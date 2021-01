Rośnie bezrobocie. "W warunkach recesji to bardzo dobry wynik"

Stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, stopa bezrobocia wzrosła w grudniu 2020 r. do 6.2 proc. z 5.2 proc. na koniec 2019 r. Przez wcześniejszych sześć miesięcy (od czerwca do listopada) utrzymywała się na tym samym poziomie, tj. 6.1 proc..

W całym 2020 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 180 tys. osób (w samym grudniu przybyło ich 20.7 tys.), ale dla porównania w 2009 r. – pierwszym roku po wybuchu kryzysu we wrześniu 2008 r. - liczba bezrobotnych zwiększyła się o 418.6 tys.

- W warunkach recesji gospodarczej, pierwszej po 1990 r. i w ogóle pierwszej od dziesięcioleci, taki wynik należy uznać za bardzo dobry - uważa Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. - Niezaprzeczalnie tym, co zapobiegło załamaniu na rynku pracy w ubiegłym roku, były tarcze antykryzysowe i finansowe - dodaje.

Stawia też pytanie, co stanie się z rynkiem pracy w roku bieżącym?

- Pandemia cały czas trwa, wraz z nią obowiązuje szereg restrykcji, a pomoc rządowa jest już znacznie skromniejsza w porównaniu do tej z wiosny 2020 r. Choć oczekuje się, że gospodarka będzie w tym roku się odradzać i zapewne nastąpi to najwcześniej w drugim kwartale 2021 roku, wiele firm dotkniętych pandemią (zwłaszcza w gastronomii, hotelarstwie, branży eventowej i turystyce), będzie musiało się restrukturyzować, a to może oznaczać wzrost bezrobocia w 2021 r. Nie powinien on być duży, niemniej jednak jest w mojej ocenie bardzo prawdopodobny. Na koniec 2021 r. stopa bezrobocia może wynieść według moich prognoz około 6.5 proc - podsumowuje ekonomistka z Banku Pocztowego.