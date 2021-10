Rekrutacja ruszyła. Firma sięgnęła po sprawdzony pomysł

Ringier Axel Springer Polska rusza z kampanią rekrutacyjną. Szuka programistów i specjalistów od nowych technologii.

Autor: jk

• 28 paź 2021 10:35





Ringier Axel Springer Polska zatrudnia ponad 300 programistów i specjalistów od nowych technologii w 3 biurach w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz zdalnie (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Ringier Axel Springer Polska zatrudnia ponad 300 programistów i specjalistów od nowych technologii.

Ma swoje biura w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, jest również możliwość pracy zdalnej.

Najnowszą kampanią rekrutacyjną chce przyciągnąć nowych pracowników. Jej hasło to: “Przyszłość mediów pisana jest kodem”.

- Praca dla mediów to wyzwania technologiczne w milionowej skali i własne produkty, za które bierze się odpowiedzialność w dłużej perspektywie. W kampanii pokazujemy, to co nas wyróżnia – zaangażowanych inżynierów, rozpoznawalne marki i atmosferę współpracy. Do udziału zaprosiliśmy naszych pracowników, bo kod też piszą oni, a nie przypadkowi statyści - komentuje Paweł Leżański, CTO Ringier Axel Springer Polska.

Firma stawia na autentyczność. Pracownicy byli zaproszeni nie tylko do sesji zdjęciowej - wcześniej mieli okazję wziąć udział warsztatach strategicznych i kreatywnych, uczestniczyli też w wyborze finalnych kreacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Równolegle Ringier Axel Springer Polska otwiera nowe krakowskie biuro, które będzie przestrzenią współpracy i spotkań dla 200 inżynierów i kilkuset pracowników redakcji i działów wsparcia, którzy zgodnie z przyjętą przez firmę filozofią smart work, sami decydują, kiedy przychodzą do biura oraz jaki rodzaj pracy w nim wykonują.

To nie jedyna firma, która angażuje pracowników w kampanię rekrutacyjną. Od lat w tej sposób działa Lidl. Tegoroczna akcja jest prowadzona pod hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. W ten sposób Lidl chce podkreślić warunki zatrudnienia, które mają zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania.

Również tegoroczna kampania Netto skupia się wokół prawdziwych historii, opowiadanych przez pracowników sieci. Mówią o swoich doświadczeniach w pracy, atmosferze panującej w firmie, możliwościach rozwoju, benefitach.

Na podobny krok zdecydowała się firma FM Logistic. Jej kampania ma wesprzeć ewolucję postrzegania pracy w branży logistycznej jako interesującej, dającej realną możliwość rozwoju i satysfakcję, bez względu na wiek czy płeć. Dlatego, zamiast modeli czy aktorów, w działania wizerunkowe zaangażowani zostali pracownicy firmy. I tak bohaterami kampanii zostali przedstawiciele i przedstawicielki różnych działów i specjalizacji, na wszystkich poziomach organizacji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.