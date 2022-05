Rekrutują na potęgę. Szukają kandydatów w 30 miastach, także w Warszawie

Linie lotnicze Emirates ruszają z kolejną akcją poszukiwania pracowników, którzy dołączą do międzynarodowej załogi. Spotkania rekrutacyjne odbędą się także w Warszawie.

• 17 maj 2022 13:53





Emirates do końca czerwca zaplanowały spotkania rekrutacyjna w 30 miastach (Fot. mat. pras.)

Podróże lotnicze odżyły, dlatego też wiele linii lotniczych uzupełnia braki kadrowe. Przykładem są Emirates, które do końca czerwca zaplanowały spotkania rekrutacyjne w 30 miastach. Zespoły rekrutacyjne odwiedzą europejskie miasta, ale także Kair, Algier czy Tunis.

Spotkania w Warszawie odbędą się 29 i 30 maja.

- Chociaż część procesu aplikacyjnego odbywa się online, zawsze staramy się spotkać z naszymi kandydatami osobiście, kiedy tylko jest to możliwe, i dlatego nasz zespół Talent Acquisition odbędzie w ciągu najbliższych 6 tygodni podroż po 30 miastach, dzięki temu będzie mógł ocenić potencjalnych kandydatów – mówi Abdulaziz Al Ali, wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich w Emirates Group.

Szansę na dołączenie do personelu pokładowego dubajskiego przewoźnika mają osoby, które ukończyły co najmniej 21 lat, płynnie posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadają co najmniej wykształcenie średnie, a także odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm. Nie można mieć również tatuaży, których nie zakryje mundur służbowy.

Linia lotnicza podaje, że w klasie ekonomicznej podstawowe wynagrodzenie personelu pokładowego wynosi 4260 dirhamów (AED) miesięcznie (1 AED to ok. 1,20 zł). Za czas spędzony w locie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 61,25 dirhamów za godzinę. Tym samym średnia miesięczna pensja netto w klasie ekonomicznej wynosi 9770 tys. dirhamów, czyli ok. 11,7 tys. zł.

Warto także przypomnieć, że o swoich planach rekrutacyjnych linie lotnicze Emirates informowały w październiku 2021 r. Przewoźnik zadeklarował wówczas, że w najbliższych miesiącach zatrudnić aż 6 tysięcy pracowników - nie tylko personelu pokładowego czy naziemnego, ale również pilotów. Potrzebni mieli być piloci, personel pokładowy, inżynierowie i personel naziemny.

