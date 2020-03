Rekrutacja w dobie koronawirusa: telefon, komunikator, social media

Tego nikt się nie spodziewał. Niemal z dnia na dzień firmy i specjaliści HR musieli znaleźć sposób walki z poważnymi ograniczeniami. Jak informuje portal Pracuj.pl co czwarte zamieszczone ogłoszenie zostało oznaczone tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna”. Jednak jak przypominają specjaliści, rekrutacja online powinna opierać się na określonych zasadach. Inaczej może przynieść więcej szkody niż korzyści.

- Wiele działów HR nie może pozwolić sobie na odkładanie procesów rekrutacyjnych na bliżej nieokreśloną przyszłość. Niezależnie od tego, czy przerwa w płynnych, „fizycznych” działaniach HR będzie trwać kilkanaście dni, kilka tygodni czy dłużej, pracodawcy potrzebują narzędzi umożliwiających utrzymanie sprawności bieżących aktywności rekruterów. W krótkiej perspektywie więc np. Skype czy Google Hangouts są szybkim rozwiązaniem, pomagającym w zarządzeniu zmianą - tłumaczy Łukasz Marciniak, Grupa Pracuj.

W aranżacji spotkań on-line, rekruterzy wykorzystują powszechnie dostępne rozwiązania. Należą do nich m.in. Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber Messenger oraz Microsoft Teams.

Jednym z największych plusów tego typu rozwiązań jest ich mobilność. Wiele z tych aplikacji działa na smartfonach, co uniezależnia rekruterów od komputera.

- W długiej perspektywie warto zadbać o spójność wykorzystywanych narzędzi i ich dopasowanie do celów HR. Można się więc spodziewać, że coraz więcej firm zajmujących się rekrutacją online będzie pilnie wprowadzać nowe możliwości dla klientów, dodatkowo wspierające rekruterów w nowych okolicznościach - dodaje Marciniak.

Pracuj.pl wdrożył wersję beta nowej funkcji w Strefie Pracodawcy „Rekrutacja online”. Umożliwia ona aranżowanie rozmów online z kandydatami aplikującymi przez serwis. Dzięki temu wszystkie informacje o kandydacie, relacje z nim, statystyki rekrutacji i szczegóły ogłoszenia zostają w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie znajduje się obecnie w fazie testów i ma zostać udostępnione wszystkim pracodawcom jeszcze w marcu.

Jasno i szczerze

Sytuacja jest trudna także dla samych pracowników. Koronawirusa jako czynnik wyjątkowej niepewności na rynku pracy budzi obawę o dotychczasowe zatrudnienie i niekiedy zachęca do bardziej intensywnego rozglądania się za ofertami.

Jak podkreślają specjaliści, istotne jest, by wysyłać kandydatom jasne komunikaty. Ogłoszenia powinny wyraźnie przedstawiać formę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czy etapy, które będzie musiał przejść aplikujący.

Według badań eRecruiter 88 proc. z nich oczekuje od pracodawców szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy.

Łatwiej będzie teraz zachęcić do udziału w rekrutacji osobę, która będzie pewna możliwości przejścia jej w pełni zdalnie. Dlatego serwis Pracuj.pl umożliwił pracodawcom oznaczanie ofert tagami "rekrutacja prowadzona online" oraz "rekrutacja prowadzona telefonicznie".

- Pod tagiem „rekrutacja prowadzona online” już kilka dni od jego wprowadzenia widniała co czwarta aktywna oferta na Pracuj.pl. Zdecydowaliśmy o bardzo szybkim wdrożeniu tej funkcji na portalu w wyniku licznych rozmów, toczonych w ostatnich tygodniach z kandydatami, specjalistami HR, a szczególnie rekruterami. W ten sposób pracodawcy chcą wysłać jasny sygnał kandydatowi, że w obecnej sytuacji są gotowi przeprowadzić proces rekrutacyjny od początku do końca zdalnie. Zachęcamy do wdrażania takiej możliwości kolejnych rekruterów, wspieramy ich też w wyborze odpowiednich narzędzi - dodaje Marciniak.

Uwaga, instrukcja!

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzanie rekrutacji on-line warto zadbać o jeszcze jedną kwestię. Rekruter powinien przesłać podstawowe wskazówki dotyczące spotkania potencjalnemu pracownikowi.

Warto wcześniej rozwiązać kwestie techniczne, np. przesyłając rozmówcy krótki manual obsługi wykorzystywanego narzędzia w formie infografiki lub jednostronicowej instrukcji. Można przy tej okazji zwrócić uwagę na kwestie jakości połączenia internetowego czy dostępności kamery w urządzeniu mobilnym.

Kandydat będzie wdzięczny, jeśli wcześniej nakreślimy mu wstępnie agendę rozmowy, czas jej trwania i główne segmenty – szczególnie, jeśli nie miał on wcześniej do czynienia z rozmowami kwalifikacyjnymi prowadzonymi zdalnie.

Sam rekruter powinien wcześniej zapoznać się z funkcjami obsługiwanego podczas rozmowy narzędzia. Warto przeprowadzić wcześniej kilka testowych rozmów np. ze współpracownikami, by uniknąć technicznych "wpadek". Ponadto warto zadbać o wybór cichego, komfortowego i dobrze oświetlonego miejsca do prowadzenia rozmowy.