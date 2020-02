Rekruterzy stają się nachalni? Kandydaci mają pretensje

Rosnące problemy z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów do pracy zaczynają odbijać się na wizerunku rekruterów. Na forach internetowych pojawia się coraz więcej wpisów osób narzekających na nachalność osób rekrutujących. Dotyczy to przede wszystkim branży IT. Tu niedobór talentów jest najbardziej odczuwalny. Rekruterzy dwoją się i troją, by pozyskać właściwych kandydatów. Nie mają wyjścia. Działają pod ogromną rynkową presją.

Specjaliści IT zasypywani są ofertami. Rekruterzy wysyłają e-maile, bombardują skrzynki kandydatów na portalach społecznościowych, a nawet piszą na ich służbowe adresy e-mail. - Nachalność rekruterów staje się nie do zniesienia - mówi Paweł, który pracuje jako programista. - Oferty przychodzą masowo na moją skrzynkę, także służbową, znajduje je też w mediach społecznościowych. Przestałem już je czytać. To strata czasu. Większość nie zawiera podstawowych informacji, jak nazwa firmy, dla której prowadzona jest rekrutacja czy chociażby widełek płacowych - twierdzi.

Z jego obserwacji wynika, że oferty wysyłane są do niego na chybił trafił. - 90 proc. rekruterów, którzy wysyłają mi oferty, nie zadaje sobie trudu, by zapoznać się z moim doświadczeniem czy umiejętnościami. Żaden nawet nie zapyta, czy rozważam zmianę pracy i chcę otrzymać ofertę z ich strony. Chcę czy nie chcę, dostaję wiadomości - mówi.

Na brak zapoznawania się z umiejętnościami osób, które chcą zatrudnić, zwraca również programista Marcin Baszczewski. - Rekruterzy często wykonują telefony bez uprzedniego zorientowania się, do kogo tak naprawdę dzwonią. W moim przypadku na stronie internetowej dość rzeczowo przedstawiam swoją ofertę oraz jej zakres. Składane propozycje jednak często świadczą o tym, że ktoś nie zadał sobie odrobiny trudu, aby rzucić okiem na te treści - mówi.

Braki w kompetencjach

Kandydaci wytykają też rekruterom brak odpowiednich kompetencji. - Notorycznie dostaję spam odnośnie technologii, która mnie kompletnie nie interesuje. Wyraźnie napisałem, że moja zawodowa przyszłość to język C#, zatem oferty na stanowisko programisty C++ mnie kompletnie nie interesuje, chociaż ten język także znam. Czy rekruterzy uważają, że C++ to jest to samo co C#, bo jak się ++ połączy ze sobą to jest #? - zastanawia się na forum GoldenLine jeden z programistów.

Rekruter nie musi znać się na wszystkim, ale, zdaniem Aleksandry Wesołowskiej z Pracuj.pl, powinien od razu zaznaczyć, że nie jest przedstawicielem branży czy firmy, a osobą z zewnątrz, której celem jest sprawdzenie kompetencji kandydata. - Jeśli nie ma możliwości, żeby podczas rozmowy była obecna osoba, która będzie kompetentna do udzielenia informacji dotyczących branży/firmy, rekruter powinien poinformować, kiedy odbędzie się spotkanie z taką osobą. Nieznajomość branży, w przypadku rekrutera z zewnątrz, nie powinna być odbierana jako niekompetencja, jednak warto, żeby posiadał podstawowy zakres informacji - zauważa Aleksandra Wesołowska.

Dodaje, że nieprzygotowanie rekruterów, wypominane przez kandydatów, dotyczyć może również zakresu posiadanych informacji o samym kandydacie. - Warto pamiętać, że również w gestii kandydata jest to, ile z jego CV zostanie zapamiętana przez rekrutera. Jeśli nie znajdą się tam żadne wyróżniki, rekruter potraktuje to CV jak jedno z wielu. Jeśli rekruter będzie komunikował się transparentnie i z szacunkiem, powinien zostać odebrany jako profesjonalista - z badania Praca.pl z lipca 2019 roku wynika, że kandydaci tego właśnie oczekują. Doceniają również szybką i sprawnie przeprowadzoną rekrutację - mówi.

Zawracanie głowy

Najwięcej kandydatów skarży się jednak na brak widełek płacowych w ogłoszeniach. Ale nie tylko w nich. Często kwoty padają dopiero wtedy, gdy kandydat przejdzie kilka etapów rekrutacji. - Nie ma informacji o wysokości pensji w ogłoszeniu, więc nie wiadomo w ogóle, czy opłaca się wysyłać CV. Ryzykuję i wysyłam, dostaję telefon z propozycją spotkania. Już podczas rozmowy pytam o wynagrodzenie. Słyszę to samo - wszelkie informacje przekażemy na spotkaniu - mówi Marta, która kilka miesięcy temu poszukiwała pracy jako sekretarka. - Trzy razy straciłam czas na dojazdy, rozmowy, by w efekcie odmówić, bo zaoferowane wynagrodzenie nie przystawało do mojego doświadczenia. Nie wspominając już o tym, że czas stracili też HR-owcy, ale im może na czasie nie zależy, może naprawiają statystyki liczbą odbytych z kandydatami spotkań - zauważa.

Z badania Hays Poland „(Nie)jawne oferowane wynagrodzenie. Przyszłość rynku pracy” wynika, że zaledwie 18 proc. firm w Polsce zamieszcza informację o zakresie oferowanego wynagrodzenia przynajmniej w części publikowanych ogłoszeń rekrutacyjnych. Natomiast aż 76 proc. kandydatów uważa, że pracodawca powinien mieć obowiązek informacji w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi propozycjami regulacji prawnych, na pracodawców nałożony byłby obowiązek podawania w ogłoszeniach o pracę kwoty wynagrodzenia brutto. Niewywiązanie się z tego obowiązku groziłoby grzywną. Kary byłyby nakładane również w sytuacji, gdy pensja podana w ogłoszeniu okaże się zawyżona. Jeśli pracodawca poda widełki wynagrodzenia, osoba rekrutowana będzie mogła negocjować jego wysokość. Ustawa miałaby wejść w życie w lipcu tego roku.

Najważniejszy moment

Kandydaci narzekają też na spóźnianie się rekruterów na spotkania i brak informacji zwrotnej po zakończonym procesie rekrutacji. Zauważają, że nawet jeśli rekruter wyśle wiadomość o tym, że nie otrzymali stanowiska, w żaden sposób nie motywuje tej decyzji. Tymczasem kontakt z kandydatem po zakończonym procesie rekrutacji może być dla rekrutera ważnym momentem, w którym sprawdzi poziom satysfakcji z procesu rekrutacyjnego.

- Zawsze warto badać i sprawdzać poziom satysfakcji kandydatów, bo bez tego ciężko mówić o rozwoju i poprawianiu swoich wyników - mówi Aleksandra Wesołowska z Pracuj.pl. Zwraca uwagę, że poznanie opinii kandydata o przebiegu procesu rekrutacyjnego będzie możliwe, pod warunkiem, że rekruter skontaktuje się z kandydatem po zakończonym procesie i poinformuje go o wyniku rekrutacji oraz udzieli niezbędnej informacji zwrotnej, argumentując decyzję. - To powinien być odpowiedni grunt do rozmowy na temat oceny rekrutacji. W przeciwnym razie ciężko liczyć na to, że kandydat poświęci nawet kilka minut, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Sprawdzi się zasada informacja za informację - mówi.