Rekrutacja. Rusza kolejna edycja akcji "Praca za rogiem"

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii promującej aplikację mobilną Praca za Rogiem. Narzędzie do poszukiwania zatrudnienia należy do LMC, czeskiej agencji pośrednictwa pracy. Promowane rozwiązanie rekrutacyjne służy do wyszukiwania ofert pracy oraz kandydatów z wykorzystaniem kryterium odległości oraz poziomu wynagrodzenia.