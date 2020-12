Rok 2021 będzie obfitował w zmiany na rynku pracy. Co nas czeka?

Konfederacji Lewiatan szacuje, że w 2021 roku stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie do poziomu zakładanego wcześniej przez rząd na grudzień tego roku, czyli do około 7,3-7,5 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw będzie w przyszłym roku wyższe o około 6 proc.

- Na szczęście nie sprawdziły się prognozy dotyczące rynku pracy mówiące o dużym wzroście bezrobocia w następstwie pandemii koronawirusa. Ten rok zakończymy bezrobociem rejestrowanym na poziomie około 6,2 proc. Rok 2021 prawdopodobnie przyniesie wzrost do poziomu zakładanego przez rząd na grudzień tego roku, czyli około 7,3-7,5 proc. - mówi Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla Monika Fedorczuk, czynnikami sprzyjającymi zwiększaniu liczby osób bez pracy są: nieprzewidywalność przebiegu pandemii, niespodziewane i podejmowane bez dialogu decyzje rządu ograniczające swobodę działalności gospodarczej, niepewność oraz niski poziom inwestycji. Na to nakłada się coraz mniejsza, z uwagi na możliwości budżetowe, pomoc państwa.

Czytaj też: Rynek pracy otrzymał wyrok w zawieszeniu. Rok 2021 będzie decydujący

- Po powszechnych programach wsparcia, z jakimi mieliśmy do czynienia na wiosnę 2020 r., kolejne wersje tarcz antykryzysowych czy tarcz PFR są ograniczone do konkretnych branż, pozostawiając część przedsiębiorstw powiązanych wzajemnymi zależnościami z zamykanymi sektorami gospodarki bez pomocy. Należy pamiętać również, że wsparcie publiczne udzielane przedsiębiorstwom przede wszystkim miało na celu utrzymanie miejsc pracy. Rok 2021 będzie weryfikacją na ile, firmy są w stanie utrzymać poziom zatrudnienia na wcześniejszym poziomie - komentuje Monika Fedorczuk.

Przed dużym wzrostem bezrobocia chronią rynek pracy cały czas dobre wyniki eksportu oraz odczuwany, choćby na początku 2020 roku, niedobór pracowników wynikający ze starzenia się społeczeństwa czy odpływów migracyjnych.

- Należy pamiętać o dużej liczbie (ponad 600 tys.) pracowników cudzoziemskich obecnych na naszym rynku pracy, którzy stanowią pewnego rodzaju bufor chroniący przed wzrostem bezrobocia - dodaje Fedorczuk.

Polska weszła w kryzys z bardzo dużą liczbą wakatów (Fot. Shutterstock)

Również ekonomista Pekao Piotr Bartkiewicz zaznacza, że epidemia uderzyła w rynek pracy w znacznie mniejszym stopniu, niż wszyscy się obawiali.

- Polska weszła w kryzys z bardzo dużą liczbą wakatów. W pierwszej kolejności firmy cięły plany zwiększania zatrudnienia, a nie faktyczne zatrudnienie. Na wszystkie możliwe sposoby chomikowano również zatrudnienie, korzystając np. z urlopów i przerw eksploatacyjnych w najostrzejszej fazie pandemii. Działo się to zwłaszcza w sektorach, które nie były trwale zagrożone przez kryzys wywołany pandemią. Poza tym duża część wsparcia dla firm ze strony państwa była uzależniona od utrzymania zatrudnienia - wskazał Bartkiewicz.

Jego zdaniem na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie około 6,3-6,4 proc., w pierwszym kwartale 2021 r. dojdzie do ok. 6,5 proc., a później będzie spadać ponownie osiągając około 6,2 proc. na koniec roku.

- Co prawda w 2021 r. spodziewamy się solidnego, ponad 4-proc. wzrostu gospodarczego. Jednak ponieważ zmienne z rynku pracy nie zareagowały tak mocno w momencie, gdy gospodarka kurczyła się, to też nie będą mocno reagować w drugą stronę - mówi Bartkiewicz.

Rynek pracy w 2021 roku

Niewątpliwie przyszły rok będzie obfitował w zmiany na rynku pracy. Według Moniki Fedorczuk możemy się spodziewać kontynuacji zwolnień w sektorach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii zarówno przez administracyjne obostrzenia, jak i zmianę zachowań konsumenckich czyli m.in. w gastronomii i zakwaterowaniu, branży fitness, turystyce, rozrywce.

- Jednocześnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistyce i transporcie może utrzymać się na poziomie z początku 2020 r. lub nawet wzrosnąć o 4-5 proc. w skali roku. Nie zawsze jest możliwy płynny przepływ pracowników między usługami a produkcją, więc będzie to jednym z czynników wzrostu bezrobocia - mówi Monika Fedorczuk.

Także Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, przewiduje, że wcześniej czy później nastąpi bardziej znaczący wzrost bezrobocia. Firmy zaczną zwalniać pracowników, kiedy odczują spadek popytu na towary lub usługi.

- Wydaje mi się, że - niestety - z początkiem roku bezrobocie zacznie bardziej wzrastać. To jest system naczyń połączonych. Koronawirus położył cały świat, automatycznie wiele branż jak m.in. gastronomia czy hotelarstwo, znalazło się w trudnej sytuacji. Każdy zaczyna się zastanawiać, czy będzie miał pracę - mówi Jerzy Kędziora.

Jerzy Kędziora podkreśla, że wiele firm otrzymało pomoc finansową od państwa, żeby przetrwać najtrudniejszy okres. Pytanie jednak, czy będący w ofercie danej firmy towar czy usługa będzie miał zbyt, czy nie. Aktualnie mniej usług się kupuje, bo każdy w gospodarstwie domowym zaczyna liczyć grosze.

- Jeżeli firma nie będzie w stanie sprzedać towaru lub usługi, to nie będzie miała po co trzymać pracowników i zacznie zwalniać. Znowu nastąpi wzrost bezrobocia. Może nie do poziomu 25 proc. jak kiedyś, ale wyższe bezrobocie wcześniej czy później nas czeka i musimy się do tego przygotować - dodaje Kędziora.

Wiele firm otrzymało pomoc finansową od państwa, żeby przetrwać najtrudniejszy okres (Fot. Shutterstock)

Pensje będą rosły, ale wolniej

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, zdaniem Moniki Fedorczuk, wzrośnie w 2021 roku o około 6 proc. z uwagi na podniesienie płacy minimalnej oraz rosnące oczekiwania płacowe wykwalifikowanych pracowników, którzy nadal są poszukiwani na rynku pracy. Wzrostu wynagrodzeń raczej nie odczują pracownicy sektora usług. Natomiast rok 2022 powinien przynieść poprawę na rynku pracy - spadek bezrobocia i wyższe wzrosty wynagrodzeń.

- W kolejnych miesiącach dużo zależy od przebiegu pandemii. Jeśli będziemy doświadczali dalszego wzrostu zachorowań i idących za tym obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy jednocześnie niewystarczającej pomocy ze strony państwa, dotychczasowa, dobra sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć - dodaje Fedorczuk.

Według "Raportu o inflacji" NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4 proc. w pierwszym kwartale do 5,9 proc. w ostatnim. Wydaje się całkiem sporo, ale kiedy przypomnimy sobie, że dynamika płac w 2019 roku wyniosła 7,7 proc. w ujęciu rocznym, to wizja wysokości podwyżek nie jest już taka optymistyczna. Widać wyraźne spowolnienie. Pracodawcy przede wszystkim ograniczają wypłatę wszelkiego rodzaju nieobligatoryjnych premii i dodatków.

W tegorocznym "Raporcie o inflacji" czytamy również: „W drugiej połowie 2021 roku możliwe jest stopniowe odwrócenie negatywnych tendencji na rynku pracy. Wraz z częściowym przywracaniem trybu pracy sprzed pandemii, nastąpi sukcesywny wzrost dynamiki płac w gospodarce. Będzie on skutkiem odbudowy intensywności pracy, przywracania dodatków pozapłacowych lub zaniechanych dotychczas, a planowanych wcześniej podwyżek wynagrodzeń. Na kształtowanie się płac wpływać będzie również planowany wzrost płacy minimalnej o 7,7 proc. od stycznia 2021 roku. Przy podwyższonej stopie bezrobocia, dynamika wynagrodzeń w horyzoncie projekcji nie osiągnie jednak poziomu z lat 2018- 2019”.

Warto przypomnieć, że - zgodnie z decyzją rządu - od stycznia najniższa płaca wyniesie 2 800 zł brutto, a stawka godzinowa 18,30 zł.