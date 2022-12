Rekrutacja w stylu science fiction. To już się dzieje

- Jak zawsze są dwie barykady w sporze – czyli zwolennicy i przeciwnicy teorii. Jedni twierdzą, że to kwestia czasu, gdy wiele zawodów zastąpi sztuczna inteligencja, druga broni zwyczajnie pozycji / stanowiska ze względu na ludzką perspektywę, być może sumienie czy charakter – którego zabraknie komputerom. Moment, w którym się znajdujemy, jest bardzo ciekawy i każdy się zastanawia, w jakim kierunku pójdzie ten trend / technologia globalnie – każdy chyba oglądał filmy science fiction o podobnej tematyce. Jak pokazuje zaś powyższy bot, część z elementów wyobraźni zaczyna być realizowana - komentuje Kordian Kowalewski, IT delivery manager w IT LeasingTeam.

Jak zauważa Kordian Kowalewski, IT delivery manager w IT LeasinTeam, czatowanie ze sztuczną inteligencją pomaga zrozumieć, jak zaawansowane są wykorzystywane m.in. w procesach HRowych algorytmy.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesach rekrutacji nie jest niczym nowym. Jednym z wielu przykładów jest stworzony w 2021 roku przez firmę Emplocity chatbot Q&A, z którego zaczęły korzystać m.in. PKO BP, Nationale-Nederlanden czy firma Budimex.

- Bot rekrutacyjny najlepiej sprawdza się w etapach rekrutacji, które podlegają automatyzacji. Dotyczy to przede wszystkim pozyskiwania danych kandydatów oraz weryfikowania ich umiejętności (screening). Z kolei sztuczna inteligencja znakomicie ułatwia dopasowywanie kandydatów do oferty (matching). Przygotowanie nie wymaga ponadprzeciętnego nakładu pracy. Specjalistyczny bot rekrutacyjny wsparty AI na podstawie samej treści ogłoszenia zidentyfikuje unikalne cechy kandydata. Za to oszczędność czasu rekrutera na standardowej selekcji i screeningu jest znacząca, zwłaszcza przy rekrutacjach o dużym wolumenie aplikacji – komentuje Krzysztof Sobczak, CEO i współzałożyciel Emplocity.

Z rozwiązań technologicznych w procesach poszukiwania kandydatów korzysta 58 proc. firm (fot. Shutterstock)

Zasada jest prosta. Kandydat prowadzi rozmowę z wirtualnym asystentem, który pyta o umiejętności i doświadczenie oraz opowiada zainteresowanemu o firmie i stanowisku. W ten sposób jeden z elementów rekrutacji prowadzony przez człowieka zostaje zautomatyzowany.

Algorytmy z kolei pozwalają wyselekcjonować idealnego kandydata na konkretne stanowisko. Na podstawie wzorcowego profilu pracownika na konkretnym stanowisku algorytm sprawdza, czy kandydaci biorący udział w procesie rekrutacji posiadają pasujące kompetencje, wybierając tego, który jest najbardziej zbliżony do wzorca.

Narzędzia bierne czy aktywne poszukiwanie?

Kordian Kowalewski podkreśla, że podstawową kwestią jest sposób, w jaki poszukujemy pracownika. „Headhunting”, czyli poszukiwania aktywne, z reguły określają konkretny skill set kandydata, zakres obowiązków i szereg wymagań stawianych przed konkretnie rekrutowanym kandydatem.

- Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile automatyzacja i sztuczna inteligencja jest w stanie nam pomóc skrócić czas prowadzonego procesu rekrutacyjnego? Wiele elementów, które docelowo musimy ustalić z kandydatem, jesteśmy w stanie dzięki rozwiązaniom IT wyjaśnić/zweryfikować we wczesnej fazie tego procesu, co pozwoli nam zawęzić grono idealnych odbiorców naszej oferty. Takimi punktami mogą być np. deklarowane doświadczenie w danym obszarze, kompetencje twarde (weryfikowane testem) czy przede wszystkim wymagania finansowe i informacje organizacyjne. Z powyższymi informacjami przygotujemy narzędzie wspierające, tak aby pomogło w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego – tłumaczy.

Narzędzia bierne, pozwalają odpowiedzieć aplikującemu kandydatowi na pytanie: „czy jest miejsce dla mnie w tej firmie i czy chcę do niej trafić?”.

- Algorytm pozwoli odpowiedzieć potencjalnemu kandydatowi, czy osobę o jego kompetencjach firma poszukuje lub w przyszłości może poszukiwać. Może zapytać o rozmiar struktury, czy misję firmy oraz w dowolnym momencie zdecydować się na aplikowanie. Takie podejście dotyczy przede wszystkim bardzo dużych firm, gdzie mamy wiele departamentów oraz specjalistów z różnych dziedzin. Przykładowo - czatując z botem na mediach społecznościowych jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy w ogóle firma ma swój dział księgowy i czy szukają specjalistów w tej dziedzinie. Nie musimy więc dzwonić na recepcję lub szukać ogłoszeń i kontaktu do HR managera firmy, który dziennie przeprowadza dziesiątki rozmów rekrutacyjnych – wyjaśnia Kowalewski.

Artur Mańka-Chrzanowski, head of executive & direct search w LT Professional, zauważa, że kluczem jest odpowiednie określenie, kogo dokładnie poszukujemy.

- Automatyzacja pozyskiwania i selekcji kandydatów poprzez określone parametry ułatwia i wpływa na szybkie zawężanie puli kandydatów, lecz nawet mimo uczenia maszynowego, na samym początku trzeba zawęzić czy podpowiedzieć lub nadać punkt wyjścia jeśli chodzi o dane, które nas interesują. Musimy dokładnie wiedzieć, czego szukamy, jak również dobrze zdawać sobie sprawę, czego nie szukamy. Jednocześnie musimy być w jednym aspekcie precyzyjni, a w przy innym aspekcie powinniśmy kryteria „rozluźnić” i to nie tylko ze względu na „ograniczenia” mechanicznego wyszukiwania, ale też na formę prezentowanych danych przez kandydatów - komentuje dla PulsHR.pl

Uniknąć błędów

O ile co do tego, że boty rekrutacyjne czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji przyspiesza wstępną selekcję, nikt nie ma wątpliwości, tak już więcej pytań pojawia się w przypadku słabych stron takich rozwiązań.

Załóżmy bowiem sytuację, w której sztuczna inteligencja odrzuci z góry CV kandydatka, który aktualnie nie zamieszkuje w miejscu, w którym dana firma ma siedzibę. Podczas tradycyjnej rozmowy rekrutacyjnej pytanie o możliwość relokacji zostanie najprawdopodobniej zadane. Przy wykorzystywaniu nowych technologii nie jest to tak pewne.

- Najlepiej aby kryteria, którymi mamy się posłużyć i którymi system będzie przeszukiwać bazę, zbiory etc. - były uprzednio dobrze przeanalizowane, aby wymagania nie były zbyt sztywne. Również zasadne jest, aby nadać pewną tolerancję kryteriom, np. miejsce pracy w Warszawie rozszerzyć do 100 km. Poza tym pamiętać trzeba, że miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem pracy – tłumaczy Artur Mańka-Chrzanowski.

Kluczek jest odpowiednie skonstruowanie pytań (fot. Dlug Wes Hicks/Unsplash)

Kordian Kowalewski zaznacza, że rozwiązaniem takiej sytuacji jest odpowiednie postawienie pytania.

- Tu w zasadzie pomoże zamknięte pytanie, na które odpowie kandydat - miejsce zamieszkania i preferencje względem pracy zdalnej. Odpowiednio sformułowane pytanie lub dwa pozwolą określić, czy ten kandydat pasuje do naszej rekrutacji. Bardzo często jest możliwość pracy w większości zdalnie, a np. dojazdy do biura 2-3 dni miesięcznie są akceptowane zarówno przez pracodawcę, jak i potencjalnego rekrutowanego. Trzeba tu dodać, że każde rozwiązanie wspierające proces rekrutacyjny musimy też odpowiednio wcześniej „nauczyć” i skonfigurować. Oczywiście dostępne na rynku są gotowe systemy, ale one nie znają naszych wymagań – wyjaśnia.

Co w przyszłości?

Artur Mańka-Chrzanowski pytany o rozwiązania, które mogą okazać się kluczowe w najbliższej przyszłości, wymienia m.in. wykorzystywanie komputerów kwantowych.

- Uważam, że za jakiś czas komputery kwantowe będą wykorzystywane również do „prostszych i bardziej przyziemnych procesów” (nie tylko do tworzenia skomplikowanych modeli i wskazywania wysokich prawdopodobieństw w nauce, przemyśle militarnym, biznesie), takich jakich wyszukiwanie odpowiedniego kandydata, ale też tworzenie „idealnego modelu kandydata”, biorąc pod uwagę ryzyka, jak i dotychczasową historię zatrudnianych pracowników wraz z całym kontekstem „kultury organizacji”, które być może będą mogły być formalizowane.

Jego zdaniem ciekawym zjawiskiem może być wykorzystywanie uczenia maszynowego.

- System nie będzie uczył się z naszego doświadczenia i metod wyszukiwania kandydatów, ale będzie sam się uczyć najbardziej efektywnego przyporządkowywania kandydatów do profilu na podstawie jedynie podanych reguł poszukiwania. Tak jak słynne doświadczenia komputera AlphaGo, który wygrywa w grę Go z człowiekiem, nigdy wczesnej nie grając z człowiekiem ani nigdy nie analizując naszego, ludzkiego sposobu gry/zachowań – dodaje.

Nieuniknione, ale czy upragnione?

Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji jest nieuniknione. A jak podchodzą do takich rozwiązań pracownicy?

Pracuj.pl sprawdziło, jak kandydaci do pracy zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV na stanowisko pracy, które ich interesuje. Fakt ten nie miałby negatywnego wpływu na postawy 64 proc. badanych, 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania. W gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych.

Czym innym jest jednak ogólny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w rekrutacji, a czym innym ocena jej użycia do konkretnych celów. Zdecydowanie najmniejszy entuzjazm wykazywany jest wobec podejmowania przez AI ostatecznej decyzji o zatrudnieniu - takie działanie pozytywnie ocenia 33,5 proc. badanych, niewiele mniej ma do niego negatywny stosunek (31,5 proc.). Nieco mniej kontrowersji budzi prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online przez bota (43 proc. pozytywnych ocen) oraz wstępna selekcja CV przez AI (44,5 proc.).

- Wiele treści dotyczących sztucznej inteligencji skupia się na potencjale przejmowania przez nią miejsc pracy czy na zagrożeniach związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystaniem Big Data. To ważne wyzwania, ale zbyt rzadko podkreśla się zalety AI i jej wpływ na nasz codzienny komfort. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niechęć części badanych wobec sztucznej inteligencji w rekrutacji maleje w wypadku, gdy dostają dowody jej korzystnego wpływu na trafność wyboru kandydata. To ważna informacja pokazująca, że proces adaptacji AI w HR powinien być prowadzony w sposób transparentny, przedstawiający efekty i rozwiewający wątpliwości co do przyczyn jej wykorzystania – komentował wyniki badań Maciej Chwiłoc, dyrektor ds. rozwoju technologii w Grupie Pracuj.

Mniejsze kontrowersje budzi natomiast wsparcie AI przy przygotowaniu się do aplikowania - ponad połowa badanych pozytywnie ocenia możliwość otrzymania sugestii do treści CV od sztucznej inteligencji lub autouzupełnianie przez nią CV na podstawie dostępnych danych. Negatywnie do tych dwóch aspektów odnosi się nieco ponad co dziesiąty badany.

