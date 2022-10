Rekrutacja to wyzwanie. Utrzymanie zespołu to ciężka praca

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 11 paź 2022 0:01





Rozpędzone procesy automatyzacji prowadzone w polskich firmach to ogromne wyzwanie. To nie tylko budowa "nowych zasad gry" w firmach. To ogromne wyzwanie rekrutacyjne, szczególnie dla firm, które dziś stoją w obliczu wprowadzenia zmian jakie niesie za sobą Przemysł 4.0. Inżynierowie to grupa zawodowa poszukiwana jak nigdy wcześniej na polskim rynku pracy (fot. Cherrydeck/Unsplash)

Przeniesienie realizacji projektów z powodu pandemii, przyspieszone procesy digitalizacji, rozwój Przemysłu 4.0 sprawiają, że dziś firmy borykają się ze sporymi problemami rekrutacyjnymi.

Z raportu Pracuj.pl wynika, że inżynierowie to grupa zawodowa poszukiwana jak nigdy wcześniej na polskim rynku pracy.

Dla pracowników liczy się dziś nie tylko wynagrodzenie. Coraz istotniejszym czynnikiem jest kultura organizacyjna firmy.

Bez ludzi polskie firmy będą miały spory problem nadążyć za dynamicznymi zmianami, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie.

Wyzwaniem jest jednak rekrutacja nowych pracownikow i zatrzymanie tych, o który dziś walczy rynek.

Zmiana i umiejętność adaptacji w nowych warunkach

Jaki jest popandemiczny rynek pracy i jakie są dziś firmy? Iwona Suchomska, CEO firmy konsultingowej Keystone, podkreśla, że dziś nic nie jest takie samo, jak na początku roku 2020.

- Gdy zastanowimy się, co stało się w naszym życiu prywatnym i zawodowym, to wszyscy znajdą elementy, które wyglądają zupełnie inaczej. To, czego dziś potrzebują przedsiębiorcy, bazując na firmach, z którymi współpracujemy, to przede wszystkim potrzeba ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zmianie. Pierwszą niezbędną dziś kompetencją jest adaptacja - umiejętność dostosowania się do wspomnianych zmian. Jednak by to zrobić, musimy te mechanizmy rozumieć - wyjaśnia.

Iwona Suchomska, CEO Keystone (fot. PTWP)

Zatrudnić inżyniera to wyzwanie

Z raportu Pracuj.pl wynika, że inżynierowie to grupa zawodowa poszukiwana jak nigdy wcześniej na polskim rynku pracy. Na 597 000 ofert pracy, które zamieścili pracodawcy w I półroczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl, oferty skierowane do inżynierów stanowiły 10 proc.

To wyzwanie dla firm i agencji pracy, które dziś muszą pozyskiwać najlepszych. - Faktycznie odczuwamy duże braki inżynierów. Jest to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszy aspekt to jest pandemia. Wiele projektów, które zaplanowano na 2020 rok, należało przenieść na późniejszy okres. Dziś mamy do czynienia ze zdublowaniem projektów - realizujemy te przeniesione i te zaplanowane na 2022 - zauważa Teresa Sielawa, dyrektor ds. personalnych w Nexteer Automotive Polska. Teresa Sielawa, dyrektor ds. personalnych w Nexteer Automotive Polska (fot. PTWP) Drugim czynnikiem jest brak dostępnych inżynierów na rynku. - Poszukujemy głównie softwarowców, hardwarowców, control system managerów, specjalistów od cyberbezpieczeństwa. To są specjalności, które się bardzo rozwinęły, związane są mocno z elektryfikacją pojazdów a ta wiąże się z całkowitymi zmianami - wyjaśnia. Jak dodaje, sposobem na pozyskanie inżynierów są między innymi kampanie rekrutacyjne, w których pokazywana jest na przykład kultura organizacyjna firmy. Zobacz: Menedżerowie największymi "hamulcowymi" zmian w firmach Pracownik prosto po studiach to dobry pracownik? Wakaty uzupełnić mogą nie tylko Ci, którzy doświadczenie na rynku pracy już mają. Sposobem jest rekrutacja "świeżych" absolwentów uczelni technicznych. Jednak czy wszystkie kierunki kształcą inżynierów "skrojonych" pod Przemysł 4.0? - Niestety nie wszystkie kierunki dają szansę szybkiego znalezienia pracy. W przypadku wydziału, którym ja kieruję, nasi absolwenci nie mają problemów z otrzymaniem pierwszej pracy. Widzimy to, obserwując ich losy. Powiem więcej, znaczna część pracę rozpoczyna już na studiach. Kończąc pierwszy stopień, często zdarza się, że firmy namawiają ich do tego, by nie kontynuowali nauki, otrzymują podwyżki i awanse. To jest trend, który dotarł do nas z zachodu. Dziś dużym problemem jest rekrutacja kandydatów na drugi stopień studiów - wyjaśnia Anna Timofiejczuk, rektor wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Anna Timofiejczuk, rektor wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (fot. PTWP) Coraz popularniejszy system studiów dualnych daje firmom dostęp do pracowników, którzy mają doświadczenie przy realizacji złożonych projektów. - Pierwszy staż studenci dualni mają po pierwszym semestrze. Do połowy grudnia trwają zajęcia, bardzo skondensowane. Następnie przez około dwa miesiące trwa staż w firmie. Zajęcia w drugim semestrze trwają mniej więcej do maja. Następnie w okresie wakacyjnym wraz z urlopami są w firmach. Wypracowany wraz z firmami model pozwala włączać studentów w całe projekty - dodaje. W obecnej sytuacji zasadne wydaje się być pytanie, czy ratunkiem dla firm nie okaże się zatrudnianie w oparciu o doświadczenie (zdobywane np. podczas studiów), nie zawsze poparte dyplomem wyższej uczelni. Z badań rynku pracy wynika, że w Wielkiej Brytanii pod koniec 2021 roku milion miejsc nie zostało obsadzonych tylko ze względu na wymóg posiadania dyplomu studiów wyższych. Z opublikowanych w sierpniu badań firmy Remote (eksperci ds. HR i płac) wynika, że zatrudnienie oparte na umiejętnościach wzrosło tu w ciągu ostatniego roku o 63 proc. Marek Drewniak, kierownik sekcji badań i rozwoju w dziale automatyki firmy Aiut, odpowiada, że o ile pracodawcy nie będą wymagać studiów drugiego stopnia (dających tytuł magistra), tak tytuł inżyniera będzie przez nich wymagany. - Przez sam fakt, że dziś na rynku brakuje rąk do pracy, myślę, że w dłuższej perspektywie to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia, przynajmniej na poziomie ukończenia drugiego stopnia studiów. Wydaje mi się, że zdobycie tytułu inżyniera będzie wystarczające. Co można także zaobserwować na rynku, gdzie osoby, które mają zagwarantowaną pracę, nie myślą o tym, by kontynuować studia - wyjaśnia Marek Drewniak. Marek Drewniak, kierownik sekcji badań i rozwoju w dziale automatyki firmy Aiut (fot. PTWP) Dodaje też, że pracodawcy jeszcze przez długi czas będą wymagać od swoich pracowników tytułu inżyniera, co jest w pewnym stopniu potwierdzeniem zdobycia kompetencji inżynierskich. Jak podkreśla, studia pierwszego stopnia kształtują kompetencje niezbędne w pracy zespołowej. - Uczelnie wykształcają umiejętności ogólnego radzenia sobie w środowisku pracy, rozwiązywania problemów technicznych, konsultacji, raportowania. Bez przejścia przez ścieżkę uczelnianą nie ma szans, by zdobyć właśnie te umiejętności - zaznacza. Zbudować poczucie przynależności Wspomniana wyżej kultura organizacyjna to nieodłączny element każdej firmy. Szczególnie w czasach dominacji pracy zdalnej czy hybrydowej, pracownicy coraz bardziej zwracają uwagę na to, czy dobrze czują się w pracy, czy się realizują, jaki jest klimat w pracy. Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services, zauważa, że dziś dla pracowników jednym z istotniejszych elementów jest poczucie przynależności do zespołu. - Ważnym elementem jest budowanie społeczności, które chcą pracować razem, chcą się razem rozwijać. Być może to jest truizm, ale wynagrodzenie jest oczywiście ważne, jednak bardzo szybko się do niego przyzwyczajamy. Jeśli ktoś zarabiał 5 tysięcy i nagle zaczyna zarabiać 20 tysięcy, po roku zacznie mieć potrzebę wyższego wynagrodzenia. W dłuższym terminie zarobki przestaną być rzeczą, która pozwoli nam na dłużej zatrzymać pracownika. Długofalowo element rozwojowy i możliwość uczestnictwa w społeczności będą najważniejsze - wyjaśnia. Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services (fot. PTWP) Z badań przeprowadzonych przez GoodHabitz i agencję badawczą Markteffect wynika, że zdaniem pracowników wśród najważniejszych kompetencji, które powinni nabyć menedżerowie, są umiejętności komunikacyjne (25 proc.), organizacyjne (25 proc.) i budowania ducha zespołu (25 proc.). Równie istotne są umiejętność słuchania (23 proc.) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20 proc.). - Menadżerowie powinni być przygotowani do umiejętnego przeprowadzania rozmów z pracownikami i wysłuchiwania ich potrzeb. Pamiętajmy, że potrzeby pracowników i sam rynek ulegają zmianie. Ci, którzy zarządzają, muszą być nastawieni na ciągłą komunikację - podkreśla Teresa Sielawa. Tekst powstał na postawie dyskusji przeprowadzonej podczas sesji "Sytuacja na polskim rynku pracy. Analizy branżowe. Rekrutacja. Mobilność i stabilizacja", zrealizowanej w ramach konferencji Tech and Job.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

