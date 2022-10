RocketJobs.pl z nową kategorią zawodową

KDS

Jobboard dla pracowników umysłowych RocketJobs.pl rozszerza swoją ofertę o nową kategorię zawodową – logistykę. Od teraz pracodawcy za pośrednictwem portalu będą mogli rekrutować wykwalifikowanych specjalistów z obszaru logistyki, spedycji czy administracji logistycznej. Do końca 2022 roku dodawanie ogłoszeń w tej kategorii jest całkowicie bezpłatne. Logistyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej przyszłościowych dziedzin. (fot. Unsplash/Pickawood)

Logistyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej przyszłościowych dziedzin. Według badań rynkowych to właśnie specjaliści z tego obszaru obok pracowników IT są najbardziej pożądani na rynku. Wpływ na to ma m.in. ogromny rozwój sektora e-commerce. Logistyka ma też duże znaczenie w obliczu kryzysu światowego łańcucha dostaw, z którym mamy do czynienia od początku pandemii Covid-19. W związku z dynamicznym rozwojem branży zapotrzebowanie na wykwalifikowanych logistyków będzie tylko rosnąć. Obecnie najczęściej poszukiwani są inżynierowie ds. procesów logistycznych, automatycy; project managerowie, eksperci ds. logistyki np. spedytorzy, specjalista ds. zarządzania stockiem czy jakością.

- Chcemy dawać wszystkim pracodawcom w Polsce dostęp do najlepiej wykwalifikowanych specjalistów z obszaru white-collar. Wejście w nowy segment rynku jest kontynuacją realizacji tej strategii. Logistyka to jeden z najważniejszych filarów współczesnej gospodarki. I choć dziedzina ta mocno rozwija się w kierunku cyfryzacji i automatyzacji, trendy te nie zastopują zapotrzebowania na pracowników. Wręcz przeciwnie, coraz częściej poszukiwani będą wysoko wykwalifikowani specjaliści o silnych kompetencjach cyfrowych, w cenie będą doświadczenie, specjalizacja i umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. Chcemy mieć istotny udział w tym ważnym rynku - mówi Łukasz Żuk, Head of RocketJobs.pl.

Wprowadzenie kolejnej kategorii zawodowej jest konsekwencją realizacji nowej strategii biznesowej portalu – skupiania ogłoszeń o pracę z obszaru najbardziej przyszłościowych zawodów cyfrowych.

Platforma kojarzona początkowo głównie z marketingiem i branżami kreatywnymi od stycznia tego roku ma w swojej ofercie również ogłoszenia dla finansów, sprzedaży, inżynierii, HR, consultingu oraz BI & Data, a teraz również logistyki.

Misją portalu jest łączenie najlepszych pracodawców z najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami. Ma on być docelowym miejscem poszukiwania pracy dla kandydatów w dziedzinie pracy umysłowej. Co ważne, jobboard ma jeden z największych na rynku odsetek ogłoszeń z widełkami płacowymi (ponad 40 proc.) znacznie poprawiający skuteczność rekrutacji. Wskaźnik ten aż trzykrotnie podnosi liczbę przesyłanych CV.

