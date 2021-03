Revolut powiększa zespół w Krakowie

Revolut stawia na polski rynek i planuje powiększyć swój zespól w Krakowie. Polska może być największym beneficjentem programu rekrutacyjnego, jaki w 2021 roku rozwija firma. Revolut zatrudnia dziś blisko 2500 pracowników, w tym 750 osób w Polsce.

Revolut zatrudnia dziś blisko 2500 pracowników, w tym 750 osób w Polsce (fot. Shutterstock)

Firma planuje zatrudnić łącznie 1000 osób (w 7 krajach), które stworzą nowy zespół sprzedażowy.

- Chcemy ułatwić firmom handel międzynarodowy i wesprzeć je łatwo dostępnymi produktami finansowymi, jak wymiana walut po atrakcyjnych kursach, monitoring wydatków służbowych czy usługami w zakresie akceptacji płatności. Chcemy dotrzeć do milionów przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tym celu poszukujemy w Krakowie, lub do pozostałych biur, 1000 kandydatów z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży B2B, dobrym językiem angielskim oraz francuskim, niemieckim lub hiszpańskim - wyjaśnia Matthew Acton Davis, Global Head of Sales w Revolut.

To niejedyne procesy rekrutacyjne prowadzone przez Revolut na polskim rynku. Firma poszukuje 120 pracowników do krakowskiego FinCrime. Poszukiwani są pracownicy na stanowiska m.in. Fincrime Analyst, Quality Control, Team Lead, Workforce Specialist, Risk Manager, Vendor Operations Lead.

80 osób ma wzmocnić zespół Customer Support. Firma poszukuje kandydatów na stanowiska m.in. KYC Support Specialist, Retail Customer Support, Business Customer Support, Team Lead.

Revolut rekrutuje ponadto szefa ds. partnerstw biznesowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jak informuje Revolut, osoba która zdobędzie stanowisko, pracować będzie w Polsce lub w Rumunii i będzie raportować do Dona Hoang, członka zarządu i wiceprezesa globalnego pionu biznesowego w Revolut.

Firma ogłosiła niedawno nową strategię elastycznego zatrudnienia, w ramach której to pracownik będzie decydował czy i kiedy chce pracować z domu a kiedy w biurze. Przestrzenie biurowe przekształcone zostaną w RevLabs, by pomóc w pracy grupowej oraz wesprzeć proces kreatywny.

