Rośnie liczba ofert pracy. Jednak ryzyko ponownego lockdownu wciąż blokuje firmy

Barometr Ofert Pracy nieznacznie wzrósł. Mimo wszystko wskaźnik wciąż pozostaje solidnie poniżej wartości sprzed okresu pandemii. Obecnie głównym źródłem zagrożenia dla odrabiania strat wywołanych lockdownem wciąż jest rosnąca liczba zakażeń na COVID-19. Ryzyko spadku popytu konsumpcyjnego na tle możliwych ograniczeń wciąż hamuje ambicje rozwojowe przedsiębiorstw.

Wzrost liczby ofert zatrudnienia notowany jest we wszystkich województwach (fot. Shutterstock)

Wzrost liczby ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym sierpniu notowany jest we wszystkich bez wyjątku województwach - wynika z Barometru.

Najwięcej ofert w skali miesiąca napłynęło do woj. małopolskiego, opolskiego oraz podkarpackiego. Najmniejsze wzrosty z kolei obserwowano w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz lubelskim - czytamy w badaniu.

Najwięcej ofert przybyło dla przedstawicieli sektora publicznego, administracji biurowej oraz prac związanych z kontrolą jakości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kategoria ofert związanych z pracą w public relations, działach marketingowych oraz prawnych, dla których ofert przybywa nieprzerwanie od czterech miesięcy - wynika z raportu.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym sierpniu nieznacznie wzrósł. Poprawę wartości wskaźnika, choć nieregularną, obserwujemy od maja 2020 roku, ale mimo wszystko wskaźnik wciąż pozostaje solidnie poniżej wartości sprzed okresu pandemii. Obecnie głównym źródłem zagrożenia dla odrabiania strat wywołanych lockdownem wciąż jest rosnąca liczba zakażeń COVID-19. Wbrew rekomendacjom Światowej Organizacji Zdrowia o niewprowadzeniu powtórnej kwarantanny, ryzyko spadku popytu konsumpcyjnego na tle możliwych ograniczeń wciąż hamuje ambicje rozwojowe przedsiębiorstw.

Ponadto pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w krajach sąsiadujących, w tym przede wszystkim w tych o charakterze strategicznym dla polskiego eksportu, jak Niemcy, Czechy i Wielka Brytania, może w najbliższej przyszłości stać się jednym z głównych czynników ograniczających napływ zamówień do polskich przedsiębiorstw. Spośród pozostałych czynników negatywnie oddziałujących na regenerację polskiej gospodarki są wypowiedzi największych firm farmaceutycznych co do możliwego terminu pojawienia się na rynku globalnym szczepionki, przypadającego raczej na koniec bieżącego roku.

Nie można także wykluczać możliwej synergii między hipotetyczną drugą falą COVID-19 a sezonową grypą w okresie zimowym. Nie mniej ważna jest również szansa odcięcia lub ograniczenia rządowej kroplówki finansowej na skutek rosnącego długu publicznego. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w samym lipcu zmniejszyła się o 0,1 punktu proc. do 6,3 proc.. Mniej zachorowań, więcej ofert pracy Wzrost liczby ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym sierpniu notujemy we wszystkich bez wyjątku województwach. Najwięcej ofert w skali miesiąca napłynęło do woj. małopolskiego, opolskiego oraz podkarpackiego. Najmniejsze wzrosty z kolei obserwowano w woj. warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz lubelskim - wynika z Barometru Ofert Pracy. Barometr (Źródło: Barometr Ofert Pracy) W relacji do kwietnia, w którym rynek osiągnął koniunkturalne dno, najwięcej ofert pracy napłynęło w woj. podkarpackim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Odbudowano ponad połowę utraconych ofert pracy - wynika z badania. - Rozpatrując województwa o relatywnie niskiej liczbie zakażeń na COVID-19, w relacji do miesiąca ubiegłego, najwięcej ofert przybyło w woj. podlaskim. W województwach o relatywnie wysokiej liczbie zakażeń największy napływ wakatów notujemy w woj. małopolskim. Porównując w/w grupy województw pod względem wzrostów należy zaznaczyć, że w relacji do kwietnia br. w województwach z najmniejszą liczbą zakażeń liczba ofert pracy wzrasta szybciej niż w pozostałych regionach. Jakich ofert pracy najwięcej? Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym sierpniu wzrosła w większości kategorii. Najwięcej ofert zatrudnienia w ujęciu procentowym przybyło dla przedstawicieli sektora publicznego, administracji biurowej oraz prac związanych z kontrolą jakości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kategoria ofert związanych z pracą w public relations, działach marketingowych oraz prawnych, dla których ofert przybywa nieprzerwanie od czterech miesięcy - czytamy w raporcie. Jak wynika z badania w ostatnich trzech miesiącach obserwujemy również napływ ofert pracy z call center oraz działów dot. zasobów ludzkich. Wysokie tempo odbudowy miejsc pracy występuje w kategoriach z największym odsetkiem ofert pracy zdalnej, między innymi w marketingu oraz obsłudze klienta. Stosunkowo niewielkie odrobienie strat po okresie nasilenia ograniczeń działalności gospodarczej w związku pandemią obserwujemy w doradztwie. Zegar rynku ofert pracy (Źródło: Barometr Ofert Pracy) Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w samym sierpniu obserwujemy wzrost we wszystkich kategoriach. Najwięcej ofert przybyło dla przedstawicieli branży energetycznej, działów związanych z produkcją oraz BHP i ochroną środowiska. Wyróżnić należy kategorię ofert inżynieryjnych, do której napływ ofert obserwujemy nieprzerwanie od maja br. Od trzech miesięcy notujemy wzrosty w branży budowlanej oraz produkcyjnej - pokazuje Barometr Ofert Pracy. Branże odbudowują się po lockdownie Z punktu widzenia odbudowy zredukowanych w okresie lockdownu miejsc pracy w relacji do kwietnia br. najbardziej wyraźne wzrosty obserwujemy w branży energetycznej, inżynieryjnej oraz e-commerce. Wesprzeć to mógł wzrost popytu na zakupy on-line oraz wzrost konsumpcji energii elektrycznej, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na pracę. W zawodach usługowych w sierpniu nowych ofert zatrudnienia przybyło wszędzie. Największe wzrosty w skali miesiąca dotyczyły ofert związanych z branżą spedycyjną, medialną oraz zdrowotną. Mniejszy ale sukcesywny, obserwowany od trzech miesięcy wzrost występuje w edukacji, turystyce oraz logistyce - czytamy w badaniu. Czytaj też: Cyfryzacja sposobem na przetrwanie w dobie pandemii Branża spedycyjna odrobiła dość duży odsetek zredukowanych ofert w relacji do kwietnia, jednak dynamika zmian ofert wyraźnie się zmniejszyła w relacji do szybkiego rozwoju obserwowanego w latach poprzednich. Najlepiej spośród całej grupy radzi sobie branża zdrowotna, na której produkty i zarazem specjalistów istnieje wysokie zapotrzebowanie - pokazuje Barometr Ofert Pracy. * O badaniu: Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy.

