Rekruterzy boją się crowdstaffingu

Crowdstaffing nie jest popularną metodą działania w Polsce. Mimo, że pracodawcy dostrzegają w tym rozwiązaniu dużą wartość, sens i potencjał, nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na skorzystanie z jego możliwości.

Według Antal Polska 85 proc. procesów zlecanych do platformy crowdstaffingowej ReX przez klientów zewnętrznych kończy się sukcesem w terminie od 7 do 32 dni (fot.pxhere, CC 0)

Crowdstaffing to proces rekrutacyjny, opierający się na rozbudowanej sieci mobilnych rekruterów, którzy za pomocą własnych kontaktów i poprzez system rekomendacji docierają do kandydatów o profilu zawodowym adekwatnym do konkretnego stanowiska.

Dlaczego w Polsce rekruterzy obawiają się crowstaffingu? Na to pytanie odpowiada badanie „Crowdstaffing w rekrutacji” przeprowadzone przez Antal we wrześniu 2020 roku wśród 100 firm.

W przypadku połowy badanych ograniczeniem są kwestie natury indywidualnej, a nie instytucjonalnej. Jako ważne czynniki ankietowani wskazali: brak czasu na naukę zasad działania innowacyjnych rozwiązań i na eksperymenty, jak i specyfikę biznesu opierającą się na sztywnych zasadach korporacyjnych. Z drugiej strony jednak 31 proc. badanych wyraża zainteresowanie taką formą poszukiwania talentów, a 46 proc. rozważa taką możliwość w przyszłości. Zapewne ci, którzy już wykorzystują potencjał crowdstaffingu, mogliby ich przekonać.



W momencie, gdy agencje rekrutacyjne stały się siłą napędową rynku, pracodawcy przywykli do tego, żeby zlecać rekrutacje na zewnątrz, w razie, gdyby nie udało im się samodzielnie pozyskać kandydatów. W przeprowadzonym badaniu Antal użytkowników platform crowdstaffingowych poproszono o podzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami odnośnie ich doświadczeń.

Czas i cena

Dane te pokazują, że crowdstaffing jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę deklarowaną przy wyborze dostawców rekrutacyjnych przez klientów. Okazuje się, że kluczowe kryteria to właśnie: czas (58 proc. wskazań) i cena (40 proc. wskazań).

Czynnikiem, który powstrzymuje potencjalnych użytkowników jest wątpliwość w skuteczność tego rozwiązania - wyraża ją 80 proc. przebadanych pracowników działów personalnych. Obawa przed nieznanym i towarzysząca pracownikom HR ogromna odpowiedzialność za dobrostan firmy może być barierą na drodze do wykorzystania nowych, jeszcze nie tak powszechnych rozwiązań.

Tymczasem według Antal Polska 85 proc. procesów zlecanych do platformy crowdstaffingowej ReX przez klientów zewnętrznych kończy się sukcesem w terminie od 7 do 32 dni. 40 proc. tych, którzy skorzystali z tego typu usługi oceniło, że jest ona lepsza od tradycyjnej, i tyle samo oceniło ją na równi.

