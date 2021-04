Rekrutują jak szaleni, zatrudnią kolejne 300 osób. Pandemia tylko ich rozkręciła

Firma technologiczna Alten Polska idzie na rekord. Do końca 2021 roku planuje zatrudnić nawet 300 programistów i inżynierów.

Dwieście osób dołączyło do Altena Polska w zeszłym roku, w tym wzrost zatrudnienia ma wynieść nawet 300 osób (Fot. materiały prasowe)

Alten Polska prowadzi biura w pięciu miastach na terenie kraju. Łącznie oddziały firmy zatrudniają ponad sześćset osób.

W tej grupie ponad pięćset to inżynierowie i specjaliści IT.

Dwieście osób dołączyło do firmy w zeszłym roku, pomimo epidemii i rosnącej trudności z pozyskaniem wysokiej klasy specjalistów. W najbliższych miesiącach Alten Polska zatrudni kolejnych 300 pracowników.

Alten Polska jest częścią francuskiej grupy Alten, obecnej w dwudziestu ośmiu krajach i zatrudniającej na koniec 2020 roku niemal 34 000 osób. Polski oddział obsługuje klientów działających na terenie naszego kraju. Swoje centra biznesowe ulokował w 5 miastach - Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Ze względu na pandemię niemal wszystkie procesy rekrutacyjne są prowadzone zdalnie. Spółka, poza stanowiskami przeznaczonymi dla inżynierów, planuje zatrudnić nowe osoby do zespołów: biznesowego, rekrutacji oraz HR.

W najbliższym czasie liczba pracowników firmy w Polsce wzrośnie. Plany rekrutacyjne Altena Polska zakładają wzrost nie mniejszy niż w ubiegłym roku, czyli zatrudnienie nawet 300 kolejnych specjalistów.

Jak podkreśla Ewa Brożek, business unit director w Altenie Polska, wbrew początkowym obawom, zapotrzebowanie na programistów i inżynierów nie spada.

- Deficytowe dotychczas „dobro”, jakim są kompetentni pracownicy, staje się jeszcze trudniej dostępne - szczerze przyznaje.

Wskazuje też, że praca w Altenie to dla programistów, menedżerów projektu, analityków i inżynierów możliwość współtworzenia rozwiązań, które wyznaczają trendy na rynku. W portfolio firmy znajdują się projekty z zakresu systemów dla sektora bankowego, cyber bezpieczeństwa i smart home, multimediów, sieci, telekomunikacji, clean technology również w branżach kolejowej i lotniczej oraz automatyzacji przemysłu.

O tym, że kryzys wywołany wirusem z Wuhan jedynie wzmocni branżę IT na początku pandemii mówił Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży.

