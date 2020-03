Rekruter w mediach społecznościowych: jak zadbać o personal branding w branży HR

Epidemia koronawirusa sprawiła, że rekruterzy musieli spojrzeć na nowo na proces rekrutacyjny. Jak informuje portal Pracuj.pl co czwarte zamieszczone ogłoszenie zostało oznaczone tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna”. Sam serwis testuje nowe narzędzie do spotkań wideo, które będzie dostępne dla wszystkich pracodawców. Tendencja do przenoszenia rekrutacji do sieci nabrała rozpędu.

- Rola rekruterów i wykorzystywane przez nich narzędzia w ostatnich latach mocno ewoluują - wraz z coraz większą digitalizacją biznesu oraz nowymi oczekiwaniami kandydatów. Aktywność specjalistów HR w sieci czy mediach społecznościowych to jeden z aspektów zjawiska ogólnej cyfryzacji rekrutacji. Składają się na nie także m.in. rosnące wykorzystanie przez kandydatów aplikacji mobilnych, wspierających poszukiwanie pracy czy też sięganie przez rekruterów po narzędzia chmurowe w modelu SaaS, usprawniające i częściowo automatyzujące zarządzanie rekrutacjami - opowiada Karolina Bieńkowska, ekspertka ds. pozyskiwania talentów w Grupie Pracuj.

Na jakich portalach rekruter powinien mieć konto i budować markę własną? Proste: tam - wskazują eksperci - gdzie są potencjalni kandydaci, powinni być i rekruterzy.

- Najnowsze szacunki pokazują, że "statystyczny" Polak w Internecie spędza 6,5 godziny. Aby potwierdzić, że warto funkcjonować w tej przestrzeni, wystarczy porównać te wyliczenia z badaniem Głównego Urzędu Statystycznego, a ten podał, że Polacy na sen poświęcają codziennie średnio 8,5 godziny, w pracy spędzają 7,5 godziny, a zakupy robią w niecałą godzinę – mówi Mateusz Żydek, ekspert Randstad Polska.

W ostatnich latach na znaczeniu zyskała rekrutacja na portalach dedykowanych profesjonalistom lub kwestiom zawodowym, takich jak LinkedIn czy GoldenLine.

- W ich przypadku bardzo ważną rolę odgrywa zdolność budowy przez rekrutera szerokiej sieci kontaktów, a także duża aktywność, m.in. zamieszczanie angażujących postów czy wypracowanie własnej, charakterystycznej tematyki lub formuły komunikowania się z kandydatami. To właśnie tu personal branding rekrutera odgrywa bardzo ważną rolę – wskazuje Karolina Bieńkowska.

Jak zauważa, inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku rekrutacji przy wykorzystaniu najpopularniejszych obecnie kanałów społecznościowych, np. Facebooka czy Instagrama. Tu wciąż zdecydowana większość działań rekrutacyjnych odbywa się za pośrednictwem oficjalnych profili firmowych i kierowana jest do osób sympatyzujących z pracodawcą lub przynajmniej nim zainteresowanych.

- Zamieszczane treści częściej nawiązują do kwestii lifestyle, a rzadziej – bezpośrednio do ofert pracy. Bezpośrednie kontakty ze strony rekrutera z kandydatem na wspomnianych kanałach nie są więc dobrze widziane, bo wielu użytkowników chce w nich unikać tematów stricte zawodowych – chyba, że sami „polubili" dany profil czy tematykę – dodaje Bieńkowska.

Mateusz Żydek zaznacza, że obecność w mediach społecznościowych (poza LinkedIn i GoldenLine) w dużej mierze zależy od profilu kandydata poszukiwanego przez rekrutera.

- Znam rekruterów, którzy z powodzeniem działają na Instagramie, bo szukają pracowników do sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czyli głównie osób młodych, często studentów. Facebook wydaje się też raczej naturalną platformą dla budowy marki osobistej, ale to charakter prowadzonych rekrutacji określa, w którym miejscu Facebooka warto będzie się udzielać – mówi ekspert Randstad Polska.

- Rekruter szukający pracowników w danym regionie powinien być przede wszystkim aktywnym w swoim lokalnym środowisku, w lokalnych grupach na portalu. Specjalista HR, który poszukuje osób do pracy w marketingu, będzie się oczywiście poruszał głównie po grupach, z których korzysta branża reklamowa, medialna i marketingowa – dodaje Żydek.

Krzysztof Borkowski, senior consultant w dziale sales & marketing w firmie Antal potwierdza, że w dziś obecność rekrutera w takich serwisach, jak LinkedIn, Goldenline czy Facebook jest wręcz obowiązkowa, gdyż często to podstawowe narzędzia służące do pozyskiwania kandydatów.

- Facebook pozwala dodatkowo na prowadzenie tzw. live webinarów, które świetnie sprawdzają się w roli narzędzia budującego wizerunek eksperta. Z kolei Instagram pozwala na zamieszczanie inspirujących treści i materiałów, np. z prowadzonych projektów CSR. Na uwagę zasługuje także serwis YouTube, który w ostatnim czasie stał się znaczącym narzędziem służącym personal brandingowi rekruterów (często zamieszczają tam merytoryczne treści czy publikują wideo ogłoszenia rekrutacyjne) – wymienia Krzysztof Borkowski.

Na tym jednak nie koniec, gdyż na rynek wkracza pokolenie Z, czyli osoby wychowane w środowisku cyfrowym. Jak podkreśla Borkowski, by zwiększyć zasięg działań rekruterzy muszą być na bieżąco z nowymi technologiami i korzystać z aplikacji mobilnych, takich jak Instagram czy nawet Snapchat.

Z drugiej strony media społecznościowe pozostają doskonałym narzędziem do kreowania wizerunku pracodawcy. Działy HR, jak nigdy wcześniej, wypracują z działami marketingu i PR-em nad budowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy.

- Aktywna obecność rekrutera i firm w mediach społecznościowych jest zatem niezbędna, tym bardziej w momencie, gdy liczne organizacje borykają się z brakami kadrowymi, a podstawowe narzędzia, jak ogłoszenia rekrutacyjne, nie pozwalają na dotarcie do tych najbardziej pożądanych na rynku specjalistów – dodaje ekspert agencji Antal.

O swój wizerunek powinna dziś dbać właściwie każda osoba, która chciałaby świadomie planować rozwój kariery. (Fot. Shutterstock)

Personal branding – czy warto?

Jak podkreśla Mateusz Żydek, w branży HR personal branding stanowi odpowiedź na dwie potrzeby kandydatów. Z jednej strony to potrzeba uzyskania wsparcia specjalisty, który zna się na rynku pracy i jest w stanie – bazując na swej wiedzy – właściwie wskazać kierunek rozwoju, podpowiedzieć, zaproponować dopasowaną do oczekiwań ofertę. Z drugiej - to poczucie zaufania, które buduje się dziś także w relacjach opartych na kontakcie internetowym.

- Marka osobista rekrutera jest podstawą do tego, żeby skutecznie pozyskiwać kandydatów, zyskać ich przychylność, a przede wszystkim zainteresowanie ofertami, które chcemy kandydatom zaproponować. Bezpośrednio nie wpłynie na sukces rekrutacyjny, bo tu będą liczyć się przede wszystkim faktyczne umiejętności rekrutera, a niego jego marka. Dobry personal branding pozwala jednak dotrzeć do większej liczby kandydatów, co nie tylko zwiększa szansę na dopasowanie oferty do oczekiwań przyszłego pracownika, ale także na znalezienie kandydata, który idealnie sprawdzi się w danej organizacji i stanowisku – komentuje Żydek.

Również Krzysztof Borkowski uważa, że o swój wizerunek powinna dziś dbać właściwie każda osoba, zamierzająca świadomie planować rozwój kariery. Ta zasada tyczy także się branży rekrutacyjnej, w której rekruterzy, jak nigdy dotychczas, muszą intensywnie pracować nad swoim wizerunkiem - szczególnie w sieci. Rolą profesjonalnego rekrutera stało się intensywne promowanie siebie jako wykwalifikowanego specjalisty, eksperta branżowego. Social media są w tej mierze bardzo pomocne.

- Rekruter o rozpoznawalnej marce własnej, czyli taki, który aktywnie się promuje za pomocą kanałów społecznościowych, tworzy branżowe artykuły eksperckie, umieszcza w Internecie treści wideo czy udziela się w dyskusjach, może liczyć na znacznie większe zaufanie ze strony kandydatów - w kontekście prowadzonych przez siebie projektów - ale też na liczne rekomendacje. Takie działania z całą pewnością przełożą się na skrócenie czasu poszukiwania kandydatów, powiększą pulę osób o poszukiwanych kompetencjach i pozwolą na dotarcie do specjalistów czy menedżerów nieaktywnych w mediach społecznościowych – wyjaśnia Krzysztof Borkowski.

- Z perspektywy headhuntera natomiast - osoby współpracującej z klientami z różnych branż - kreowanie wizerunku eksperta w mediach społecznościowych przede wszystkim ułatwi zdobycie zaufania klienta, a co za tym idzie - może być pomocne w kontekście inicjowania działalności sprzedażowej – dodaje ekspert Antal.

Marka własna - jak budować?

Poszczególne serwisy społecznościowe różnią się od siebie formą przekazu, zatem publikowane na nich treści też będą się od siebie różnić. O ile w przypadku LinkedIn zaleca się zachowanie profesjonalnego, formalnego wizerunku, o tyle w przypadku serwisu Facebooka czy Instagrama już niekoniecznie.

- Planując działania rekrutacyjne, warto zastanowić się nad grupą docelową, do której chcemy dotrzeć. Profesjonalne, biznesowe zdjęcie profilowe, informacje na temat doświadczeń i kompetencji zawodowych, lista referencyjna doskonale sprawdzi się w przypadku serwisów typowo biznesowych – w takich miejscach zwyczajnie chodzi o budowanie eksperckiego wizerunku. Warto jednak zachować tzw. „ludzką twarz”, czyli nie być sztywnym profesjonalistą za wszelką cenę; czasami można umieścić „emotikona” pod swoim postem czy komentarzem – wskazuje Krzysztof Borkowski.

Musimy też pamiętać, że LinkedIn to nie Facebook, dlatego warto dokładnie zastanowić się nad zamieszczanymi treściami. Warto tu postawić na merytoryczne treści branżowe - "wartości dodane" dla kandydatów z sektora, w których rekrutujemy.

- W przypadku rekruterów IT czy tych działających w branży nowych technologii nie może zabraknąć treści odnoszących się do najnowszych trendów rynkowych. Warto też zamieszczać wpisy treści angażujące odbiorców, czyli takie, które skłonią do udziału w dyskusji lub - w przypadku ogłoszeń rekrutacyjnych - do rekomendacji kandydatów – wyjaśnia Krzysztof Borkowski.

Mateusz Żydek wypowiada się w podobnym tonie. Jego zdaniem w pierwszej kolejności rekruter powinien zadbać o biznesowy profil (musi wyglądać tak, aby z powodzeniem mogli się na nim wzorować inni użytkownicy portali - szczególnie ci, którzy poszukują pracy). Warto, by profil szczegółowo wskazywał doświadczenie i kompetencje danej osoby. Drugi istotny filar profilu to rekomendacje.

- Polecenia mają zastosowanie głównie na LinkedIn, ale można też z powodzeniem pochwalić się nimi chociażby w formie Instagram lub Facebook Stories czy też w publikowanych przez siebie postach. Dlatego warto zadbać, by zbierać rekomendacje od zadowolonych kandydatów, którym udało się pomóc w zdobyciu interesującej pracy lub choćby we wskazaniu ciekawych ścieżek rozwoju – mówi Mateusz Żydek.

Trzecim filarem działalności w mediach społecznościowych rekrutera pozostaje jego aktywność. Kandydaci oczekują, że ekspert podzieli się z nimi ciekawymi ofertami pracy. Jak podkreśla Mateusz Żydek, dobrze pokazywać je w atrakcyjnym stylu, ale też konkretnie i w zwarty sposób - takim, jakiego wymaga często komunikacja w mediach społecznościowych. Należy wyłuskiwać główne zalety oferty i informacje, do kogo jest skierowana.

- To nie wszystko. O naszej marce świadczyć będzie przede wszystkim trzymanie ręki na pulsie i dzielenie się ze swoją społecznością wszystkimi cennymi informacjami, które mogą być pomocne kandydatom, a dotyczą rynku pracy. Od przybliżania trendów na tym rynku do konkretnych, szczegółowych porad. Wszystko zależy od grupy docelowej naszych działań – w przypadku części użytkowników wciąż wyzwaniem może być korzystne zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej czy przygotowanie CV, zapadające w pamięć. Inni oczekiwać będą konkretnych wskazówek w kwestii rozwoju zawodowego i zapotrzebowania na specjalistów w danej branży – mówi Mateusz Żydek.

- Choć media społecznościowe sprzyjają luźnej formie, to radziłbym unikać nadmiernego trywializowania tematu pracy – rekruterowi nie do końca to przystoi, bo często od jego działań zależą ważne życiowe kwestie związane ze zmianami zawodowymi. Delikatne przymrużenie oka może być wskazane, ale tzw. LOL content, czyli żarty, memy i zabawne gify - już niekoniecznie – wskazuje ekspert Randstad Polska.