jak w wielu innych branżach. Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft wyjaśnia, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży.

Z kolei Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji.

- Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno jest rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśnia Majewski.