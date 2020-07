Rekrutacja w IT w czasie pandemii. Tivolt i UrQueeen w kampanii Pracuj.pl

Pandemia koronawirusa odmieniła rekrutację w branży IT – wynika z danych Pracuj.pl.

Widoczny jest wzrost znaczenia stabilizacji firmy i umów o pracę wśród kandydatów IT.

Przez co rekrutacja jest jeszcze trudniejsza, niż przed pandemią.

Z danych Pracuj.pl wynika, że pandemia koronawirusa przyniosła duży wzrost aktywności kandydatów pod ofertami na Pracuj.pl związanymi z nowymi technologiami. Między kwietniem a czerwcem 2020 użytkownicy portalu klikali w nie przeciętnie blisko trzykrotnie częściej w wypadku ofert pracy w kategorii internet/ecommerce, a blisko dwukrotnie częściej – w wypadku kategorii administracja IT i rozwój oprogramowania.

Jednak pandemia pokazała swój wpływ nie tylko w postaci wzmożonego ruchu. Z jednej strony obserwowaliśmy ożywienie ze strony kandydatów, ale z drugiej – większą ostrożność firm pod względem aktywności rekrutacyjnej lub nawet zamrażanie całych rekrutacji. Jak wynika z danych Pracuj.pl początek II kwartału 2020 to okres, w którym rynek pracy w IT najsilniej odczuł konsekwencje pandemii koronawirusa. Sytuacja poprawiała się natomiast wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń i oswajaniem się pracodawców z nowymi okolicznościami. W kwietniu 2020 spadek liczby ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT na Pracuj.pl rok do roku przekroczył 50 proc., w maju zmalał do 36 proc., a w czerwcu wyniósł już 14 proc..

- W I półroczu na portalu zamieszczonych zostało ponad 33 tysiące ogłoszeń IT, a spadek rok do roku wyniósł 23 proc., co odzwierciedlało tendencje na całym rynku pracy. Jednocześnie jednak warto podkreślić, że oferty IT to aż 14 proc. wszystkich ofert na Pracuj.pl w tym okresie. Według Eurostatu specjaliści IT stanowią około 3 proc. pracowników w kraju, więc zainteresowanie pracodawców znacząco przekracza skalę branży w całej gospodarce. Dlatego ta grupa kandydatów wciąż jest w stosunkowo komfortowej sytuacji w porównaniu do innych, mocniej dotkniętych konsekwencjami pandemii - komentuje Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Grupie Pracuj.

CZYTAJ DALEJ »

Warto pamiętać, że dla rekruterów to spore wyzwanie, ze względu na specyfikę rekrutacji specjalistów w tym obszarze - niedobór kandydatów i ich wysokie oczekiwania dotyczące warunków zatrudnienia. Dlatego Pracuj.pl dostosowało strefę Oferty Pracy w IT w wersji beta. Strona już z poziomu głównego panelu umożliwia wyszukiwanie ofert pracy po specjalizacji (np. języku programowania) oraz konkretnej lokalizacji. Na stronie głównej automatycznie jako pierwsze prezentowane są oferty, w których określone zostały widełki zarobków oraz rodzaj oferowanej umowy. Kandydaci mogą korzystać też z mapy, na której zaznaczane są konkretne lokalizacje miejsc pracy. Pracodawcy otrzymali też możliwość oznaczania ofert specjalnymi tagami „praca zdalna” oraz „rekrutacja zdalna”. Bezpieczeństwo i stabilizacja Według rekruterów przebadanych przez Pracuj.pl, pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na zachowania kandydatów IT. Podobnie jak na całym rynku, podobnie w branży IT specjaliści częściej niż w minionych latach zwracają uwagę na bezpieczeństwo i stabilizację miejsca pracy. Częściej niż wcześniej rozważają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, są bardziej ostrożni przy podejmowaniu współpracy na zasadach B2B. Sondują także uważniej ogólną sytuację firmy, która zamieszcza ogłoszenie lub proaktywnie składa im ofertę zatrudnienia. - Eksperci HR z firm technologicznych sygnalizują problemy z przyciągnięciem bardziej doświadczonych kandydatów IT, szczególnie tych posiadających bardziej unikalne kompetencje. Tacy kandydaci wciąż stosunkowo szybko znajdują pracę, jednocześnie jednak są mniej niż wcześniej skłonni do zmiany. Warto zaznaczyć, że postawy stawiające na bezpieczeństwo i mniejszą dynamikę kariery są obecnie uniwersalne wśród osób o unikalnych specjalizacjach w innych branżach, nie tylko w świecie IT - komentuje Paulina Markowicz, Product & Market Researcher w Grupie Pracuj. Jednocześnie rekruterzy sygnalizują przesyt rynku kandydatami na poziomie juniorskim, z niewielkim doświadczeniem lub dopiero wchodzącymi do branży nowych technologii. Pandemia spowodowała jeszcze większy nacisk firm na rekrutację doświadczonych ekspertów IT, gwarantujących przygotowanie do zadań i dobre efekty wykonywanych zadań niemal od pierwszego dnia pracy. Potwierdza te obserwacje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com. Przyznaje, że obecnie firmy nastawione są na osoby z doświadczeniem, bo pracując zdalnie, z ograniczonym kontaktem, trudniej jest wdrożyć juniorów. - Prognozujemy, że jak tylko kwarantanna się skończy, to rekrutacje na juniorów znów ruszą. Dlatego teraz jest bardzo dobry czas, aby nauczyć się podstaw czy zdobyć dodatkowe kompetencje tak, aby zwiększyć konkurencyjność na wciąż nienasyconym rynku pracy. Jak tłumaczy, dziś szkoła obserwuje nie tylko wzrost zainteresowania ofertą szkoleń ze strony osób bez doświadczenia w IT, ale również wśród specjalistów, którzy chcą rozszerzyć umiejętności programistyczne na wyższym, profesjonalnym poziomie - dodaje. Kampania z Tivoltem i UrQueeen Według ekspertów HR rekrutacja specjalistów IT ma swoją specyficzną charakterystykę. Oprócz standardowych kanałów rekrutacyjnych (m.in. ogłoszenia online, targi pracy, wydarzenia branżowe) większość firm sięga także po narzędzia grywalizacji, nietypowe kampanie oraz obecność w wydarzeniach nie kojarzonych zazwyczaj z pracą. Tego typu projekty dotyczą zwłaszcza rekrutacji programistów – grupy kandydatów szczególnie ceniącej sobie możliwość sprawdzania swoich umiejętności oraz mierzenia się z innymi specjalistami w formie gier czy konkursów. Także Pracuj.pl wbija się w ten trend. Przygotował DECODE IT – ogólnokrajowe wyzwanie dla programistów. Użytkownicy mają możliwość stworzenia avatara bohatera, a następnie rozwiązania 7 problemów logicznych. Każde zadanie musi być rozwiązane za pomocą jednego z języków programowania: Java, C#, JavaScript, PHP, C++. Poziom zadań został dostosowany do programistów z większym doświadczeniem zawodowym, zajmujących stanowiska mid/regular i senior. Zwycięzcy oprócz możliwości zmierzenia się z wyzwaniem mają okazję wygrać wartościowe nagrody – zestaw i komputer gamingowy, kartę graficzną oraz vouchery do sklepu x-kom. Przy kampanii z Pracuj.pl współpracują influencerzy branży gamingowej: Tivolt i UrQueeen, a także serwisy związane z branżą IT: Niebezpiecznik.pl, Zaufana trzecia strona i Strefa Kodera. To kolejna inicjatywa Pracuj.pl organizowana na styku branży IT i gamingu. Pod koniec 2019 roku portal został oficjalnym partnerem T-Mobile Ligi Akademickiej – największych rozgrywek e-sportowych w Polsce skierowanych do społeczności akademickiej. W jej ramach Pracuj.pl został pomysłodawcą i patronem nowej kategorii zawodów – mistrzostw w programowaniu „Coding Masters”. Ruch będzie Specjaliści podkreślają, że dla branży IT spowolnienie (nie mówiąc już o regresie) nie będzie tak bardzo bolesne, jak w wielu innych branżach. Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft wyjaśnia, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna. - To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży. Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji. - Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno jest rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśnia Majewski.