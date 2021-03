Rekrutacja w czasie pandemii. Tych błędów powinni unikać pracodawcy

Po spotkaniu kandydata z rekruterem następuje czas oczekiwania. Kandydat liczy na jak najszybsze otrzymanie informacji zwrotnej na temat rekrutacji. Tymczasem, jak pokazują wyniki badania „Rekrutacja 2021” przeprowadzonego przez HRK, zdaniem 67 proc. kandydatów brak odpowiedzi ze strony rekrutera to sytuacja notoryczna.

Wyniki badania „Rekrutacja 2021” firmy HRK pokazują, w jakim czasie kandydaci chcieliby otrzymać informację zwrotną na temat statusu ich aplikacji. 46 proc. badanych odpowiedziało, że najlepszym czasem jest okres 7 dni od momentu wysłania aplikacji. Jedynie dla 2 proc. badanych czas odpowiedzi nie jest istotny.

Tymczasem liczba spływających CV często nie pozwala na szybką reakcję, zaś w przypadku pracy agencji rekrutacyjnych czas ten wydłuża się o dodatkowe pośrednictwo agencja - klient - agencja.

Jak z kolei wynika z badania eRecruiter, przedłużające się procesy to również jedna z największych bolączek rekruterów. Długotrwałe rekrutacje nie tylko skutecznie zniechęcają kandydatów, ale przede wszystkim stanowią istotny koszt dla biznesu. Autorzy badania zapytali również o czynniki, które mają negatywny wpływ na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Dlaczego procesy rekrutacyjne się wydłużają? Respondenci badania eRecruiter na pierwszym miejscu stawiają niską jakość aplikacji. Twierdzi tak 8 na 10 badanych. Bolączką rekruterów jest także zbyt mała liczba aplikujących kandydatów. Przed wybuchem pandemii deficyt zgłoszeń odczuwała połowa przedstawicieli HR, a dodatkowo blisko 44 proc. z nich borykało się z nieprzychodzeniem kandydatów na umówione spotkania. Także w środku organizacji coś nie zawsze zagra czysto. 35 proc. rekruterów skazało, że źle na rekrutację wpływa również zbyt długie oczekiwanie na ocenę kandydatów przez menedżerów. Ostatni element, jaki podali to konieczność poszukiwania kandydatów przez różne kanały.

Pierwszy kontakt

Dla ponad połowy kandydatów obojętne jest, z kim będą mieć pierwszy kontakt w sprawie oferty pracy (56 proc.). Wśród osób, które wybrały konkretną osobę, wybór często padał na rekrutera wewnętrznego (37 proc.). Kontakt ten jest postrzegany przez uczestników badania jako coś, co potencjalnie może skrócić czas trwania procesu rekrutacyjnego. Z drugiej strony wiele osób zarzuca im niewystarczającą opiekę na wszystkich etapach rekrutacji oraz brak informacji zwrotnej w przypadku niezainteresowania kandydaturą danej osoby pomimo obiecanego kontaktu.

Z kolei rekruterzy zewnętrzni, według ankietowanych, charakteryzują się lepszą obsługą kandydata, większą wiedzą na temat procesów HR oraz obiektywnym spojrzeniem na branżę oraz klienta na tle konkurencji. Dodatkowo, w przypadku odrzucenia kandydatury przez klienta, są w stanie zaproponować inne procesy rekrutacyjne.

Lista pytań kandydatów

Podczas pierwszego kontaktu z rekruterem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, kandydaci oczekują odpowiedzi na szereg pytań. Jest to kolejny, oprócz ogłoszenia o pracę, kluczowy moment rekrutacji, bowiem to właśnie od niego zależy czy dany kandydat zgodzi się wziąć udział w dalszym procesie rekrutacyjnym.

Uczestnicy badania „Rekrutacja 2021” wskazali, że podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z rekruterem chcieliby uzyskać informacje na temat oferowanego wynagrodzenia (35 proc.) oraz poznać szczegółowy zakres obowiązków na danym stanowisku pracy (34 proc.). Kandydaci pytają także o liczbę etapów i czas trwania procesu rekrutacyjnego (13 proc.), ścieżkę kariery (9 proc.), warunki zatrudnienia (8 proc.) i oferowane przez pracodawcę benefity (8 proc.).

- Kandydaci mają również negatywne doświadczenia z procesów, w których brali udział. Podczas prowadzenia kandydata w procesie rekrutacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na bieżący kontakt z kandydatem w trakcie trwania procesu, dokładną informację na temat tego, jak proces będzie wyglądał i o ewentualnym wydłużeniu się procesu, informację zwrotną dla kandydata – jasny feedback na temat podjętych decyzji w procesie - mówi Ewa Tul, business unit manager HRK HR&Admin.

Jeżeli dochodzi do rozmowy telefonicznej z kandydatem, należy pamiętać, że kandydaci oceniają nie tylko samą ofertę, ale również kontakt z drugą osobą. Według respondentów badania HRK najważniejsza jest komunikacja nastawiona na jasne i precyzyjne przedstawienie szczegółów oferty (87 proc.). Na drugim miejscu znalazło się merytoryczne przygotowanie do rozmowy (77 proc.) oraz kultura osobista (56 proc.).

Spotkanie z rekruterem

Po udanej telefonicznej rozmowie rekrutacyjnej przychodzi czas na kolejny etap, czyli spotkanie. Może się ono odbyć zarówno w siedzibie firmy, agencji rekrutacyjnej, w kawiarni, jak i poprzez wideokonferencję. To właśnie spotkania online są w czasie pandemii najczęściej wybierane ze względów bezpieczeństwa.

Jednak mimo powszechnego stosowania tej formy spotkań, nie jest ona szczególnie preferowana przez kandydatów. Uczestnicy badania zostali zapytani, jaką formę rekrutacji preferują - 94 proc. wybrało spotkanie w siedzibie firmy, do której aplikują. Na dalszych miejscach znalazły się: rozmowa telefoniczna (48 proc.), wideokonferencja (31 proc.), spotkanie w lokalu na mieście (17 proc.), Assessment Centre (17 proc.) oraz konkurs (4 proc.).

Co ciekawe, coraz więcej osób chce wziąć udział w sesji Assessment Centre, która obecnie uważane jest za najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji oraz dopasowania potencjalnego pracownika do kultury organizacyjnej pracodawcy. Warto jednak podkreślić, że jest to wybór osób posiadających już duże doświadczenie zawodowe i świadomych swojej rynkowej wartości.

- Dość powszechnie, ale błędnie, uważa się, że Assessment Centre to pracochłonne i drogie narzędzie. Jednak wiele firm przekonało się w praktyce, że warto poświęcić np. dodatkowych kilka godzin na dogłębną weryfikację kandydata. Wiedza pozyskana z takiego badania eliminuje ryzyko błędów rekrutacyjnych, jak również stanowi bezcenną wiedzę na temat tego, jakim potencjałem dysponuje przyszły pracownik. Poza tym, już od pierwszych dni pracy wiadomo, jak wspierać go w rozwoju, jak go motywować oraz jaką swobodę w działaniu mu zaoferować. Innymi słowy, AC pozwala o wiele skuteczniej dobrać właściwą osobę na dane stanowisko, co zapewnia jego wyższą efektywność, a co za tym idzie lepsze rezultaty dla firmy – mówi Justyna Lipowska, project manager HRK Assessment & Development Centre.



Na spotkaniu rekrutacyjnym nie tylko miejsce czy forma odgrywa kluczowe znaczenie - kandydaci w bardzo dużym stopniu zwracają uwagę na styl komunikacji, mowę ciała czy etykę - także wtedy, gdy rozmowa odbywa się za pomocą komunikatorów wideo. Uczestnicy badania zostali zapytani o to, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę podczas spotkania rekrutacyjnego. Zdecydowana większość badanych wskazała sposób prowadzenia rozmowy (82 proc.), z naciskiem na dialog, a nie wywiad. Kolejno znalazły się przygotowanie do rozmowy przez rekrutera (68 proc.) oraz atmosfera podczas spotkania (66 proc.).

Nie tylko kandydaci, ale również rekruterzy bacznie obserwują swojego rozmówcę podczas spotkania twarzą w twarz. Z badania przeprowadzonego przez serwis InterviewMe wynika, że dla 75 proc. pracodawców udzielanie wymijających odpowiedzi jest najgorszym błędem, jaki może popełnić kandydat. Jednocześnie dla blisko połowy przebadanych (43 proc.) zbyt duża pewność siebie kandydata podczas rozmowy jest czynnikiem dyskwalifikującym. 77 proc. ankietowanych nie zwraca uwagi na stres, jaki towarzyszy kandydatowi do pracy, uznając to za coś zupełnie normalnego.

Badanie pokazało również, że rekrutujący powoli odchodzą od sztywnych ram dress codu. Tylko 6,4 proc. rekruterów twierdzi, że zdecydowanie odrzuciłoby kandydata, który przyszedł na rozmowę o pracę nieodpowiednio ubrany.

Informacja zwrotna na wagę złota

Kandydat liczy na szybki feedback względem swojej osoby, zaś rekruter potrzebuje czasu na sprawdzenie innych kandydatów oraz przeanalizowanie zatrudnienia odpowiedniego z nich. W tym momencie następuje cisza. 67 proc. badanych stwierdziło, że brak odpowiedzi ze strony rekrutera to sytuacja notoryczna, u 28 proc. ankietowanych tego typu sytuacja występowała sporadycznie. Jedynie 4 proc. kandydatów zawsze otrzymuje informację zwrotną na swój temat.

Pomimo braku kontaktu ze strony rekrutera, aż 49 proc. kandydatów próbowało jako pierwsi skontaktować się z nim - bezskutecznie.

Tymczasem, jak pokazuje badanie eRecruiter, negatywne doświadczenia z procesu rekrutacji mogą w przyszłości spowodować utratę 1/3 aplikacji na wolne stanowiska. Blisko 33 proc. kandydatów, którzy odniosą złe wrażenia podczas procesów rekrutacyjnych nie zaaplikuje do firmy ponownie. 28 proc. chętnie podzieli się także negatywnymi wrażeniami z procesu rekrutacji. A zdanie innych jest wyjątkowo ważne. 40 proc. badanych kandydatów bierze pod uwagę zdanie innych przy podejmowaniu decyzji o zaaplikowaniu do konkretnej firmy.

Utrata potencjalnego kandydata to nie wszystko. Traci także sama marka. 65 proc. polskich specjalistów zmienia nastawienie do marki, z którą mieli złe doświadczenia jako kandydaci do pracy. W przypadku 1 na 5 badanych negatywne wrażenia odniesione w procesie rekrutacji mają bezpośrednie przełożenie na rezygnację z zakupu produktów lub usług marki, ponieważ kandydaci nie kupują słabo prowadzonej rekrutacji.