Rewolucja w księgowości przez Polski Ład. Teraz to księgowe będą dyktować warunki

Na rynku podatkowym, księgowym i kadrowym jeszcze nigdy nie prowadzono tak wielu rekrutacji. Wiele osób odeszło ze swoich firm, inne przeszły na emeryturę. Inna sprawa to ich jakość. Przedsiębiorcy zaznaczają, że poszukują osób, które "przeprowadzą ich przez Polski Ład". Takich specjalistów brakuje na rynku albo ich oczekiwania są bardzo wysokie.

„Zatrudnię księgową”, „Zatrudnię samodzielną księgową”, „ekspert ds. kadrowych pilnie poszukiwany” - to tylko kilka ogłoszeń, które pojawiły się w ostatnich trzech dniach na portalach rekrutacyjnych. Eksperci Idea HR Group przyznają, że jeszcze nigdy praca księgowych oraz ekspertów podatkowych nie była tak istotna. Wszystko przez Polski Ład, który jest prawdziwą rewolucją. Już pod koniec ubiegłego roku księgowe zwracały uwagę na ogrom pracy, jakie niosą za sobą nowe przepisy.

- W 2021 roku było dużo zmian ustawowych, włączając w to przede wszystkich Polski Ład. Przez ostatnie dwa miesiące przeglądam mnóstwo dokumentów, uczestniczę w webinarach, szkoleniach - aby na nowo nauczyć się, jak wyliczać wynagrodzenia i w ogóle w tym nowym systemie podatkowym się poruszać. Musimy wiedzieć, jak obsługiwać biuro, co mają robić pracownicy - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl Barbara Karwowska, główna księgowa w Biurze Rachunkowym Olatax i firmie Ava Security.

Przyznaje też, że Polski Ład oznacza dla księgowych i kadrowych więcej pracy.

- Musimy przygotować swoje biura pod kątem informatycznym, aby ułatwić sobie pracę. Na przykład składkę zdrowotną musimy teraz wyliczać dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie, stąd konieczność usprawnienia naszej pracy. Na pewno większą uwagę będziemy musiały przywiązywać do umów o pracę oraz zlecenia, a także pilnowania, aby wynagrodzenia były z pracownikami ustalane w kwocie brutto, a nie netto. Z pewnością kontakt z działami księgowymi będzie dużo intensywniejszy, bowiem teraz trzeba być cały czas na bieżąco. Rzetelne sprawdzanie swoich kontrahentów oraz terminowe opłacanie wszystkich należności i zobowiązań będzie kluczowe, bez tego nakładane będą duże kary - wskazuje Karwowska.

Jak mówią eksperci rynku pracy, Polski Ład zmienił w sektorze podatkowym, kadrowym i rozliczeniowym niemal wszystko. Księgowe, które nie do końca odnajdują się w meandrach nowego systemu poprosiły o możliwość przejścia na emeryturę. Te, które zostały również nie mają łatwo i są wręcz zasypywane pracą. Inna sprawa to porzucania przedsiębiorców i klientów - firmy księgowe i podatkowe nie mają tak wiele rąk do pracy i nie są w stanie bez problemu obsłużyć dotychczasowych klientów, więc wypowiadają im umowy.

Rekruterzy podkreślają, że czeka nas rewolucja w branży księgowej (Fot. Christin Hume/ Unsplash)

- Każda księgowa czy ekspert ds. podatków i rozliczeń jest obecnie na wagę złota. Specjalistów w tym zakresie rekrutują zarówno korporacje i duże firmy, jak i kancelarie podatkowe czy firmy zajmujące się kadrami, outsorcingiem i rozliczeniami. Dobra księgowa jest obecnie na wagę złota – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce IDEA HR.

O tym, że pracownik księgowości jest na celowniku rekruterów przekonują także dane z Raportu płacowego Hays Poland. Okazuje się, że aż 92 proc. firm z tego sektora planuje rekrutować w 2022 roku, jednak 79 proc. spodziewa się, że proces ten nie będzie przebiegał bezproblemowo.

Rewolucja w branży

Rekruterzy podkreślają również, że czeka nas rewolucja w branży księgowej. Odpadną z niej ci, którzy nie będą rozumieć istoty zmian. Z kolei ci, którzy je opanują mogą liczyć na masę propozycji pracy i zdecydowanie wyższe wynagrodzenia.

- Nasi klienci poszukują księgowych w trybie pilnym. Pojawiają się głosy, że w firmie w której pracowała jedna księgowa, teraz potrzeba trzech. Inna sprawa to firmy, które zostały porzucone przez księgowe, które nie rozumieją Polskiego Ładu lub firmy, które dostały wypowiedzenia umów od firm zewnętrznych z powodu zbyt dużej ilości pracy przy tzw. „klientach kluczowych”. Wycena pracy księgowych jest zdecydowanie wyższa i naturalne jest, że ich oczekiwania podczas rekrutacji wzrosły. Osoby będące w firmach odpowiedzialne za Polski Ład i wdrożenia w tym zakresie muszą szkolić się po nocach, konsultować interpretacje z prawnikami, a jednocześnie odpowiadać na szereg pytań pracowników, współpracowników czy szefów. To w tym momencie naprawdę trudna profesja – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak z firmy Idea HR Group.

Zadanie dla headhuntera

Księgowe i kadrowe będą teraz dyktować warunki finansowe swoim szefom? To możliwe. Coraz więcej firm nie może liczyć na wsparcie zewnętrzne. Warto więc postawić na szkolenie dotychczasowych pracowników.

- Szefom posiadającym w swoich firmach osoby, które radzą sobie z kadrami, płacami i podatkami w tej sytuacji, radziłabym zastanowienie się nad podwyżkami i dodatkowymi benefitami. Zgłaszają się do nas firmy, które wręcz sugerują: „proszę nam upolować dobrą księgową”. Dla headhunterów to trudne zadanie. Poszukiwane są osoby pracujące np. od lat w sektorze budżetowym, gotowe do zmiany pracy. Tutaj zdecydowanie widać zmianę np. warunków płacowych. Księgowe w sektorze budżetowym mogą liczyć na nawet dwukrotnie niższe wynagrodzenie niż osoby na rynku komercyjnym. To bywa znaczący argument - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

W 2022 roku kandydaci z obszaru finansów i księgowości nadal będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń (Fot. Charles Deluvio/ Unsplash)

Warto również wspomnieć, że wiele osób pracujących w sektorze kadrowo-księgowym przez Polski Ład zdecydowało się na zmianę pracy.

- To wielki stres. Kadrowe, księgowe, rozliczeniowcy nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za konsekwencje np. złych rozliczeń. Jedna z księgowych powiedział mi, że szuka nowej pracy, bo stres w ciągu ostatnich dwóch tygodni doprowadził ją do bezsenności - dodaje Siedziniewska-Brzeźniak.

Ile zarabia się w księgowości?

W 2022 roku kandydaci z obszaru finansów i księgowości nadal będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń. Jak wynika z raportu Hays Poland, największe zmiany, rzędu 10-15 proc., będą dotyczyć głównych księgowych oraz menedżerów i specjalistów ds. podatków.

Podwyżek mogą oczekiwać również osoby pełniące funkcje kierownicze i specjalistyczne w zakresie audytu, controllingu i analizy finansowej. Wzrost wynagrodzeń o 8-10 proc. będzie dotyczył również tych specjalistów, którzy mają kompetencje poszukiwane na rynku, tj. znajomość określonych języków obcych i przepisów prawa podatkowego, a także umiejętność poruszania się w świecie technologii, tzw. fintechu.

Jak wyglądają kwoty na konkretnych stanowiskach? Górna granica sięga dużo ponad średnią krajową. Regionalny CFO, będący członkiem zarządu, zarabia od 30 do nawet 60 tys. zł brutto. CFO - członek zarządu zarabia od 25 do 55 tys. zł. Z kolei dyrektor finansowy może liczyć na wynagrodzenie w skali między 22 a 38 tys. zł.

Najniższe wynagrodzenie w tej branży otrzymują osoby pracujące na stanowisku asystenta działu finansowego - to 3,5 tys. zł brutto. Maksymalna oferowana im pensja wynosi 5 tys. zł.

Młodszy księgowy zarabia w granicach 5-6 tys. zł brutto. Nieco wyższe stawki oferowane są młodszemu analitykowi - wahają się między 6 a 8 tys. zł. Z kolei księgowy może liczyć na wynagrodzenie między 6,5 a 8,5 tys. zł.