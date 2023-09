Rekrutacja w IT. Tych firm kandydaci nie wybiorą, nawet gdy pensje będą wysokie

Podejście firmy do aspektów środowiskowych w tworzonej technologii może wpływać na decyzje rekrutacyjne osób z branży IT (Fot. Shutterstock)

Podejście firmy do aspektów środowiskowych w tworzonej technologii może wpływać na decyzje rekrutacyjne osób z branży IT (Fot. Shutterstock)

Pieniądze mają ogromne znaczenie, ale nie tylko one się liczą w branży IT podczas rekrutacji. Z raportu the:protocol wynika, że aż 60 proc. specjalistów IT woli aplikować do firmy, która ma długofalową strategię ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

W części dziedzin i specjalizacji branży IT rywalizacja między firmami jest coraz bardziej wyrównana, szczególnie w kwestii wynagrodzeń. Na wybór oferty wpływają więc czynniki pozafinansowe: wykorzystywane technologie, metody pracy zespołów czy dostępność elastycznych modeli zatrudnienia. Obok nich coraz ważniejsza okazuje się etyka i kultura organizacyjna firmy: jej podejście do wpływu na otoczenie czy zaangażowanie społeczne.

Przyjmuje się, że branża IT przyczynia się do powstania od 1 do 5 proc. wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych.

- Wynika to wprost z naszych nawyków technologicznych, ponieważ każde działanie na smartfonie czy laptopie zostawia ślad w postaci danych, które są zapisywane w centrach danych, a takie obiekty są zasilane energią elektryczną 24/7. Według raportu Green House Data do 2050 roku centra przechowywania danych mogą konsumować już ok. 20 proc. całej produkowanej globalnie energii. Tak duże zużycie energii wynika z zapotrzebowania na stałe działanie serwerów, chłodzenie, zasilanie czy oświetlanie samego pomieszczenia, w którym znajdują się systemy przechowywania danych. Wszystko to generuje określony koszt energetyczny, który wpływa na emisję – mówi agencji Newseria Biznes Sławomir Soszyński, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Przyjmuje się, że branża IT przyczynia się do powstania od 1 do 5 proc. wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych (Fot. Claudio Schwarz/Unsplash)

Nie dziwi więc fakt, że podejście firmy do aspektów środowiskowych w tworzonej technologii może wpływać na decyzje rekrutacyjne osób z branży IT. W badaniu the:protocol zapytano respondentów, czy podejście pracodawców do ekologii cyfrowej podnosi skłonność do aplikowania o pracę. Każdy z poniższych czynników był rozważany w hipotetycznej sytuacji, gdy oferty brane pod uwagę prezentują podobne wynagrodzenie i zakres zadań.

Działania firmy mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu technologii na środowisko byłyby skuteczną dodatkową zachętą, by dla niej pracować dla 6 na 10 badanych specjalistów IT. Taki sam odsetek chętniej aplikowałby do pracodawcy, który ma długofalową strategię ograniczania negatywnych skutków swojej działalności.

Z niemal równie dobrym odzewem spotykają się kwestie dotyczące wpływu technologii na młodsze pokolenia. 56 proc. kandydatów IT chętniej zaaplikuje do firmy, która angażuje się w promocję edukacji cyfrowej wśród uczniów i uczennic. Tyle samo pozytywnie odbierze pracodawcę zaangażowanego w przeciwdziałanie uzależnieniu osób niepełnoletnich od technologii.

Ekologia cyfrowa pod lupą. Specjaliści coraz częściej przyglądają się firmowym misjom i wizjom

Blisko połowa specjalistów IT uczestniczących w badaniu the:protocol uważa, że realnie działająca polityka klimatyczna będzie coraz silniej wpływać na gotowość kandydatów do pracy dla konkretnych firm.

Co za tym idzie - rośnie rola transparentnej, otwartej komunikacji podejmowanych działań. Niemal 60 proc. przebadanych ekspertów IT uważa, że pracodawcy powinni jawnie komunikować podejście do kwestii ochrony środowiska, zaledwie kilka procent mniej – że powinno to dotyczyć także bezpośrednio ekologii cyfrowej.

Z kolei równo połowa podkreśla, że to właśnie pracodawcy technologiczni powinni informować, jak ograniczają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko – jako firmy szczególnie wpływające na relacje technologii z kwestiami ekologicznymi.

- Dobrze opłacani specjaliści coraz częściej przyglądają się firmowym misjom i wizjom, wybierając pracodawców spójnych z ich oczekiwaniami. Jak pokazuje nasze badanie, aż 60 proc. osób z branży IT deklaruje, że chętniej aplikowałoby do organizacji, które redukują negatywny impakt technologii na środowisko. To bardzo ważna informacja i wskazówka dla pracodawców. Tego typu rozpoznania z pewnością będą miały długofalowy wpływ na budowanie ofert rekrutacyjnych - podkreśla Piotr Trzmiel, Head of Growth w the:protocol.

- Co wydarzy się za chwilę, doskonale pokazują przykłady zagraniczne. Jedna z niemieckich firm poszukiwała jakiś czas temu osoby na stanowisko tzw. green software developera. Oferta akcentowała zarówno ekologiczną kulturę organizacji, jak i możliwość pracy przy projektach eko w tzw. duchu green coding (ograniczającym wpływ procesu programowania na środowisko). Skoro – jak pokazuje badanie the:protocol – generacja Y jeszcze mocniej niż poprzednicy akcentuje wagę, jaką ma dla niej postawa ekologiczna pracodawcy, to z czasem na rynku pracy IT będzie pojawiać się więcej takich ofert – dodaje Piotr Trzmiel.

Kobiety częściej przy wyborze pracodawcy przykładają wagę do wartości i misji firmy

Szczególną wagę do kwestii ekologii cyfrowej przykładają kobiety pracujące w IT. Jawnej komunikacji podejścia do tej dziedziny oczekuje 61 proc. badanych respondentek z tej grupy – wyraźnie więcej niż mężczyzn (51 proc.). Kobiety znacznie częściej oczekują od pracodawców technologicznych, że będą informować kandydatów i kandydatki o swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska – taką opinię wyraziło 63 proc. pytanych specjalistek. Wśród mężczyzn było to 44 proc. respondentów.

Blisko połowa specjalistów IT uczestniczących w badaniu the:protocol uważa, że realne działająca polityka klimatyczna będzie coraz silniej wpływać na gotowość kandydatów do pracy dla konkretnych firm (Fot. Sigmund/Unsplash)

Kobiety znacznie częściej zwracają uwagę na przekazy rekrutacyjne związane z obszarem odpowiedzialności klimatycznej. 55 proc. badanych respondentek pracujących w branży przyznaje, że przy wyborze pracodawcy przykładają wagę do wartości i misji firmy, do której aplikują. Dla porównania wśród mężczyzn odsetek jest wyraźnie niższy i wynosi 39 proc.

Jeszcze więcej, bo 57 proc. badanych kobiet wykonujących zawody IT podkreśla, że jest dla nich istotne, czy rozwiązania technologiczne tworzone w pracy mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wśród mężczyzn podobną opinię wyraża 45 proc.

Generacja Y w natarciu. Młodzi są wymagający i proekologiczni

Na związek ekologii cyfrowej i decyzji rekrutacyjnych zdaje się wpływać także wiek. Wśród badanych pracujących w obszarze nowych technologii, wyróżnia się pod tym względem grupa wiekowa 25-34, czyli szeroko rozumiana generacja Y.

To jej reprezentanci zdecydowanie najczęściej deklarowali, że przy decyzjach rekrutacyjnych zwracają uwagę na wartości i misję firmy – odpowiedziało tak 58 proc. pracowników i pracowniczek IT w wieku 25-34 lat. To nieco więcej niż w przypadku generacji Z, uważanej zazwyczaj za najbardziej proekologiczną (55 proc.) oraz wyraźnie więcej niż w starszych grupach (39 proc. grupy 35-44 oraz 25 proc. grupy 45-65).

Dane te należy traktować z ostrożnością, natomiast mogą być rozważane jako wskazówka, że specjaliści IT z młodszych pokoleń, ale reprezentujący grupy już bardziej „osadzone” na rynku pracy i pewne siebie, mogą zwracać uwagę na kwestie ekologii cyfrowej bardziej niż inne.

Źle prowadzona komunikacja wokół ekologii cyfrowej może negatywnie wpływać na rekrutację i wyniki firmy

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że według większości badanych specjalistów IT wpływ technologii będzie coraz mocniej odbijać się na ogólnym wizerunku firm – nie tylko postrzeganych w roli pracodawcy, ale także np. dostawcy usług czy urządzeń cyfrowych. Takiego wzrostu efektów wizerunkowych spodziewa się 61 proc. respondentów, a tylko co dziewiąta osoba ma odwrotne zdanie.

Ta statystyka pokazuje, że zaniedbana i źle prowadzona komunikacja wokół ekologii cyfrowej może negatywnie wpływać na rekrutację, retencję specjalistów technologicznych lub po prostu na osiągane wyniki finansowe.

- Wyniki badania są częściowo zbieżne z naszymi doświadczeniami w rekrutacji i działaniach EB. My też widzimy zainteresowanie podejściem do ekologii czy odpowiedzialności społecznej wśród kandydatów do pracy i pracowników. Najczęściej pytają jednak nie o ekologię cyfrową, a ogólnie o strategię ESG, rozwiązania produktowe czy ekologiczne biura. 61 proc. respondentów badania zgodziło się ze stwierdzeniem, że wpływ tworzonej technologii na środowisko będzie odbijać się na wizerunku firm - mówi Karolina Stogidis, employer branding ekspert z mBanku.

- Choć kandydaci nie pytają wprost o ekologię cyfrową w mBanku, to widzimy, że uruchomienie nowoczesnego data center czy projekt przejścia do chmury publicznej mają pozytywny wpływ na nasz wizerunek poprzez zainteresowanie kandydatów ofertami pracy w tych obszarach – podsumowuje Karolina Stogidis.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl