Rekruterzy do zadań specjalnych. Antal uruchomił nietypowy projekt

Antal uruchomił kolejny nietypowy projekt. Właśnie oficjalnie ruszyła platforma ReX. To sieć niezależnych partnerów biznesowych – rekruterów freelancerów, którzy wraz z zespołem Antala będą skupiali się na realizacji procesów rekrutacyjnych w dowolnym miejscu w Polsce.

Autor:KDS

• 4 lut 2021 12:55





W 2020 roku rekruterom pracującym (wewnątrz Antala) w ramach ReX udało się zrealizować 400 projektów i zaprezentować 800 kandydatów (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zajmująca się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem HR firma Antal stworzyła niecodzienny projekt ReX Recruitment Exchange.

W 2020 roku rekruterom pracującym (wewnątrz Antala) w ramach ReX udało się zrealizować 400 projektów i zaprezentować 800 kandydatów.

Firma właśnie poinformował o oficjalnym starcie ReX-a. Ruszyła strona platformy oraz dedykowane jej profile na Facebook i LinkedIn.

Rok 2020 skłonił organizacje do szukania nowych rozwiązań i możliwości działań. Zapowiada się, że rok 2021 będzie czasem wdrożeń i zaadaptowania innowacji na większą skalę. Rynek rekrutacyjny wraz z nowym rokiem przestaje być asekuracyjny, a potrzeby pracodawców gwałtownie rosną.

Odpowiedzi na te potrzeby postanowiła szukać również firma rekrutacyjna Antal. Kilka lat temu firma założyła platformę ReX. Do tej pory nowe rozwiązanie działało niejako "wewnątrz" Antala. Firma testowała jak się sprawdzi. W efekcie w 2020 w ramach ReX zostało zrealizowanych 400 projektów i zaprezentowanych 800 kandydatów, pracowało nad nimi 70 rekruterów z całej Polski i zagranicy. Pozwoliło to wygenerować klientom ReX ponad milion złotych oszczędności. Zaś 100 proc. zatrudnionych za pośrednictwem ReXa kandydatów w 2020 roku spełniło oczekiwania pracodawców i po okresie próbnym ich umowy zostały przedłużone.

Teraz oficjalnie poinformowała o starcie ReX, wraz z tym uruchomiona została strona internetowa oraz profile na Facebook i LinkedIn. Platforma ma skupiać rekruterów do zadań specjalnych, którzy będą potrafili realizować najtrudniejsze wyzwania rekrutacyjne. Działa na zasadzie crowdstaffingu.

Można powiedzieć, że jest jak marketplace, w ramach którego istnieje możliwość zgłoszenia dowolnego projektu - jego realizacja jest natychmiastowa. Spośród całej społeczności firmy do realizacji go przystąpią osoby, które najlepiej znają daną branżę, jej specyfikę lokalizacji oraz mają dostęp do kandydatów, którzy są najbardziej poszukiwani.

- Rekrutacja do platformy jest prowadzona organicznie. Dopiero, gdy osiągnięty zostaje pułap 10 proc. projektów czekających w kolejce na realizację, rozpoczynają się poszukiwania kolejnych partnerów. Priorytetem jest zapewnienie satysfakcjonującej liczby zleceń partnerom już współpracującym, zanim zostaną zaproszeni nowi. Ta filozofia przekłada się na lojalność i dobre relacje oraz zaangażowanie rekruterów. Może też, dlatego w ciągu ostatniego roku zwiększyła się nie tylko liczba realizowanych projektów dla klientów, ale i do współpracy w ramach ReX aplikowało 50 proc. więcej rekruterów - mówi Karolina Korzeniewska, ReX project manager w Antal. Warto przypomnieć, że to nie pierwsze kreatywne działanie, jakie w świecie rekrutacji wprowadził Antal. Trzy lata temu uruchomił Agencję Pracy Robotów, która umożliwi pracodawcom wynajem wirtualnych pracowników do realizacji najbardziej powtarzalnych procesów. Robot może wystawiać i księgować faktury, wprowadzać zlecenia do systemu, zamykać rachunki bankowe, weryfikować klientów czy wysyłać zamówienia. Rozwiązanie może zostać zaadaptowane w branżach takich jak: księgowość, finanse, bankowość, controlling czy logistyka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.