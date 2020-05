Roche rekrutuje. Poszukuje ekspertów z dwóch konkretnych dziedzin

Kryzys na rynku pracy spowodowany epidemią COVID-19 dotyka niemal wszystkich.

Według raportu portalu No Fluff Jobs, nawet w tak dynamicznie rozwijającej się branży jak IT, doszło do redukcji zatrudnienia.

Gastronomia czy turystyka zamarły niemal całkowicie. Jednak są też firmy, które cały czas organizują rekrutacje. Jedną z nich jest Roche działająca w branży farmaceutycznej.

- Roche od wielu lat podnosi poziom inwestycji w Polsce, m.in. stale zwiększając nakłady na badania i rozwój i reinwestując ponad 80 proc. środków pozyskanych z refundacji leków. Wiąże się to także

z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalną kadrę ekspertów, przede wszystkim z dziedziny biotechnologii i nowoczesnych rozwiązań IT. Również teraz, w momencie światowej walki z pandemią, nasze działania nie zwalniają tempa i do usprawniania ochrony zdrowia potrzebujemy silnych zespołów, dlatego wciąż prowadzimy intensywne rekrutacje - mówi Katarzyna Tomczak, dyrektor HR w Roche Polska.

Osoby nowo zatrudnione mogą liczyć na pracę w Globalnym Centrum Rozwiązań IT oraz Regionalnym Centrum Badań Klinicznych na Europę Środkowo-Wschodnią. Celem pierwszego z nich jest tworzenie specjalistycznych rozwiązań software’owych, które m.in. wspierają naukowców Roche w wynajdywaniu nowych molekuł, umożliwiają produkcję i dystrybucję leków na całym świecie lub wspierają pacjentów w trakcie choroby. Nad tymi rozwiązaniami pracuje ponad 500 wysokiej klasy polskich specjalistów IT w biurach w Warszawie i Poznaniu.

Rekrutacja w dobie rosnących problemów

Problemem na rynku pracy zdaje się jednak być nie tylko ograniczona liczba ofert, ale także spadek jakości tych dostępnych. Jak wynika z najnowszej edycji raportu "Rynek pracy w czasie COVID-19”, opracowanego przez Grant Thornton, w związku z pandemią 36 proc. obecnie rekrutowanych pracowników nie może liczyć na wstępne szkolenia w nowej firmie. To jednak według ekspertów ślepy zaułek, który zamiast oczekiwanych korzyści może generować straty.

CZYTAJ DALEJ »

- Płynne wprowadzenie w obowiązki, poznanie zespołu i firmy rzutują na samopoczucie i komfort pracownika, a także na efektywność jego pracy. Bez odpowiedniego przygotowania pracownik nie będzie mógł wykonywać swojej pracy. Zwłaszcza w tak trudnej, nowej sytuacji. Dlatego dzięki opracowanemu wewnętrznie przez Roche procesowi każdy nowy pracownik może liczyć na indywidualne wsparcie. Udziela go pracownik działu HR, którego poznał w procesie rekrutacji, jak również indywidualnie przydzielony opiekun, który jest źródłem wiedzy o firmie i toczących się projektach. Uruchomiliśmy również specjalny chat umożliwiający zadawanie pytań zespołowi HR, nie rezygnujemy też z warsztatów - opowiada Marta Jagnieża, HR Head w Globalnym Centrum Rozwiązań IT. Dodatkowo firma zapewnia pomoc w walce ze stresem wywołanym życiem w nowej pandemicznej rzeczywistości. By wesprzeć ich w pracy firma organizuje codzienne cross-zespołowe wirtualne spotkania przy kawie oraz szereg warsztatów i webinariów. Zapewnia również dostęp do opieki medycznej, na którą składają się psycholog, zapewnienie maseczek czy organizacja zajęć sportowych online dla pracowników i ich dzieci.

Retransmisja sesji: