Roboty zabierają pracę. Polscy pracownicy zaczynają to dostrzegać

Przyspieszającą automatyzację dostrzegają polscy pracownicy.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 13 proc. badanych zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku wdrożonej automatyzacji w firmie stracił pracę.

Warto jednak przypomnieć, że według ostatniego raportu World Economic Forum automatyzacja ma zabrać nawet 85 mln miejsc pracy. Natomiast analiza firmy Pearson pokazuje, że w przyszłości zniknie 20 proc. zawodów.



Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service (z października 2022 roku), wynika, że 27 proc. pracowników dostrzega, że w ich branży automatyzacja przyspieszyła. W poprzedniej edycji badania (z lutego 2022 roku) 16 proc. osób wskazywało na takie zjawisko, co oznacza wzrost o aż 11 pkt proc.

Na zjawisko przyspieszającej automatyzacji wskazują też eksperci z Japonii i Wielkiej Brytanii, którzy zakładają, że już za 10 lat zmieni się m.in. to, w jaki sposób wykonujemy nasze obowiązki domowe. Aktualnie w Wielkiej Brytanii osoby w wieku od 15 do 64 lat spędzają aż ok. 43 proc. czasu na wykonywanie obowiązków domowych - gotowaniu, sprzątaniu, opiece nad dziećmi czy osobami starszymi. To się jednak zmieni.

Badacze sztucznej inteligencji pochodzący z Japonii i Wielkiej Brytanii, pracujący na Uniwersytecie w Oxfordzie, wskazali, że w ciągu najbliższej dekady sztuczna inteligencja przejmie 39 proc. obowiązków domowych. Najłatwiejsze do zautomatyzowania mają być zakupy warzyw i owoców (59 proc.), a najtrudniejsze – fizyczna opieka nad dziećmi (21 proc.).

Automatyzacja i sztuczna inteligencja zmienią rynek pracy