Rosną po pandemii i wzmacniają zespół. Poszukiwanych 270 pracowników

Trwająca ponad rok pandemia i następujące po sobie lockdowny poważnie sparaliżowały rynek motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej. Cztery tygodnie po ponownym otwarciu oddziałów centrum samochodowego AAA Auto grupa AURES Holdings sprzedała rekordową liczbę samochodów. W związku z wysoką sprzedażą i ekspansją międzynarodową firma rozpoczyna rekrutację nowych pracowników i obecnie oferuje 270 miejsc pracy w krajach, w których prowadzi działalność.

AURES Holdings obecnie oferuje 270 miejsc pracy w krajach, w których prowadzi działalność (fot. Pixabay)

- Miniony rok był bardzo wymagający dla przedsiębiorców, firm i psychiki ich pracowników. Dzięki udanej sprzedaży internetowej, nasza działalność nie ustała nawet w okresie lockdownu. Przez to możemy nadal rozwijać się nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej – w kontekście sprzedaży i skupu samochodów przez Internet. Dlatego musimy znacząco wzmocnić się w obszarze kadr i obecnie oferujemy 270 miejsc pracy we wszystkich krajach, w których działamy - powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna AURES Holdings.

Grupa poszukuje kandydatów na 183 stanowiska w Czechach, 25 na Słowacji i 62 w Polsce. Są to stanowiska od tzw. back office, w skład którego wchodzą księgowi i pracownicy administracyjni, poprzez operatorów call center, dealerów samochodowych, pośredników produktów finansowych, specjalistów od przygotowania samochodów do sprzedaży, po stanowiska strategiczne dla nowego startupu Driverama, platformy internetowej do skupu i sprzedaży używanych samochodów w Europie Zachodniej.

- Już w maju dołączyło do nas stu osiemdziesięciu nowych kolegów, aby uzupełnić brakującą infrastrukturę w ramach trwającej rozbudowy. W Czechach udaje nam się obsadzić nowe stanowiska średnio w 22 dni, w Polsce w osiemnaście, a na Słowacji nawet w dziewięć dni.” – dodała Topolová. Liczba wszystkich pracowników grupy powinna stopniowo wzrosnąć do około 2700 w tym roku.

