Rok na Spitsbergenie: Praca przede wszystkim, przygoda jako dodatek

Z perspektywy Polski praca marzeń. Pełna nowych wyzwań, sprawdzająca umiejętności, ale także charakter. Polska Akademia Nauk ogłosiła nabór na 44. Wyprawę Polarną do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk szuka m.in. oceanografa, informatyka, geofizyka, konserwatora czy kucharza. Jaka jest w rzeczywistości praca w stacji polarnej?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 23 paź 2020 6:00





Praca, na którą należy się przygotować, wymagać będzie sprawdzenia się w wielu dziedzinach. (fot. Patrycja Nowosad/Facebook Polish Polar Station Hornsund)

REKLAMA

Kolejna wyprawa do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie rozpocznie się w czerwcu 2021 roku. Proces rekrutacyjny ruszył i potrwa do 20 listopada.

Rekrutacja prowadzona jest na stanowiska: geofizyka, meteorologa, specjalisty ds. monitoringu środowiska, informatyka, mechanika i konserwatora. Początek pracy - czerwiec 2021.

Stacja polarna szuka również pracowników do grupy letniej, która na wyspie spędzi trzy miesiące - od czerwca do września 2021 roku. Tu poszukiwani są: specjalista ds. monitoringu środowiska / oceanograf, pracownik techniczny, asystent terenowy, administrator stacji, kucharz oraz asystent kucharza.

- Jest to miejsce, gdzie w małej grupie trzeba stworzyć komórkę społeczną, nauczyć się życia i funkcjonowania w zespole. Tutaj wszyscy mają swoje obowiązki, ale każdy każdemu pomaga i wszyscy robią wszystko. Każdemu, kto tu przybywa, zmienia się podejście do natury. Ona tutaj gra pierwsze skrzypce. Miejsce takie jak to uczy pokory życiowej - tak o wyprawie do stacji badawczej na Wyspie Króla Jerzego mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z PulsemHR Kamil Zacharek.

Dla wszystkich, którzy chcieliby poczuć siłę natury, otwierają się nowe drzwi. Choć 44. Wyprawa Polarna do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie ruszy w połowie 2021 roku, to proces rekrutacyjny dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się z nowym zawodowym wyzwaniem już się rozpoczyna.

Do 20 listopada wysyłać można niezbędne dokumenty (CV, list motywacyjny, zaświadczenie o niekaralności). Kolejny krok to weryfikacja zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne. Tych, którzy pomyślnie przejdą ten etap, czekają badania lekarskie oraz niezbędne szkolenia i kursy specjalistyczne.

Praca i przygoda

Z perspektywy Polski, praca w oddalonej od Warszawy niespełna 3 tysiące kilometrów Polskiej Stacji Polarnej Hornsund brzmi jak przygoda życia. Śnieg, góry, spokój i przede wszystkim bliskie spotkanie z naturą dla niejednej osoby będą wymarzoną odskocznią od codzienności (szczególnie w czasach pandemicznych).

Mariusz Czarnul, kierownik 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN, przypomina jednak, że udział w wyprawie to przede wszystkim praca. - Na pewno nie można traktować udziału w wyprawie tylko w kategoriach wielkiej przygody. Musimy pamiętać, że przede wszystkim przyjeżdżamy tu do pracy. Jest natomiast na tyle dużo wolnego czasu, że każdy znajdzie coś dla siebie. Praca, na którą należy się przygotować, wymagać będzie sprawdzenia się w wielu, czasami nieznanych nam dziedzinach. - Nie można ograniczyć się tylko i wyłącznie do swoich obowiązków. Każdy musi pomagać każdemu. Ja obecnie pracuję w obserwatorium meteorologicznym, ale zdarzyło mi się wypływać czy obsługiwać maszyny w stolarni - wyjaśnia Patrycja Nowosad. I w mało sprzyjających warunkach. - Przy złej pogodzie trzeba normalnie pracować. Trzeba wyjść ze stacji, nieważne, że pada deszcz, czy wejść na maszt, gdy wieje silny wiatr. Mimo że najchętniej każdy siedziałby pod kołdrą. To jest praca i trzeba to zrobić - dodaje Łukasz Pracki, informatyk. - Oczywiście nic na siłę, szczególnie jeśli coś wychodzi bardzo mocno poza nasze kompetencje. Ale jeśli coś nie wymaga specjalnych kwalifikacji, jak na przykład przewalanie śniegu, to wtedy wszystkie ręce do łopat - żartuje geofizyk Grzegorz Kwolek. Polska Stacja Polarna Hornsund zdj. Patrycja Nowosad/Facebook Polish Polar Station Hornsund Zapał i determinacja Praca w takim miejscu to niewątpliwie nowe umiejętności, ale także dobra lekcja dla naszego charakteru. Tu bowiem liczy się nie tylko świetnie wypełnione CV. - Ważny jest także zapał, chęci i pewnego rodzaju determinacja. Nie trzeba mieć bardzo bogatego CV i wspaniałych umiejętności. Moim zdaniem ważne jest także to, że jest się gotowym na ciągłą naukę czegoś zupełnie nowego - podkreśla Patrycja Ulandowska-Monarcha, meteorolog. A czy jest coś, co może skreślić nas już na samym początku? - Trzeba choć troszeczkę lubić przebywać z ludźmi. Ciężko jest sobie wyobrazić, że jest tu ktoś, kto przyjeżdża i cały rok się izoluje od innych - wyjaśnia kierownik 43. wyprawy. Polska Stacja Polarna Hornsund zdj. Mariusz Czarnul/Facebook Polish Polar Station Hornsund Rekrutacja trwa Dokumenty aplikacyjne można składać do 20 listopada. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą w grudniu. Od marca do maja – szkolenia i kursy. - Dostanie się tu nie jest takie proste. Sito rekrutacyjne jest jednak gęste. Każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie - tłumaczy Sebastian Kołodziej, podczas 43. wyprawy konserwator. Rekrutacja na całoroczną wyprawę prowadzona jest na stanowiska: geofizyka, meteorologa, specjalisty ds. monitoringu środowiska, informatyka, mechanika i konserwatora. Początek pracy czerwiec 2021. Stacja polarna szuka również pracowników do grupy letniej. Ci na wyspie spędzą trzy miesiące - od czerwca do września 2021 roku. Tu poszukiwani są: specjalista ds. monitoringu środowiska / oceanograf, pracownik techniczny, asystent terenowy, administrator stacji, kucharz oraz asystent kucharza. Nieco wcześniej niż pozostali członkowie grupy letniej na wyspę wyruszą kucharz i oceanograf. Opuszczą oni Polskę na przełomie kwietnia i maja (kucharz) lub maja i czerwca (oceanograf) przyszłego roku. Oceanograf zakończy swoją pracę na przełomie września i października 2021 roku. Co prócz kwalifikacji (i determinacji) może nam pomóc? Niewątpliwie atutem będzie posiadanie patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo). Przyda się doświadczenie górskie (zimowe). Pożądana jest także znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.