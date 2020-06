Rekrutacja w dobie pandemii. HR ma pełne ręce roboty

Działy HR zwracają uwagę na fakt, że obecnie tzw. „spływ” CV (liczba napływających aplikacji) jest dużo większy niż kilka miesięcy temu. Więcej dostępnych kandydatów na rynku pracy nie zawsze ułatwia proces rekrutacji. Choć w przypadku rekrutacji na niskie, niewymagające stanowiska, jest to dla pracodawców sytuacja pozytywna, to przy poszukiwaniu specjalistów, czy osób na kluczowe stanowiska, może wiązać się ze sporym wyzwaniem, ale też ryzykiem.

Pierwszą kwestią jest czas, którego należy poświęcić znacznie więcej niż kiedyś, by przeanalizować zwiększoną liczbę otrzymanych CV. A przecież wstępna selekcja to dopiero początek całego procesu rekrutacyjnego. Równie ważny jest właściwy dobór kandydatów. Napięta sytuacja na rynku pracy powoduje świadome, a czasem nieświadome działania osób aplikujących o pracę, by za wszelką cenę zdobyć pożądane stanowisko.

Widoczna jest dużo większa elastyczność niż kiedyś w kwestii warunków zatrudnienia, wzrosła otwartość na przebranżowienie, czy objęcie niższej pozycji w organizacji. Jest to zauważalne między innymi w sektorze turystycznym, marketingowym lub choćby w branżach związanych z benefitami pozapłacowymi. Takie zmiany świadczą o dużej determinacji potencjalnych pracowników, ale istotne jest zbadanie źródła i siły tej motywacji.

Jednak, tu może być pułapka, o której lepiej wiedzieć. Warto sprawdzić, na ile gotowość na zmiany jest trwała, a na ile wymuszona obecną sytuacją i będzie zmniejszać się w miarę normalizowania się rynku pracy. Równie kluczowa jest ocena, czy osoba deklarująca chęć i otwartość, by poznać nową branżę, rzeczywiście jest adekwatna i obiektywnie ma szansę sprostać wymogom na danym stanowisku. Doświadczeni rekruterzy mają umiejętność filtrowania informacji i odczytywania sygnałów pojawiających się w trakcie procesu rekrutacji, a to pozwala na rzetelną ocenę prawdziwych motywacji kandydata i jego realnych kompetencji.

Choć z jednej strony na rynku mamy do czynienia z większą liczbą osób poszukujących pracy, z drugiej przy określonych wymaganiach pracodawcy, konieczne może być sięgnięcie po specjalistów, którzy utrzymali zatrudnienie. Mając w miarę stabilną sytuację zawodową, bardzo niechętnie myślą oni jednak i rozmawiają o zmianie pracy.

Aby ich przekonać, rekruter musi przeistoczyć się w prawdziwego handlowca, który potrafi tak „sprzedać” ofertę pracy, by bierny kandydat wziął ją pod uwagę, pomimo świadomości ryzyka, jakie może nieść zmiana pracodawcy. Tacy kandydaci najczęściej też oczekują dużo wyższych wynagrodzeń niż przed pandemią, chcąc zrekompensować sobie ewentualne ryzyko. Dla HRowca, który na co dzień nie zajmuje się head huntingiem, może być to spore wyzwanie.

- Umiejętna selekcja kandydatów wymaga dziś bardziej niż kiedykolwiek odpowiednich zasobów i doświadczenia - wskazuje Katarzyna Leśniewska p.o. dyrektor rekrutacji w agencji doradztwa personalnego LeasingTeam Professional.

Co więcej, epidemia koronawirusa sprawiła, że rekruterzy musieli spojrzeć na nowo na proces rekrutacyjny. Jak informuje portal Pracuj.pl, co czwarte zamieszczone ogłoszenie zostało oznaczone tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna”. Sam serwis testuje nowe narzędzie do spotkań wideo, które będzie dostępne dla wszystkich pracodawców. Tendencja do przenoszenia rekrutacji do sieci nabrała rozpędu.

- Rola rekruterów i wykorzystywane przez nich narzędzia w ostatnich latach mocno ewoluują - wraz z coraz większą digitalizacją biznesu oraz nowymi oczekiwaniami kandydatów. Aktywność specjalistów HR w sieci czy mediach społecznościowych to jeden z aspektów zjawiska ogólnej cyfryzacji rekrutacji. Składają się na nie także m.in. rosnące wykorzystanie przez kandydatów aplikacji mobilnych, wspierających poszukiwanie pracy czy też sięganie przez rekruterów po narzędzia chmurowe w modelu SaaS, usprawniające i częściowo automatyzujące zarządzanie rekrutacjami - opowiada Karolina Bieńkowska, ekspertka ds. pozyskiwania talentów w Grupie Pracuj.